«В ночь с 19-го на 20-е в город все-таки вошли войска. Но Советская армия вошла в советский город… как армия оккупантов: под покровом ночи, на танках и бронемашинах, расчищая себе путь огнем и мечом», — описал этот день кинорежиссер Станислав Говорухин.

События «Черного января» разворачивались в эпоху перестройки и на фоне карабахского кризиса. В 1987 году власти Армении перешли к активным действиям по присоединению Карабаха, находившегося в составе Азербайджана. 13 февраля 1988 года в центре карабахского города Ханкенди состоялась первая демонстрация армян.

Карабах захлестнула волна насилия. Тысячам азербайджанских семей, проживающим в том время в Карабахе и Армении, пришлось покинуть свои дома. Советские власти бездействовали.

Толпы беженцев и спорные решения руководства СССР привели к тому, что народ Азербайджана все больше хотел независимости. На этом фоне в июле 1989 года в Азербайджане появилась политическая организация «Народный фронт», которая и возглавила азербайджанское национальное движение. Сторонники движения обвиняли руководство страны в нерешительности, неэффективных реформах и выражали неудовлетворенность процессом урегулирования карабахской проблемы.

Кремль же решался на очень неоднозначные шаги для подавления недовольств. Например, у азербайджанцев стали массово отбирать охотничьи ружья и передавать их в местные советские воинские части, а у милиции также изъяли табельное оружие. Азербайджанской милиции приходилось работать в это сложное время без огнестрельного оружия.

В ответ на нарастающее напряжение и усиление требований к независимости 12 января в бакинском аэропорту высадился десант, а 16-19 января на окраине Баку была создана крупная оперативная группировка общей численностью более 50 тысяч военнослужащих. В ночь на 20 января советская армия начала брать Баку штурмом с целью разгромить «Народный фронт» и не допустить ослабления Коммунистической партии в регионе.

В городе был введен режим ЧС, но жители об этом узнали только утром. Вечером 19 января в Баку при невыясненных обстоятельствах на телецентре был взорван энергоблок, телевидение перестало работать. В это время танки заезжали в город. Военная техника давила все на своем пути, сминала машины независимо от того, находился в них кто-либо или нет. Людей, пытавшихся спрятаться от колонны военных, добивали пулеметными очередями в спины.

Точное количество убитых в Баку неизвестно. По данным Минздрава Азербайджанской ССР число погибших на 9 февраля составило 170 человек. 22 января вся страна вышла на похороны жертв трагедии, которые были захоронены как герои борьбы за независимость в парке им. С.М. Кирова, позже переименованного в Аллею шехидов.

Ввод частей Советской армии в Баку стал трагедией для Азербайджана. Британский журналист Том де Ваал считает, что «именно 20 января 1990 года Москва, в сущности, потеряла Азербайджан». По выражению историка Арифа Юнусова советская армия «расстреляла не только мирных азербайджанцев, но одновременно веру в советскую идеологию», а с захоронением жертв трагедии азербайджанцы хоронили также «идеалы коммунизма и всесилие советской власти». Экзамен, который сдала вся страна

В 1990-м Ильгар Велизаде, азербайджанский политолог и публицист, жил недалеко от правительственных зданий, которые также стали целью военных. «Это была ужасающая ночь, телефоны и телевидение не работали, мы были в информационном вакууме и совершенно не понимали, что происходит, — поделился он воспоминаниями с TRT на русском. — Помню, на улице стали раздаваться крики отдельных людей: «Танки идут! Танки идут!». Наступила зловещая тишина. Минут через тридцать мы услышали лязг гусениц, а за ними — выстрелы».

20 января у Ильгара, тогда еще студента первого курса, был назначен экзамен в институте. Однако до вуза он так и не дошел. Утром его остановил молодой солдат и приказал разворчиваться домой. «От него я узнал, что никакого экзамена у меня сегодня не будет. На мой вопрос о том, что происходит, тот только отвечал, что, мол, потом все узнаешь. Был комендантский час, нам нельзя было выйти даже за хлебом. Соседи помогали друг другу кто чем мог».

Экзамен в институте Ильгар все-таки сдал. Позже появился список студентов с проставленными оценками: у всех четыре и пять. Преподаватель пояснила: те, кто сумел прийти в университет, получили пятерки, остальным поставили четыре. На вопрос о пересдаче педагог сказала: «Весь наш народ сдал экзамен 20 января, и вы его тоже сдали».

«Я никогда не забуду ее слова и этот экзамен, который достался мне такой ценой», — признался Ильгар в разговоре с TRT на русском. Очевидцы описывают военных, прибывших в Баку, как людей, заточенных на борьбу с террористами и организованной преступностью. «Они, не разбирая, стреляли по всем, кто стоял у них на пути. Я видел, как пулеметная очередь прошла через карету скорой помощи, люди умирали у себя в домах, потому что стреляли даже по тем, кто просто вышел на балкон», — рассказывает TRT на русском другой житель Баку Наир.

Действительно, в темноте и неразберихе военные не особо беспокоились о том, куда стрелять. Огонь шел по окнам домов, подворотням, а иногда и по милиционерам. Один из милиционеров на следующий день рыл могилы для убитых людей. «Это был уже взрослый серьезный мужчина, — вспоминает Ильгар. — Одна женщина схватила его и спрашивает: «Почему ты ничего не сделал». Тот показал ей пустую кобуру и, чуть не плача, спросил: «Чем?».

Утром на улицы Баку вышли тысячи людей. Несмотря на строгий комендантский час, огромная толпа шла мимо танков и БТР к месту массового захоронения погибших людей. Этот день стал кульминацией в истории страны и ее народа, говорит собеседник агентства: «Насилие в отношении мирных граждан возымело обратный эффект. Люди, которые и до этого негативно относились к советской власти, начали ее ненавидеть. Общее горе сплотило людей».

Баку погрузился в траур. Весь город был увешан черными платками. Балконы, столбы, подъезды — везде висела черная ткань. Сорок дней люди оплакивали погибших.

Эта трагедия изменила ход последующих процессов в регионе. Но она была абсолютно бессмысленна с точки зрения военных и политических целей. Виновники, к сожалению, не понесли наказания. Но эта трагедия показала, что народ Азербайджана может сплачиваться перед лицом испытаний. Впоследствии, после распада Советского Союза в 1991 году, Азербайджан стал независимым государством.