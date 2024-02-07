Главный исламофоб Нидерландов терпит неудачу
ПОЛИТИКА
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Главный исламофоб Нидерландов терпит неудачуПланы ультраправого политика Герта Вилдерса возглавить новое правительство Нидерландов рухнули после развала многопартийной коалиции
Geert Wilders / Photo: AP
7 февраля 2024 г.

Во вторник стало известно, что новое правительство Нидерландов не будет сформировано — коалиционные переговоры между четырьмя партиями прекратились. Питер Омтзигт, лидер «Нового социального договора», объявил о выходе своей партии из переговоров, сославшись на нежелание участвовать в озвучивании «пустых обещаний» на фоне столь тревожного финансового состояния страны.

Лидер крайне правой партии PVV Герт Вилдерс, известный своей исламофобской и антимигрантской позицией и риторикой, выразил разочарование и недоумение срывом переговоров. Он обвинил лидера партии «Новый социальный договор» Питера Омтзигта в том, что тот преждевременно отказался от участия в создании коалиции.

Ранее Вилдерс считался наиболее вероятным кандидатом на роль главы потенциального коалиционного правительства правых и центристов, в которое должны были войти четыре партии, включая «Партию свободы и демократии» (VVD) премьер-министра Марка Рютте.

Политический тупик в Нидерландах наступил после выборов, состоявшихся в марте 2023 года, на которых PVV исламофоба Вилдерса получила наибольшее количество мест в нижней палате парламента — 37 из 150. Хотя другие партии центристского и правого толка в совокупности занимали 88 мест, после недавнего срыва переговоров коалиционный сценарий теперь кажется маловероятным, поскольку, как отмечают нидерландские политические обозреватели, позиции партий существенно расходятся.

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