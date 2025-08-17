Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска уже вторые сутки одерживают верх над российскими силами в Донецкой области. По его словам, успехи достигнуты на направлениях Доброполья и Покровска.

Вечером 16 августа в своем телеграм-канале Зеленский сослался на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и поблагодарил ряд подразделений, включая Нацгвардию «Азов», за эффективные действия.

Накануне подразделение «Азов» заявило, что его бойцы вместе с другими частями остановили продвижение российских войск на покровском направлении. Бои длились три дня. За это время украинские силы вернули шесть населенных пунктов, включая Золотой Колодезь, Грузское и Веселое, куда ранее вошли российские военные. В «Азове» добавили, что стабилизационные действия на добропольском направлении продолжаются.

По данным DeepState, 15 августа украинские войска смогли разрезать на две части российскую группировку, наступавшую на Золотой Колодезь, и закрепить позиции в районе Доброполья. Аналитики отметили, что говорить о полном успехе пока рано, так как Россия перебрасывает в этот район дополнительные силы.