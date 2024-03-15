Не дают помолиться

Рамадан — месяц мира. В это время мусульмане соблюдают пост, посещают мечети, думают о высоком и занимаются богоугодными делами. Однако еще до нового витка израильской войны в секторе Газа в этот священный для последователей ислама месяц зачастую провокации лишь усиливались. Израиль и сейчас своими действиями пытается еще сильнее накалить обстановку — бомбардировки южных районов Газы продолжаются, израильская армия проводит массовые рейды в крупнейших палестинских городах: Дженине, Наблусе, Рамалле, в лагерях беженцев в Восточном Иерусалиме. И по-прежнему гибнут палестинцы, среди них большинство — мирные жители.

12 марта израильский полицейский застрелил 12-летнего палестинского мальчика Рами аль-Халхули в лагере Шуафат в Восточном Иерусалиме. По версии палестинских властей, он играл с фейерверками с другими детьми, когда во двор зашел израильский страж порядка и застрелил его. Израильские полицейские утверждают, что в лагере Шуафат якобы «происходили жестокие беспорядки, в сторону сил безопасности летели коктейли Молотова и запускались фейерверки».

Эта трагедия еще больше обострила ситуацию, особый цинизм продемонстрировал министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, похваливший стража порядка и пообещавший представить его к награде.

Этот же чиновник за несколько недель до наступления Рамадана потребовал сильно ограничить доступ молящимся в мечеть Аль-Акса. Причем запрет касается не только палестинцев Западного берега, но и мусульман, у которых есть гражданство Израиля.

Его инициативу не поддержали, однако приняли решение ограничить число молящихся в мечети до 50-60 тыс. в день. Также действует возрастной ценз для жителей Западного берега. Были случаи, когда израильские стражи порядка и вовсе врывались в мечеть и использовали шумовые гранаты.

Не исключено, что Бен-Гвир, как министр национальной безопасности, в подчинении которого находится полиция, может вдруг придумать инспекцию на Храмовой горе. Отдельно израильская полиция борется с молодыми палестинцами, которые решают остаться у мечети на ночь.

А в первую ночь священного месяца — с 10 на 11 марта — полиция и вовсе не пропустила сотни палестинцев к Аль-Аксе.

Израиль против прекращения огня

Одновременно с этим продолжаются ожесточенные атаки израильской армии на Газу и идет обсуждение возможного перемирия с участием Египта и Катара.

Переговоры между Израилем и ХАМАС последнее время не раз заходили в тупик из-за позиции и действий Тель-Авива. В Дохе предполагали, что временное перемирие сроком на 1 месяц может быть использовано для обсуждения условий постоянного прекращения огня, на котором настаивает ХАМАС. Однако Тель-Авив не соглашается на главное условие палестинского движения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не раз заявлял, что настаивает на «полном разгроме ХАМАС» и возобновлении военной кампании после паузы. Помимо этого глава правительства прорабатывает военный штурм Рафаха, в котором укрываются свыше 1,5 млн палестинцев. 12 марта Нетаньяху вновь заявил о том, что Тель-Авив продолжит военную кампанию в Рафахе.

Эти планы, к слову, раскритиковал американский лидер Джозеф Байден, отметив, что для Вашингтона штурм этого города, расположенного на границе между сектором Газа и Египтом, стал бы «красной линией», что, в частности, «приведет к изменению политики» США на израильском направлении. Как сообщает издание Axios со ссылкой на источники в администрации Байдена, это привело бы к тому, что Вашингтон перестанет защищать Израиль на полях ООН и сократит поставки оружия.

Слишком далеки от сделки

Тем временем посредники предпринимают активные попытки переубедить израильскую сторону по вопросу о возможном перемирии с ХАМАС. Финальный вариант сделки состоит из трех этапов, продолжительность которых составляет шесть недель. В частности, предполагается обмен заключенными, вывод Израилем своих войск из городов сектора Газа, обеспечение там свободы передвижения и разрешение вдвое увеличить объем поставок гуманитарной помощи.

Недавно арабские СМИ сообщили о том, что стороны якобы согласились на временное прекращение огня во время Рамадана, однако в ХАМАС это заявление опровергли, подчеркнув, что даже не получали такого предложения. При этом отмечается, что Катар и Египет «усилили свое давление, чтобы добиться перемирия как можно скорее».

Как заявил спикер катарского МИД Маджед аль-Ансари, Доха рассчитывает на перемирие в Газе до наступления мусульманского праздника Ид уль-Фитр, знаменующего окончание Рамадана, то есть к 9-10 апреля. Однако пока, по его словам, «стороны далеки от заключения сделки».

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что в последнее время позиция США к событиям вокруг сектора Газа становится все более противоречивой.

«США так рьяно критикуют Израиль, вот Байден тут заявил, что Нетаньяху больше вредит Тель-Авиву, нежели приносит ему пользу. Но при этом поставляет ему различные вооружения в «в беспрецедентных количествах», — отметил эксперт.

Так что позиция Байдена по отношению к Нетаньяху пока не изменилась.

«На практике все осталось по-прежнему. Очевидно, что идет серьезный торг вокруг операции в Рафахе, поскольку она может вывести ситуацию на новый уровень, за пределы израильско-палестинского конфликта, и распространиться на Египет, который и так испытывает серьезные экономические проблемы», — пояснил аналитик.

Он также добавил, что Байдену сейчас невыгодно предпринимать какие-либо антиизраильские шаги, поскольку этим тут же воспользуется лидер республиканцев Дональд Трамп.

«Нынешнему американскому лидеру явно не по душе происходящее, но у него в целом связаны руки, он пытается как-то повлиять на израильского премьера, но пока безуспешно», — подытожил специалист.