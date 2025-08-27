Татарстанский технополис «Химград» подписал меморандум о сотрудничестве с акиматом Атырауской области Казахстана для изучения возможностей создания индустриальных парков, сообщил генеральный директор «Химграда» Айрат Гиззатуллин на Татарстанском нефтегазохимическом форуме. По его словам, проект направлен на развитие малого бизнеса и усиление российского присутствия в Казахстане.

Гиззатуллин подчеркнул, что Казахстан — динамично развивающийся рынок, близкий Татарстану по технологическим и отраслевым направлениям. «Мы видим большую заинтересованность партнеров и выгодное географическое положение», — отметил он. Формат сотрудничества пока не определен, но опыт «Химграда» в создании технопарков может стать ценным для Атырау.