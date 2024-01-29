БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Дипфейки: новое оружие в руках киберпреступников
Дипфейки, использующие искусственный интеллект для манипулирования лицами или телами в видео, в последние годы становятся все более распространенными
Дипфейки: новое оружие в руках киберпреступников
Photo: AP / AP
29 января 2024 г.

Популярная американская певица стала жертвой скандальных манипуляций с помощью ИИ.

Имя американской артистки Тейлор Свифт временно заблокировано в поисковых запросах на социальной медиаплатформе X после того, как были обнародованы сгенерированные искусственным интеллектом непристойные изображения певицы.

Администрация X заблокировала аккаунт с дипфейками после того, как общее число просмотров достигло 47 млн, заявив, что компания придерживается «политики нетерпимости» к подобному контенту.

Скандал получил широкую огласку и вскоре пресс-секретарь Белого дома выразила озабоченность слабой проработанностью правовых норм и законодательства в области использования ИИ в социальных сетях.

В настоящее время в США не существует федеральных законов, регулирующих создание и публикацию изображений попадающих в категорию deepfake (дословно «глубокая подделка»), несмотря на частные усилия на уровне отдельных штатов.

Особенно часто жертвами таких подделок видео становятся женщины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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