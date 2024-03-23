Осада Москвы

Вечером 22 марта перед запланированным музыкальным представлением произошло нападение в концертном зале «Крокус Сити Холл». Люди в камуфляжной форме открыли огонь по посетителям.

Согласно последним сообщениям, погибли не менее 130 человек. Это делает данное событие самым крупным терактом в России за последние два десятилетия.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что 115 человек были госпитализированы, включая пятерых детей. Согласно заявлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, 61 человек находится в тяжелом состоянии.

В Москве и других регионах были отменены все плановые мероприятия. Также усилены меры безопасности в общественных местах.

Группа, которая взяла на себя ответственность за смертоносный теракт в Москве в пятницу, является филиалом ДАЕШ в Афганистане под названием «Вилаят Хорасан», известным также как ДАЕШ-Хорасан .

Террористическая организация, базирующаяся в Афганистане, была основана в 2015 году некоторыми членами пакистанского Талибана. К 2021 году ее численность уменьшилась примерно вдвое до 1500–2000 бойцов, что стало результатом сочетания американских авиаударов и рейдов афганских сил. Множество лидеров группировки были уничтожены. Однако организация получила значительный импульс после того, как в том же году талибы свергли афганское правительство.

В августе 2021 года, во время вывода американских войск из страны, боевики «вилаята» совершили теракт в международном аэропорту Кабула. Этот инцидент привел к гибели 13 американских военнослужащих и 170 мирных жителей. С тех пор Талибан активно сражается против этой группировки в Афганистане. До настоящего времени они не позволяли ей захватить территорию или вербовать бывших боевиков Талибана.

О «Вилаяте»

Итак, что же это за группировка «Вилаят Хорасан». Какая информация у нас имеется об этой организации, которая объявила о своей причастности к теракту в Москве?

Группа в первую очередь является подразделением ДАЕШ в Афганистане.

С 2013 по 2016 год ДАЕШ расширяла свое влияние за счет захвата территорий в Ираке и Сирии. Однако с 2016 года силы группировки пошли на спад. В 2014 году, когда организация провозгласила себя «халифатом», она начала формировать структуру государства для управления контролируемыми территориями. Тогда и начали звучать концепции о «провинциях», то есть «вилаятах» ДАЕШ.

В то время как специалисты в этой области были осведомлены о так называемых «филиалах» террористов, народ Турции также уже сталкивался с их действиями, включая январские события этого года в Стамбуле, о чем будет ниже. Российскому обывателю же до этого момента о ДАЕШ-Хорасан было мало что известно.

По мере увеличения известности и числа сторонников террористической организации ДАЕШ, множество местных группировок из Азии и Африки заявили о своей принадлежности к ней. Это привело к изменению административной структуры. ДАЕШ объявила о наличии провинций в таких регионах, как Багдад, Фаллуджа и Ракка, но также и создала отдельные офисы для управления группами, которые поддерживали ее и находились на расстоянии в сотни, а то и тысячи километров.

Террористическая группировка ДАЕШ-Хорасан была образована в Афганистане в 2015 году путем объединения членов «Исламского движения Узбекистана», оставшихся в Афганистане, и боевиков из «Техрик-е Талибан Пакистан». Некоторые из них впоследствии отправились в Сирию, однако, будучи членами Аль-Каиды, они не имели прямого отношения к ДАЕШ.

Новообразованная организация получила название «Вилаят Хорасан» и заявила о своей преданности Абу Бакру аль-Багдади, главарю ДАЕШ.

Следует сказать, что не стоит путать данную группировку с Талибаном, хоть речь и идет об Афганистане. «Вилаят Хорасан» вербует как афганских, так и пакистанских боевиков, особенно дезертировавших членов афганского Талибана, которые не считают свою собственную организацию достаточно радикальной.

Однако все же долгое время эта организация находилась в тени талибов. Она представляла собой разрозненную структуру и не имела возможности полностью контролировать обширные территории. Но в 2021-2022 годах группировка усилила свои позиции, осуществив серию кровавых атак, в частности в Афганистане. Некоторые радикальные салафитские узбекские и уйгурские группировки в Афганистане, ограниченные в своих перемещениях из-за усиления Талибана, также начали поддерживать «Вилаят Хорасан». Так увеличилось участие представителей Центральной Азии в деятельности этой организации.

Атака на Турцию

Представители контртеррористических служб в Европе сообщают, что за последние несколько месяцев они предотвратили несколько планов ДАЕШ-Хорасан по совершению нападений в регионе. Как становится ясно, группировка явно нацелена на расширение своих операций за пределы своей территории.

В частности, организация также постоянно нацеливается на Турцию. Ее СМИ, «Голос Хорасана», уделяет этому много внимания. Можно утверждать, что группировка, которая так часто направляет своим сторонникам сообщения о Турции, подает некий сигнал к осуществлению конкретных действий.

Так, 28 января, в сводках новостей в Турции появилась новость о вооруженном нападении на церковь в Стамбуле. Нападавшие вошли в церковь и открыли огонь по пришедшим на воскресную службу.

Когда изображения теракта начали распространяться в социальных сетях, не совсем было понятно, что из себя представляло данное происшествие. Однако заявление министра внутренних дел Турции Али Ерликая окончательно прояснило ситуацию: атака была террористическим актом, совершенным людьми, причастными к группировке ДАЕШ, то есть «Вилаят Хорасан».

Произошел инцидент в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер. Двое в масках открыли огонь во время богослужения, что привело к гибели гражданина Турции. Позднее глава МВД страны заявил о задержании 51 подозреваемого.

С 2014 по 2017 год, когда активность террористической организации ДАЕШ была наиболее высокой, в Турции было предотвращено более 25 попыток террористических актов. Однако, все эти инциденты терроризма отличались своей неоднородностью. Например, нападение на полицейский участок в Мерсине в 2017 году, когда были ранены более десятка человек, или планируемая атака на Торговый центр «Форум» в Стамбуле, масштаб кровавости которой мог быть зашкаливающим.

Также были предотвращены попытки террористических актов в различных турецких городах, например Манисе и Невшехире. Нападения были направлены как на различные объекты, включая церкви, так и на гражданских лиц. В результате этих акций были изъяты автоматическое оружие и взрывчатые вещества.

В июле 2023 года деятельность ДАЕШ-Хорасан в Турции получила существенный удар. В Стамбуле был арестован лидер организации из Таджикистана, который скрывал членов из Центральной Азии в Турции и занимался переводом собранных в Турции и других странах средств в пользу организации. Несколько месяцев назад был задержан и другой лидер этой организации.

Информация о личностях, совершивших нападение в январе, вскоре стала общедоступной. Оказалось, что один из нападавших был гражданином Таджикистана, а другой — России. По этой же причине среди депортированных из Турции из-за связей с терроризмом в 2014-2022 годах граждане России и Таджикистана находятся в первой пятерке.

Данная группировка также известна своими нападениями на мечети как внутри, так и за пределами Афганистана. Ранее в этом году сообщалось, что группировка устроила двойной взрыв в иранском Кермане во время мемориальной процессии командира Революционной гвардии Ирана Касема Сулеймани, в результате которого погибли около 100 человек. В сообщении в своем официальном аккаунте Telegram в январе организация ДАЕШ-Хорасан заявила, что они стоят за терактом. Данная ячейка ДАЕШ, неоднократно угрожавшая Ирану, взяла на себя ответственность и за несколько предыдущих атак в этой стране.

В сентябре 2022 года боевики группировки взяли на себя ответственность за смертоносный взрыв, совершенный смертником у российского посольства в Кабуле. Группа также признана ответственной за нападение на международный аэропорт Кабула в 2021 году, в результате которого погибли 13 американских военных и множество мирных жителей во время хаотичной эвакуации США из страны. В общем ДАЕШ-Хорасан осуществляла нападения на афганские силы безопасности, на политических деятелей и министерства, на религиозные меньшинства, на силы США и НАТО, на международные организации гуманитарной помощи, а также на сам Талибан.

По мнению экспертов, в последние годы группа выступает против политики России. «Вилаят Хорасан» обвиняет Кремль в пролитии крови мусульман, указывая на деятельность России в Афганистане, Чечне и Сирии. Кроме того, уточняется, что члены организации из центральноазиатского региона также имеют свои претензии к Москве.

И теперь группировка взяла на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле»…