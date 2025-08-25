США начали «внезапный» и «необъявленный» вывод войск с авиабазы «Айн аль-Асад» в провинции Анбар и военного комплекса «Виктория» в Ираке, сообщают местные СМИ. Часть американских сил передислоцируется в Эрбиль, столицу Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ), а часть — в соседнюю арабскую страну, название которой не раскрывается.

Вывод войск осуществляется по приказу посольства США в несколько этапов, что ускоряет ранее согласованный график ухода коалиции под руководством США, созданной в 2014 году. Хусейн Аллави, советник премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа ас-Судани, 17 августа заявил, что миссия коалиции на базе Айн аль-Асад и в Багдаде завершится в сентябре 2025 года.

Источники сообщили, что США уведомили иракские власти о решении ускорить вывод, отказавшись от сроков, установленных в Рамочном соглашении о стратегическом партнерстве.