«Дорогие россияне» и русский ресентимент

Принятая 12 декабря 1993 года Конституция постсоветской России начинается со слов «Мы, многонациональный народ Российской Федерации».

Создатель этой постсоветской России Борис Ельцин внутри России обращался к «дорогим россиянам», применительно к «странам ближнего зарубежья» говорил о «русскоязычном населении», но о «русских» не говорил никогда. Для президента многонациональной страны это было по-своему логично. Проблема в том, что это происходило в условиях резкого подъема национального самосознания почти всех народов бывшего Советского Союза и самой России. И во многих республиках в ее составе особый статус их титульных наций был закреплен Конституцией, как и обязанность республиканских властей заботиться об их нуждах.

И это тоже вполне естественно. Но асимметрия ситуации заключалась в том, что представители соответствующих общностей имели и пестовали свою национальную идентичность без ущерба для своей общероссийской идентичности. То есть якуты этнополитически могли быть якутами, имеющими свою национальную республику, и в то же время россиянами. Татары — татарами, имеющими Татарстан, и россиянами. И так далее и тому подобное.

Те же, кто с советских времен привык считать себя русскими по национальности, оказались просто россиянами, о национальных нуждах которых не заботится никто. Эта асимметричность, усугубленная травмой «старшего брата» от распада большого государства, которое он привык считать своим, в 90-е годы прошлого века породила среди них значительный ресентимент. И с тех пор обсуждались разные способы решения этой проблемы национальной асимметричности.

Долгое время было принято с пренебрежением относиться к фигуре Владимира Жириновского и его детищу — ЛДПР. Те, кто так поступал, могли недооценивать значение тесной биографической связи Жириновского с КГБ: в 70-е годы он работал в секторе Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира и в деканате по работе с иностранными учащимися Высшей школы профсоюзного движения. А созданная им Либерально-демократическая партия была не только первой официально зарегистрированной после КПСС партией, но и получила ресурсы, позволившие ей добиться неплохих успехов. При этом, несмотря на постоянное заигрывание с русским этнонационализмом, доктринально позиция ЛДПР и Жириновского по национальному вопросу всегда была направлена против мультикультурализма. Он призывал отменить графу «национальность» в паспорте, когда она еще там была, упразднить национальные республики, создав вместо них губернии («Казанскую» вместо Татарстана, «Уфимскую» вместо Башкортостана, «Грозненскую» вместо Чечни и т. д.) и сделать из россиян что-то вроде американцев — единую гражданскую нацию на основе русских культуры и языка.

Очевидно, что в девяностые годы прошлого века такие идеи не могли быть реализованы. Кремлю в условиях демонтажа старого государства и создания нового приходилось собирать его по кусочкам, идя на уступки республикам, мирно согласившимся стать частью новой федерации (не согласившуюся с этим Чечню принуждали силой). Кроме того, немало сознательных или стихийных русских этнонационалистов (в том числе из называющей себя партией интернационалистов КПРФ) также отвергали такие идеи, видя в них попытку растворения русского этноса в синтетической общности «без роду без племени», напротив, настаивая на сохранении (а впоследствии возвращении) графы «национальность» в паспорта.

В таких кругах проблему национальной асимметричности РФ предлагали решить, признав русских государствообразующим народом. Как вариант — закрепить статус «русского и других коренных народов России», подразумевая под таковыми народы, не имеющие своей государственности за ее пределами. Реже озвучивалась другая идея этнонациональной направленности — объединить края и области РФ в единую «Русскую республику», в результате чего у русского этноса появилась бы своя национальная республика, как у других республикообразующих народов, а Россия превратилась бы в симметричную федерацию подобных республик.

Истеблишмент постсоветской России настороженно относился к таким идеям, особенно ко второй, не без основания считая, что ее реализация может привести к распаду России по советскому или югославскому образцам. Однако вместо исцеления русского ресентимента в относительно стабильные и благополучные нулевые-десятые годы российские власти решили оседлать его и начать реализовывать свой проект «русского мира».

«Русский мир»: доктрина и истоки

Идеи «русского мира», которые многие начали открывать для себя только в последнее время, Владимир Путин начал озвучивать еще в 2011 году, когда решил стать президентом в третий раз. В своей опубликованной тогда статье «Россия. Национальный вопрос» он сформулировал понимание русских и России, которое с тех пор им последовательно реализуется.

«Великая миссия русских — объединять, скреплять цивилизацию. Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по определению Федора Достоевского, скреплять русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар», — провозгласил он тогда. Таким образом он отказывался от понимания русских как одной из национальностей России наряду с другими, существовавшего в советское время, и начал возрождать дореволюционный взгляд на русскую идентичность. Так, в «Высочайше утвержденных основных государственных законах» Российской Империи от 23 апреля 1906 официально закреплялась синонимичность «русских подданных» и «российских подданных». То есть «русскими подданными» официально считались не только «великороссы, малороссы и белорусы», но и русские немцы, русские поляки, русские евреи и т.д. В СССР же понятие «русские» было закреплено только за теми, кого раньше называли «великороссами», то есть одной из этнических групп.

Правда, в 2020 году наряду с другими поправками в российскую Конституцию была принята и та, которая вроде бы наделяла русских статусом государствообразующего народа, как того хотели национал-патриоты в 90-е годы. Но именно «вроде бы», потому что хоть она и была потом разъяснена Конституционным судом, сама формулировка составлена так, что непонятно, что и от кого является производным — то ли государственный язык от государствообразующего народа, то ли наоборот («Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации», ст. 68, п. 1).

На практике же чем дальше, тем больше понятие «русские» стало вытеснять национально-нейтральное понятие «россияне», применяясь уже не только и не столько к этническим русским, сколько ко всем представителям того, что стали определять как «русский мир». Во время так называемой «русской весны» одна из ее героинь Наталья Поклонская, ставшая в тот момент официальным должностным лицом РФ, определила эту общность формулой «многонациональная русская нация», которая на практике вытеснила конституционную формулировку «многонациональный народ Российской Федерации».

С началом т.н. «СВО» песня «Я – русский!» в исполнении Ярослава Дронова фактически превратилась в неофициальный гимн России, активно внедряющийся в том числе среди этнически нерусского населения республик в составе РФ. А в конце 2023 года депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев официально призвал принять закон, которым все граждане России объявлялись бы русским народом. «Считаю, что в стране должен быть федеральный закон о русском народе. Наций в России много, народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу «многонациональный народ Российской Федерации». Я бы говорил: русский народ Российской Федерации», — сказал Хамзаев.

Инициативу Хамзаева развил вице-спикер Госдумы и член Высшего совета «Единой России» Петр Толстой. «Мы сами виноваты, что появился такой термин «россияне». Когда нужно было Ельцину какое-то слово, чтобы не обидеть татар, услужливый Бурбулис предложил ему из словаря Даля вот это слово «россияне». И с тех пор мы, русские люди, у себя в России продолжаем произносить это абсолютно невнятное прилагательное... Безусловно, наши братья аварцы, чеченцы, татары, башкиры — все русские. Русские они, понимаете, потому что они в России живут. И они неспроста живут в России — исторически так сложилось. Не для того Иван Грозный... брал Казань, чтобы мы начинали говорить вдруг «россияне», — заявил он, выступая в одном из ток-шоу.

В том же духе высказалась и еще одна видная представительница современного российского истеблишмента Екатерина Мизулина. «Термин русский уже более широкий, чем одна какая-то конкретная национальность. Он уже включает нас всех вместе взятых. Мы не тувинцы, не татары, не дагестанцы, не лезгины, не ингуши — мы все с вами русские», — заявила Мизулина, выступая перед студентами в Казани в феврале 2024 года.

Наконец, выступая в ноябре 2023 года на Всемирном русском народном соборе, понятие «русского мира» сформулировал сам Владимир Путин. «Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры независимо даже от национальной или религиозной принадлежности», — сказал он. К слову, в рамках политики Путина для всех граждан России эта связь фактически устанавливается принудительно, так как в 2017 году, делая заявление по проблеме национально-языковой политики в РФ, он сказал: «Русский язык для нас язык государственный, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя. Он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый».

При этом, выступая на эту тему, Путин расставил акценты иначе, чем депутат Хамзаев. «Хочу подчеркнуть: без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть русского мира и самой России. В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность. Это просто факт, как и то, что в нашей Конституции четко закреплен статус русского языка как языка государствообразующего народа». То есть при том, что русскими в России фактически делают всех, оказывается, что наряду с «русскими татарами», «русскими чеченцами», «русскими евреями», «русскими армянами» и т.д. в России все же есть русские как этнос, который их всех объединяет.

Но что это за этнос и как определить принадлежность к нему? В позднесоветские годы этот вопрос решался просто — любой, у кого оба родителя имели в графе «национальность» запись «русский», автоматически записывался таковым, а если национальность у родителей была разной, мог выбрать себе одну из них. Однако Путина явно не устраивает такой подход. «Русский — это больше, чем национальность. Так всегда было, кстати говоря, в истории нашей страны. Это в том числе культурная, духовная, историческая идентичность. Быть русским — это прежде всего ответственность. Повторю, огромная ответственность за сбережение России», — говорит он, предъявляя тем самым ценностные требования к претендентам на русскую идентичность.

Кроме того, ранее Путин не раз давал понять, что считает русский народ этнически-динамической, а не статической общностью. В одном из своих выступлений он говорил следующее: «Кто такие русские? Не было до IX века практически никаких русских. Он [русский народ — ред.] складывался постепенно из многих этносов, прежде — славянских, но не только, из финно-угорских и из других и так далее. У нас на юге в каганате всех евреями называли. Они вообще этнические евреи или нет? Есть мнение, что евреи разъехались по территории Европы. Так? И это совсем не библейские евреи от Синая, а это этнические люди, не имевшие никогда никакого отношения к еврейству. Они просто исповедовали иудаизм в каганате, который находился на берегах Азовского и Черного морей, и это тоже наш этнос, который русский народ впитал в себя. Это естественное развитие, помешать которому невозможно и не нужно». В принципе, в такой постановке вопроса ничего уникального нет — даже сторонники этногенетического подхода сегодня, как правило, считают, что их этносы сформировались из смешения разных компонентов.

Однако в случае с Путиным есть существенная специфика. Судя по другому его высказыванию, он считает, что русские еще не сформировались в окончательном виде, а продолжают формироваться. «У каждого народа, как и у каждого человека, своя судьба. Я верю в пассионарность, в эту теорию пассионарности. Это, собственно, как в природе, так и в обществе, идет развитие, пик, затухание. Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития. Она прошла через тяжелые, тяжелейшие испытания в своей истории — в 90-х и начале 2000-х годов — но она на марше развития. Я в этом абсолютно убежден... Мы достаточно молодая нация. У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так, по-простому, по-народному сказать».

Таким образом, Владимир Путин, очевидно, исходит из того, что русские не только в широком, но и в этническом смысле продолжат вбирать в себя людей различного этнического происхождения, принимающих русскую «духовную, культурную, историческую идентичность».

И тут следует вспомнить о недооцененном в свое время феномене Жириновского, создателя первой зарегистрированной в СССР некоммунистической партии с кгбистским бэкграундом, чьи взгляды на этот вопрос оказываются тождественными взглядам Путина. Как и Жириновский, еще в ранние 90-е годы Путин порицал большевиков за то, что они признали в России множество образований, которых в ней ранее не существовало, явно имея в виду национальные республики, обладавшие видимыми атрибутами государственности. «Как раз деятели октября 1917 года заложили мину замедленного действия под здание унитарного государства, которое называлось Россией. Ведь что они сделали? Они разбили наше Отечество на отдельные княжества, которые раньше на карте земного шара и не фигурировали вообще, наделили эти княжества правительствами и парламентами, а теперь мы имеем то, что имеем», — говорил Путин еще в 1991 году.

А в 2012 году он озвучил мысль, которую с 90-х годов прошлого века активно популяризировал Владимир Жириновский: «В Российской Империи не было деления на национально-территориальные образования, были губернии просто. Это касалось как территорий, входящих сейчас в состав РФ, так и тех, кто не входит. Например, была Тифлисская губерния. И это функционировало неплохо». В свою очередь в своей книге «Последний бросок на Юг» в 1993 году Владимир Жириновский описал свой идеал создания континентальной Русской империи, в которой на основе смешения кровей разных народов будет формироваться тот «бесконечный генетический код», что воспевает и Владимир Путин.

Таким образом, можно констатировать, что доктринально за основу решения «русского вопроса» российская власть взяла идеи, которые еще в конце 80-х годов в гротескной форме стал озвучивать связанный с КГБ Владимир Жириновский, но которые в недрах этой организации и связанных с ней структур, по-видимому, рассматривались всерьез. Так, работавший с бывшим председателем КГБ СССР, а позже советским лидером Юрием Андроповым Аркадий Вольский, рассказывал, что тот ставил перед ним задачу подготовить план отказа от деления СССР на национальные республики и перехода к округам, созданным по экономическому принципу. А ставший главой Института этнологии РАН Владимир Тишков, настаивающий на том, что в России нужно говорить не о многонациональном народе, а об одной российской нации, высказывал такие идеи еще в конце 80-х годов прошлого века применительно к СССР. При этом, в 70-е годы Тишков был секретарем оргкомитета по подготовке советских ученых к участию в дебатах на международной научной конференции в Сан-Франциско. Излишне говорить о том, с какой организацией он для этого в те годы должен был взаимодействовать.

Куда качнет маятник русификации?

Итак, очевидно, что вопреки пока еще существующей в России Конституции, которая говорит о наличии в ней разных наций и даже государств (именно так называются республики в ее составе в ст.5, п.1), российское руководство насаждает в стране «русский мир», основанный на надэтническом понимании русской идентичности.

Казалось бы, это было очевидно давно. Однако некоторые представители этнически нерусской части российского истеблишмента с удивлением открыли это для себя совсем недавно. Так, видный татарстанский единорос Ильшат Аминов, реагируя на приведенные выше призывы Петра Толстого отказаться от понятия «россияне» и называть всех граждан страны «русскими», воскликнул: «...главный вопрос — сказано все это в запале, для модного нынче хайпа, или это формирующаяся в недрах определенных политических кругов идея насильственной унитаризации России, полной ревизии российской Конституции, ее духа и содержания? Не хочется верить».

Видному представителю татарстанского истеблишмента его выпады в адрес проповедующего русификацию Толстого (пока) сошли с рук. А вот против представителя узбекского землячества Усмана Баратова, посетовавшего на то, что в публичном пространстве понятие «русский» вытеснило понятие «российский», после последовавшей за этим травли возбудили уголовное дело. И это является ясным ответом на вышеприведенный риторический вопрос Ильшата Аминова — политика русификации не «формируется в недрах определенных политических кругов», а уже является государственной.

Впрочем, именно поэтому она дает весьма неоднозначные результаты. Если одни оказываются рады приобщиться к неродной для них русской идентичности, то среди тех, кто унаследовал ее по рождению, появляются не желающие ассоциироваться с ней, видя, что она из этнокультурной категории превращается в идеологическую, с неприемлемым для них содержанием. Ряд наблюдателей это заставляет задуматься о том, что может ожидать русскую идентичность в случае неуспеха проекта «русского мира». Ведь тогда не только нерусские народы могут начать возвращаться из русской идентичности в родную, но и отвергшие идеологизированную русскую идентичность этнические русские могут начать искать альтернативы ей.

Собственно, об этом говорит и сам Владимир Путин. «Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», — так лидер «русского мира» описывает возможные последствия провала своего проекта.