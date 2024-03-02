В Ингушетии неспокойно: объявлен режим КТО
ПОЛИТИКА
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В Ингушетии неспокойно: объявлен режим КТОВ городе Карабулак введен режим контртеррористической операции, охватывающий четыре улицы. Граждан призвали сохранять спокойствие
ФСБ / Фото: АА / Others
2 марта 2024 г.

В части города Карабулак Республики Ингушетия объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Операция проводится в пределах четырех улиц, согласно сообщению оперативного штаба региона.

«Принято решение о проведении с 19 часов 30 минут 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории города Карабулак Республики Ингушетия. Район ограниченный: улица Рабочая, улица Осканова, улица Набережная, улица Джабагиева», — указано в официальном заявлении.

Режим КТО введен по решению начальника УФСБ России по Ингушетии Максима Шевлякова. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и избегать вмешательства в действия правоохранительных органов.

«Обстановка контролируется. Мы обращаемся к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов», — подчеркивается в сообщении.

Основные действия сосредоточены на улице Осканова, где силовики проводят операцию в одной из квартир многоквартирного дома. Несмотря на активную перестрелку, которая ранее наблюдалась в районе, на данный момент продолжаются лишь единичные выстрелы.

В ходе операции произошло возгорание балкона одной из квартир, на место происшествия вызвана скорая помощь. Однако информации о пострадавших на текущий момент не поступало.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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