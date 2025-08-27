В Миннеаполисе в результате стрельбы в католической школе погибли двое детей, еще 20 человек пострадали. По данным начальника полиции Брайана О’Хары, инцидент произошел во время мессы, посвященной началу учебного года. Среди раненых — 14 детей. Погибшим 8 и 10 лет. Нападавший был вооружен.

Стрелок, использовавший винтовку, дробовик и пистолет, стрелял через окна церкви, после чего покончил с собой. «Это преднамеренный акт насилия против невинных детей и молящихся, его жестокость и трусость непостижимы», — заявил О’Хара.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования, отметив, что был «полностью проинформирован о трагедии» и что Белый дом продолжит следить за ситуацией. Министр образования Линда МакМахон назвала инцидент «опустошающим» и сообщила, что ее ведомство связывается с местными властями. Двое раненых детей находятся в критическом состоянии, а полиция расследует мотивы стрелка, не имевшего значительной криминальной истории.