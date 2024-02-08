Работа закипела

«Хотя официальные лица в США заявляют, что политика [в отношении войны Израиля в секторе Газа] никак не изменилась, тот факт, что Госдеп рассматривает такие варианты, явно сигнализирует об изменении взглядов внутри администрации президента Джозефа Байдена», — сообщило издание Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По его сведениям, глава Госдепа Энтони Блинкен попросил своих сотрудников провести анализ и представить варианты возможного признания палестинского государства со стороны Вашингтона и других представителей международного сообщества.

Отмечается, что в настоящее время многие старые американские парадигмы подвергаются пересмотру. На протяжении многих десятков лет политика США заключалась в активной поддержке Израиля и противостоянии признанию Палестины в качестве государства. В Вашингтоне, касаясь этого вопроса, всегда подчеркивали, что решить его можно «исключительно посредством прямых переговоров с Израилем».

Однако сейчас, как отмечает издание, в США рассматриваются несколько вариантов поведения: поощрение других государств признать Палестину, двустороннее признание государства или отказ препятствовать Совету Безопасности ООН принять Палестину в качестве полноправного государства-члена.

Таким образом, позиция США стала постепенно меняться. 10 января на встрече с президентом Палестины госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что американские власти поддерживают меры по созданию палестинского государства. В частности, глава Госдепа продвигает план Вашингтона, согласно которому «обновленная» версия Палестинской национальной администрации сможет управлять Западным берегом реки Иордан и сектором Газа. Также этот план предполагает возможность создания палестинского государства, чего стремится не допустить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По словам Блинкена, позиция США заключается в том, чтобы доходы от налоговых поступлений в бюджет Палестины, которые собирает Израиль, получала палестинская администрация «в соответствии с ранее заключенными договоренностями».

Во время своего нынешнего ближневосточного турне Блинкен, все так же поддерживая Тель-Авив, стал допускать и более резкие высказывания в адрес союзника. Он, в частности, заявил, что в секторе Газа «все еще погибает невинное гражданское население и жертв по-прежнему слишком много».

Он также осудил риторику некоторых чиновников в израильской администрации, подчеркнув, что она «способствует дальнейшей эскалации конфликта» и разжигает напряженность на международном уровне.

В начале февраля президент США Джозеф Байден подписал указ, позволяющий Вашингтону вводить санкции против еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан: «тех, кто координирует или участвует в определенных действиях, включая акты или угрозы насилия в отношении гражданских лиц, их запугивание с целью заставить покинуть свои дома, уничтожение или захват имущества, а также участие в террористической деятельности на Западном берегу», говорится в сообщении.

В Белом доме выразили обеспокоенность ростом насилия на Западном берегу со стороны экстремистов-поселенцев, которое в 2023 году достигло «рекордного уровня». По мнению президента, это насилие представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности Палестины, Израиля и ближневосточного региона в целом.

Как сообщалось в публикации Politico, указ Байдена появился на фоне давления, в том числе со стороны членов Демократической партии, и требований проводить более жесткую политику по отношению к Израилю.

Новые подходы

Позиция в отношении Палестины стала меняться и в других западных странах. В Великобритании допустили официальное признание независимого палестинского государства, не дожидаясь завершения переговоров по вопросу сосуществования двух государств.

В Лондоне подчеркнули необходимость предоставить палестинцам перспективу лучшего будущего, в котором у них будет собственное государство, поскольку это «совершенно необходимо для долгосрочного мира и безопасности в регионе».

Впрочем, глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон назвал невыполнимое условие для этого — «если после прекращения огня в секторе Газа лидеры движения ХАМАС покинут анклав».

Тем не менее в Израиле заявления западных союзников в поддержку палестинцев восприняли в штыки. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выступил категорически против признания Палестины отдельными государствами или в ООН.

Он отметил, что большинство граждан страны не поддержат желание других стран видеть суверенную Палестину во главе с Палестинской национальной администрацией, а также заявил, что «в будущем Израиль должен контролировать всю территорию от реки до моря».

Такое заявление вызвало недоумение на Западе. Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс подчеркнул, что Лондон не согласен с позицией Тель-Авива по этому вопросу и прийти к решению вопроса, кроме как через создание двух государств, невозможно.

Очередная попытка

В США и ранее задумывались над признанием палестинского государства. В 2013 году занимавший тогда пост президента США Барак Обама заявил, что США поддерживают эту идею.

Через четыре года, покидая свой пост, он также отметил, что конфликт на Ближнем Востоке нельзя урегулировать без создания полноценного палестинского государства. 44-й президент США призывал новую администрацию Дональда Трампа действовать крайне осторожно на Ближнем Востоке и избегать непродуманных шагов.

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском напомнил, что Дональд Трамп также был готов признать Палестину. «Но его подходы были спорными и шли вразрез с резолюциями Совбеза ООН и Генассамблеи ООН», — пояснил эксперт.

«Сделка века» отвечала интересам исключительно Израиля, она включала в себя следующие предложения: Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме, США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, а также обещают помочь им создать государство. Палестина, Ливан, Египет и Иордания получат по $50 млрд инвестиций. Помимо этого, предполагалось разоружение ХАМАС и демилитаризация сектора Газа.

Нетаньяху согласился с этим планом, назвав его «хорошим для Израиля». Он также заявил, что это «реалистичный путь к миру».

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас договорился с руководством ХАМАС о совместных шагах против предложенного США плана. Они подчеркнули, что подобная сделка приведет к «ликвидации палестинского национального проекта».

«Предложение Трампа фактически не затрагивало наиболее проблемные точки: проблему беженцев, судьбу Восточного Иерусалима. То есть Палестину 45-й президент США был готов признать, но главный вопрос заключался в том, что это за Палестина предполагалась в таком случае», — добавил политолог.

На фоне идущей полным ходом в США предвыборной кампании президент Джо Байден оказывает давление на израильского премьера, стремясь добиться смягчения его позиции.

«Нетаньяху сопротивляется, поскольку у него много своих внутриполитических проблем, в частности, на него сильно давят местные радикальные политики — министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич», — пояснил аналитик.

Онтиков отметил, что они открыто угрожают сместить Нетаньяху с поста. В таком случае могут открыться результаты расследования причин, которые привели к произошедшему 7 октября и впоследствии начавшейся войны в секторе Газа. Вполне вероятно, после этого премьер окажется за решеткой.

«Именно поэтому Нетаньяху не заинтересован в прекращении военного конфликта», — резюмировал специалист.

Исполнительный директор Фонда SETA в Вашингтоне Кадир Устюн считает, что при правительстве Нетаньяху признание палестинской государственности невозможно.

По его мнению, нынешняя администрация Байдена должна принять четкое решение и либо отказаться от Нетаньяху, либо от политики двух государств. «Но это означало бы пойти на большой риск в год, когда в стране пройдут выборы. Но у президента нет ни энергии, ни политического мужества для того, чтобы пойти на такие меры», — уверен политолог.

Он добавил, что пересмотр политики в отношении Израиля помог бы Байдену победить на президентских выборах, но для этого ему необходимо начать открытую конфронтацию с Нетаньяху и «преодолеть идеологическую зацикленность США на необходимости поддержки Тель-Авива».