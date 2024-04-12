Дешевые деньги

В 2013 году, до аннексии Крыма, средняя зарплата в России составляла 29 792 рубля. Курс в то время держался примерено на уровне 31,82 рубля за доллар. Соответственно, в среднем россияне получали по $936 в месяц. С тех пор зарплаты в стране выросли вдвое, но сами граждане, кажется, этого не почувствовали. А само событие даже стало поводом для спора между лидером коммунистов Геннадием Зюгановым и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Это ненормально, когда в богатейшей стране мира треть граждан живет на 20 тыс. рублей и менее! Нам с гордостью рассказывают об увеличении прожиточного минимума на 18 процентов – до 19 тыс. 242 рублей. Но попробуйте на них прожить при нынешних ценах!» — возмутился 79-летний политик. Зюганов пожаловался на дорогие хлеб и лекарства, а цены на жилье, по его подсчетам, и вовсе увеличились втрое. «Нужно отработать действительно эффективный механизм борьбы с массовой бедностью!» — заключил глава одной из старейших российских партий.

Мишустин, в свою очередь, возразил, что большинство россиян получают не 20 тыс. рублей в месяц, а сразу 73 тыс. «с копейками». Премьер предупредил, что все соответствующие данные у него имеются: «Я могу показать расчеты. Мы знаем это от работодателей, знаем каждую цифру. То, что работодатели платят выплаты оборонным предприятиям, участникам «специальной военной операции» — они все учтены».

Если россияне и стали зарабатывать больше, то точно не в долларах. При нынешнем курсе 73 тыс. рублей — это всего $793. На практике выходит и того меньше. «Здесь важно отметить, что средняя – это величина, указывающая на то, что есть меньше и есть больше. Медианная зарплата была всего 53 тыс. рублей. Это уже ближе к реалиям», — говорит TRT на русском предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса Наталья Горячая.

В первой половине прошлого года, по данным Росстата, доход от 75 тыс. рублей в месяц имели лишь 14,7% граждан. Больше 100 тысяч рублей в месяц получали только 7,6% россиян. Более трети — до 27 000 рублей. Каждый пятый — менее 19 000 рублей. А каждый восьмой (11,7%) жил на сумму ниже 14 000 рублей в месяц ($5 в день). По данным ведомства, средняя реальная начисленная заработная плата по итогам прошлого года выросла на 7,8% по сравнению с 2022-м.

Рост зарплат связан в том числе и с войной в Украине. Доля ВПК в экономике страны увеличилась, а это означает, что и платить за работу нужно столько, чтобы граждане захотели за нее браться, отмечает эксперт: «Другой фактор — на фоне низкой безработицы работодатели соревнуются в зарплатных предложениях. Не последнюю роль в «борьбе» за увеличение среднего показателя играют налоговые органы, стимулирующие работодателей к увеличению зарплат в компаниях».

Делается это за счет направления в компании требований дать пояснения, почему средняя зарплата ниже среднеотраслевой в регионе регистрации бизнеса, поясняет Горячая. При неоднократном несоблюдении среднеотраслевого показателя ИФНС намекает на проведение мероприятий налогового контроля, по результатам которых будут сделаны доначисления по страховым взносам и НДФЛ.

Средние показатели

Не так важно, насколько увеличилась средняя зарплата. Важнее, что на нее можно купить. Несмотря на оптимистичные данные Росстата и расчеты главы российского правительства, граждане массово жалуются на нехватку средств и начинают экономить на товарах первой необходимости.

В июле каждый пятый россиянин был вынужден сократить расходы на продовольствие, показал опрос «Ромира». 21% респондентов начали экономить на образовании и медицине, 39% отказались от отдыха и развлечений, 41% — от дорогостоящих покупок и товаров длительного пользования. В целом больше трети потребителей сообщили, что перераспределяют бюджет «в пользу самого необходимого».

Тем не менее в Росстате отчитываются: уровень бедности по итогам 2023 году обновил исторический минимум, снизившись с 9,8% до 9,3% от численности населения страны. В России порог бедности составляет все 14 339 рублей. Методология расчета была принята еще в 1992 году. Тогда населению разрешили бесплатно приватизировать имеющееся жилье, и поэтому считается, что у всех граждан имеется место для проживания. Суммы же должно хватить на еду, налоги государству и еще останется немного на одежду.

В США, например, бедным считается американец, имеющий ежемесячный доход ниже 928 долларов. В Германии к бедным относят одиноких лиц, получающих менее 1148 евро в месяц. Предполагается, что на эту сумму человек должен позволить снять квартиру, иметь доступ к медицинским услугам и питанию.

Проблема в России есть и с тем, как считается средняя зарплата. Например, глава «Газпрома» Алексей Миллер в 2021 году получал 158 млн в месяц, или 5,2 млн рублей в день, а доход учителя в Перми в том же году составлял 30 тысяч рублей. Согласно статистике, каждый из них «в среднем» получал бы по 79 млн.

Прошлый год стал рекордным не только по росту зарплат и снижению бедности. В стране рекордно выросло количество богачей. Число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за год со 110 до 125 человек. Это самый высокий результат за всю историю списка богатейших бизнесменов мира. Совокупное состояние российских миллиардеров за год увеличилось на 14%, до $576,8 млрд.

Статистика Росстата, может, и верна, но пока получается, что одни в России едят котлеты, а другие капусту, но «в среднем» все едят голубцы.