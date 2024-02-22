Представители США, Великобритании и Германии высказали поддержку премьер-министру Нидерландов Марку Рютте как кандидату на пост генерального секретаря НАТО.

«Соединенные Штаты ясно дали понять нашим союзникам по НАТО, что мы считаем, что мистер Рютте будет прекрасным генеральным секретарем НАТО», — сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

Sky News, ссылаясь на источник в британском МИД, сообщил, что Великобритания также выступает за то, чтобы Рютте сменил Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.

«Рютте пользуется большим уважением во всем альянсе, у него серьезный опыт работы в области обороны и безопасности, он обеспечит то, чтобы альянс оставался сильным и готовым защищаться», — сообщил источник в Форин-офис.

Поддержал кандидатуру Рютте и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что глава правительства Германии поддерживает идею назначения Марка Рютте на пост нового генсекретаря НАТО.

Накануне издание Politico отмечало, что две трети стран-членов Североатлантического альянса выступают за назначение премьера Нидерландов на пост генерального секретаря НАТО.

Ранее Марк Рютте, занимающий должность премьер-министра Нидерландов уже 13 лет, выразил готовность к роли генсека. Однако на Всемирном экономическом форуме в Давосе он отказался комментировать свою кандидатуру.

До этого в интервью DW Рютте заявил, что Европе необходимо усиленно инвестировать в укрепление обороноспособности, наращивать производство вооружений и интенсивней поддерживать Украину.

Стоит отметить, что срок полномочий текущего генсека Йенса Столтенберга истекает в октябре. Выбор нового генсекретаря осуществляется на основе консенсуса всех стран-членов НАТО без официальных выборов.