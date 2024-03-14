В условиях растущей политической напряженности между США и Китаем Малайзия становится значимым центром для развития производства полупроводников. Штат Пинанг в прошлом году привлек $12,8 млрд прямых иностранных инвестиций, став местом для заводов как западных, так и китайских компаний.

На фоне стремления США диверсифицировать производство, уйти от зависимости от КНР и снизить риски, связанные с концентрацией предприятий в одной стране, а также опасений по поводу возможной войны на Тайване, крупнейшем в мире производителе полупроводников, Малайзия представляет собой перспективное направление для переноса производственных мощностей. Financial Times отмечает, что если западные компании стремятся в первую очередь снизить зависимость от Китая, то китайские производители вынуждены искать новые места для производства из-за давления западных клиентов.

Малайзия, начиная с 1972 года, привлекала многие зарубежные компании, такие как Intel, AMD и Renesas, для строительства своих предприятий по тестированию и упаковке чипов.

Малайзия уже является шестым по величине экспортером полупроводников в мире, играя ключевую роль в глобальной цепочке поставок этой продукции. Страна осуществляет тестирование и упаковку 23% всех американских чипов, что подчеркивает ее значимость для США.

Власти страны амбициозно настроены на создание первого завода по обработке кремниевых пластин, хотя пока этим планам не суждено сбыться.

В свете торговой войны Китая с США количество китайских производителей в штате Пинанг выросло с 16 до 55. Китайские компании активно переманивают квалифицированный персонал, предлагая зарплаты на 30% выше рыночных и дополнительные бонусы. В Малайзии также появляются разработчики процессоров, включая шанхайскую StarFive Technology, планирующую здесь разработку чипов с архитектурой RISC-V.

Однако отрасль сталкивается с дефицитом квалифицированных кадров, поскольку местные вузы выпускают лишь около 5000 специалистов инженерных специальностей в год, часть из которых уезжает в Сингапур в поисках лучших зарплат. В Пинанге заметно выросли цены на землю, а дорожная сеть не справляется с возросшим трафиком.

Местные власти еще не вводили значительные субсидии для развития полупроводниковой промышленности, но изучают зарубежный опыт и рассматривают возможности создания современных производств по обработке кремниевых пластин.