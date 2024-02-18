Администрация Байдена планирует отправить оружие в Израиль на фоне дипломатических усилий по достижению соглашения о прекращении огня в Газе. Об этом The Wall Street Journal сообщили действующие и бывшие американские чиновники.

Поставка оружия включает около тысячи бомб MK-82, комплекты высокоточного наведения и взрыватели бомб. Стоимость потенциальной поставки оценивается в десятки миллионов долларов.

В настоящее время предложение о поставках находится на обсуждении внутри президентской администрации США. В случае утверждения там предстоит следующий шаг — уведомление и получение одобрения от руководителей комитетов Конгресса.

Это будет не первой американской поставкой оружия Израилю с октября 2023 года. По данным того же The Wall Street Journal, США с тех пор поставили Израилю тысячи высокоточных боеприпасов. Это позволяло Израилю поддерживать операции. Тем не менее эти запасы, как сообщается, истощаются.

Президент Байден продолжает регулярное общение с премьер-министром Израиля Нетаньяху, неоднократно выступая за временное прекращение огня в Газе. Однако Израиль заявил о своем намерении провести наземное вторжение в район Рафах на юге Газы. Американские официальные лица предостерегли от таких действий без принятия тщательных мер по защите гражданского населения, указав на тяжелый гуманитарный кризис, который будет вызван массовым перемещением людей внутри Газы.

Планируемое Израилем вторжение в Рафах сталкивается с растущим международным осуждением. Потенциальная гуманитарная опасность ситуации усугубляется чрезвычайно высокой плотностью населения и отсутствием безопасных районов в регионе.

Нетаньяху утверждает, что планы сосредоточены на максимальной эвакуации гражданского населения, однако ООН и многочисленные правозащитные группы считают, что это может быть невыполнимо. Они предупреждают о катастрофических гуманитарных последствиях, если Израиль осуществит запланированное вторжение.