Татарстан и Казахстан укрепляют промышленное сотрудничество
27 августа 2025 г.

Татарстанский технополис «Химград» подписал меморандум о сотрудничестве с акиматом Атырауской области Казахстана для изучения возможностей создания индустриальных парков, сообщил генеральный директор «Химграда» Айрат Гиззатуллин на Татарстанском нефтегазохимическом форуме. По его словам, проект направлен на развитие малого бизнеса и усиление российского присутствия в Казахстане.

Гиззатуллин подчеркнул, что Казахстан — динамично развивающийся рынок, близкий Татарстану по технологическим и отраслевым направлениям. «Мы видим большую заинтересованность партнеров и выгодное географическое положение», — отметил он. Формат сотрудничества пока не определен, но опыт «Химграда» в создании технопарков может стать ценным для Атырау.

Он отметил, что «Химград» уже имеет опыт работы за пределами России, в частности в Узбекистане, где при его участии работают технопарки «Чирчик» и «Джизак». Гиззатуллин считает, что накопленный в России и Узбекистане опыт поможет развивать инфраструктурные проекты в Казахстане, где уже действуют свободные экономические зоны и индустриальные парки.

