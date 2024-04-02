Уже шесть месяцев Израиль, скидывая на территорию сектора Газа тонны бомб, уничтожая жилье и средства к существованию, насильственно перемещает палестинцев из одной части эксклава в другую, приговаривая: «А ну-ка, теперь обратно», и при этом морит их голодом.

Ощущение сюрреализма, будто кто-то не наигрался или переиграл в виртуальные игры, не покидает огромное число людей в мире. Притом что подобные картины бесчеловечны не только в реальной жизни, но даже в воображаемой игре.

Кадры, когда коробки с гуманитарной помощью сбрасывают на сотни тысяч людей с высоты нескольких тысяч метров и люди в давке бегут за ними, как голодные обезумевшие звери, поражают сознание чудовищной бесчеловечностью.

В чьем безумном воображении рождаются столь разрушающие человеческое естество сюжеты, в которых людей, доведенных до полного отчаяния, заставляют сражаться за крохи сухпайков, вырывая их из рук друг у друга и перепрыгивая через головы братьев по несчастью?

При этом отправители этой «манны небесной» под маской гуманизма тайно санкционируют поставки смертоносного оружия Израилю на миллиарды долларов.

В моменты вдохновения сценаристы усложняют уровень игры: больше боли, страданий, больше ада. Теперь беженцев, сбегающихся со всех лагерей за коробками с едой, расстреливают танками, придумывая любые неправдоподобные до неприличия объяснения, потому что все равно никто ведь не спросит.

При создании своей трилогии «Голодных игр» американская писательница Сьюзен Коллинз отмечала, что для захватывающего состязания необходимы три ключевых элемента: всемогущее и безжалостное правительство, люди, которых принуждают сражаться не на жизнь, а на смерть и, наконец, это должно служить источником массового развлечения.

Кто-то еще сомневается, что сценарий этого приквела реализуется уже многие годы в Палестине? Является ли совпадением то, что ровно на 75 году истязаний Палестины объявлены 75-ые «Голодные игры»? Не превратилась ли Газа в один из дистриктов могущественного «Панема», где люди делятся на классы и низшие касты своей смертью должны развлекать высшие? И случайно ли этим кровавым событиям предшествовало восстание 7 октября в «13-м дистрикте» — Газе, который по сценарию должен быть уничтожен?

Как и в фильме, получив за свою самоотверженность и несломленную веру в свободу любовь и поддержку «зрителя», жители Газы нарушают сценарий режиссеров этого чудовищного действа. Мир требует остановить агрессию против безоружных людей, загнанных в тюрьму под открытым небом и разрываемых на части самыми современными бомбами.

Однако «власти Панема» не теряют надежды сломить мятеж и не скрывают желания уничтожить и истребить в ритуальном исступлении все живое в Газе.

Сценаристы вынуждены усложнять состязание: теперь против мятежников задумано мобилизовать международные военизированные силы. Кровь невинных мучеников должна запачкать и других, чтобы ответственность за многотысячное жертвоприношение легла на всех.

Во время визита в Вашингтон, состоявшегося на прошлой неделе, министр обороны Израиля Йоав Галант добился прогресса в вопросе переброски армий из трех арабских стран в сектор Газа.

Изначально их задачей является якобы обеспечение безопасности гуманитарных конвоев и строительства порта в Газе. Идея возведения последнего и вовсе пока похожа на прикрытие для военно-морской базы США у побережья Газы, с дальнейшим американским вторжением в осажденный эксклав.

Как и в любой игре, даже самой чудовищной, добро просто обязано победить и в 75-х «Голодных играх» Израиля. Несмотря на то что мятежная Газа уничтожена до основания, стремление палестинцев к свободе, независимости и победе не под силу истребить даже излюбленному детищу Запада и наследникам нацистов.

Наступил момент сказать избалованному ребенку Израилю, увлеченному виртуальной игрой-стратегией, что его время истекло. Это необходимо осознать человечеству, отнять у ребенка игрушку и произвести зачетный отлуп, чтобы «НИКОГДА БОЛЬШЕ»!