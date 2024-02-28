Страшная картина

Каспийское море омывает пять стран: Иран, Туркменистан, Казахстан, Россию и Азербайджан. Самая мелководная часть моря — северная. Жители казахстанской области Атырау наиболее остро чувствуют обмеление и бьют тревогу — вода отошла от берега на сотни метров.

«Я живу возле Каспийского моря всю жизнь, и такого масштаба обмеления никогда не видел, — признается TRT на русском 34-летний экоактивист Азамат Сарсенбаев. — Пожилые люди рассказывали мне, что в 70-х годах вода уже уходила так далеко, но потом вернулась. Но если сравнить фотографии тех лет и современные, то легко можно заметить, что Каспийское море сегодня значительно дальше ушло от берегов, чем 50 лет назад».

Речной порт Атырау уже четвертый год простаивает на шельфе Каспия. Ранее он был способен принимать до 15 тыс. тонн грузов ежегодно. Товары шли из Украины, Азербайджана, Китая, Турции и Ирана. Последний раз крупногабаритный груз был принят в 2020 году.

Для решения проблемы специалисты пытаются расчистить устья рек Урал и Кигач, впадающих в Каспий, и углубить его дно. Несмотря на то что работы ведутся не один год, результата они не приносят — дноуглубители не успевают за отходящим морем.

Если тенденция продолжится, то Каспийское море может повторить судьбу Аральского. Еще в 1960-х Арал был четвертым по величине озером на планете, но из-за активного забора воды из рек Амударьи и Сырдарьи водоем стал стремительно мелеть. За последние 60 лет объем воды уменьшился в 15 раз, значительно увеличилась засоленность водоема, вся рыба из озера исчезла.

Специалисты называют Каспий уникальным по своему составу и среде обитания водоемом. Его обмеление также нанесет серьезный экономический удар по странам региона, экологический баланс будет нарушен.

«В северной части соленого озера щенятся тюлени, откладывают яйца многочисленные птицы, отдыхают фламинго и лебеди. Можно сказать, что здесь находится инкубатор всей живности Каспийского моря. Если пострадает северная часть, то это отразится на всей экосистеме», — предупредил Сарсенбаев.

Председатель Дагестанского отделения Российского географического общества, профессор Дагестанского госуниверситета Эльдар Эльдаров поделился с TRT на русском пессимистичным вариантом развития событий: «Каспий может упасть еще на 3-4 метра, в результате чего его мелководная часть превратится в болото и множество островов, все зарастет камышом».

Оставить Каспий в покое

Действительно, в 1977 году уровень воды в Каспийском море упал на три метра. Впрочем, уже к 1995-му его уровень поднялся на 2,5 метра. Снова мелеть водоем начал в 2006 году, и сегодня его уровень вновь приблизился к минимальным значениям.

На самом деле колебания воды в водоеме проходят определенные циклы, и это достаточно древний процесс, говорит TRT на русском заслуженный эколог России Андрей Пешков. На кафедре океанологии МГУ им. Ломоносова эксперт рассчитывал математическую модель того, как можно компенсировать катастрофический подъем уровня Каспия после того, как вода начала прибывать.

«Необходимо было спасти буровые установки, которые находятся в прибрежных районах. Большие площади заливало морской водой, и, хотя она и была низкой солености, но все же оставалась достаточно агрессивной. Флуктуация Каспия происходит регулярно то вверх, то вниз. И если катастрофически не изменять природные факторы безумной деятельностью человека, то за Каспий можно не беспокоиться», — пояснил он.

А поводов для тревоги сегодня множество. В первую очередь это строительство ГЭС, мелиоративные мероприятия, которые производят забор воды, продолжает собеседник агентства. «Стоит хотя бы посмотреть на Волго-Ахтубинскую пойму Каспия, где неразумные действия человека привели к изменению экосистемы и опустыниванию территорий. Я бы советовал обратить внимание на тех, кто сначала меняет природный баланс экосистемы, а затем призывает героически с этими проблемами бороться».

Сегодня наибольшее вмешательство происходит со стороны России. Река Волга — это главная водная артерия, которая питает водоем. С севера в море также впадает Урал. Проблема в том, что с развитием промышленности в стране увеличился и забор воды из этих источников, считает Сарсенбаев.

«Я специально в прошлом году проехался по пяти российским городам вдоль Волги и увидел страшную картину. Жигулевское водохранилище в Самаре — это буквально море, у которого не видно берегов. Я такого не ожидал. Изменяют климат и в огромных объемах задерживают воду. Плюс огромное количество заводов вдоль Волги. Взять хотя бы производства в Тольятти, Энгельсе, Саратове. Дошло до того, что в самой низине реки — Астрахани, было отчетливо видно, что река мелеет», — рассказал TRT на русском экоактивист.

В прошлом году Волга действительно мелела. В неприятную ситуацию даже попали пассажиры, отправившиеся в круиз на теплоходе «Павел Божов». Судно с 250 туристами на борту вышло из порта Перми, остановилось в Казани, но, дойдя до Астрахани, село на мель. Экологи тогда заявили: причина в загрязненности русел рек. Их перестали расчищать и углублять, вот уровень воды и упал. Плюс лето было аномально жарким, притока воды не было совсем.

Срочно принять меры

Есть Конвенция по Каспию, принятая пятью странами, различные многосторонние и двусторонние соглашения. Но работа по ним ведется крайне вяло, говорит TRT на русском Пешков. Странам необходимо объединить усилия и направить их на то, чтобы скоординировано использовать природные ресурсы. И речь не только о водных, но и о биоресурсах, сохранении геологической среды, ведь Каспий также богат минералами и углеводородами.

Эколог надеется, что с закрытием западного канала Россия будет больше внимания уделять взаимодействию по линии Север-Юг. Озеро будет играть существенную роль, включая логистическую, а значит, и меры по его сохранению будут приниматься более эффективные.

«Учитывая, что Каспий — это уникальный природный объект, его необходимо беречь. Как и Байкал, и Иссык-Куль. Все это программы не одного столетия», —подчеркивает специалист.

Несмотря на то, что уровень воды в море всегда изменяется, нынешнее снижение будет более болезненным, также считает Эльдаров. На этот раз на цикличность влияют не только естественные причины, которые до сих пор не до конца изучены, но и антропогенные. И в большей степени — огромное количество водохранилищ на Волге.

Крайне негативно на Каспий влияет и глобальное потепление, поясняет председатель Дагестанского отделения Российского географического общества. Учитывая эти факторы, можно сделать вывод, что море обмелеет сильнее, чем 50 лет назад. Этот процесс может занять несколько десятилетий.

В 60-70 годы советские власти уже задумывались о том, чтобы решить проблему, напомнил Эльдаров. И даже собирались повернуть сибирские реки, чтобы наполнить водоем. К проекту приступить не успели — Каспий стал наполняться самостоятельно. «Вряд ли сегодня кто-то пойдет на такие радикальные меры. Происходящее с морем — естественный процесс. И хотя он осложнен антропогенными факторами, ситуация разрешится самостоятельно», — отмечает он.

Тем не менее, по словам Сарсенбаева, единственное решение, которое будет иметь эффект — надавить на Россию, чтобы страна отрегулировала потребление воды. Необходимо заставить государство прочистить стоки Волги и Урала, сделать все возможное, чтобы минимизировать расход воды и увеличить приток со стороны питающих рек.

В противном случае, говорит экоактивист, бездействие России может вызывать подозрения, что страна специально «сушит» море, чтобы оказывать политическое давление на страны во время напряженной геополитической ситуации.