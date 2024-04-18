Экстремальные погодные и климатические явления представляют серьезную угрозу благополучию и безопасности людей, а также окружающей среде и социально-экономической стабильности. Нехватка воды рассматривается как один из наиболее проблемных вопросов в рамках климатического кризиса. Исследования показывают, что крупные азиатские экономики, такие как Китай, существенно страдают от этой проблемы.

Китай, известный как мировая фабрика и промышленная держава, сталкивается с потребностью в огромном количестве воды. Эта потребность обусловлена не только масштабами его производства, но и постоянным ростом урбанизации. Водные ресурсы играют критическую роль в промышленном производстве, сельском хозяйстве, а также обеспечении жизненных потребностей населения и городской инфраструктуры.

Для поддержания устойчивого развития страны Китай проводит разные меры, включая поиск новых источников воды. Одним из таких источников, по всей видимости, является озеро Байкал, расположенное на территории Российской Федерации. Байкал с его обширными запасами пресной воды может представлять собой часть решения проблемы с водоснабжением.

Зной и засуха

Летом 2022 года в центральном и восточном Китае, в таких провинциях как Гуандун и Сычуань, наблюдались стойкие аномально высокие температуры и длительная засуха, которые спровоцировали серию экстремальных явлений, охвативших обширные территории. Общая продолжительность сильной жары, интенсивность которой превзошла все предыдущие наблюдения, составила почти 80 дней. Это был самый длительный период с 1961 года. В некоторых районах Южного Китая, а также в бассейне реки Янцзы, наблюдалась особенно экстремальная жара, длительностью более 40 дней.

Повышенные температуры привели к снижению влажности почвы, а сухая поверхность земли усилила прогрев атмосферы за счет мощной обратной связи. В то же время высокие температуры способствовали ускоренной потере воды из почвы за счет регулирования эвапотранспирации (суммарного испарения влаги в атмосферу с поверхности почвы), что препятствовало образованию дождя после июля.

В связи с этим, в китайской провинции Сычуань наблюдалось значительное снижение производства гидроэнергии — это представляло серьезную проблему, учитывая, что основная часть электроэнергии в регионе производится на гидроэлектростанциях. Сычуань, как одна из наиболее плотно населенных провинций Китая, сильно зависит от гидроэнергетики и это делает регион особенно уязвимым перед всплесками зноя и засухи.

Экстремальная жара и недостаток осадков в Сычуане, где температура переходила отметку в 40 градусов по Цельсию, эффектом домино повысили спрос на кондиционирование воздуха. Совокупность этих факторов, в свою очередь, привели к дефициту электроэнергии.

Ситуация также усугубилась тем, что уровень реки Янцзы, занимающей третье место по полноводности на всей планете, опустился до рекордных показателей. Янцзы, главная водная артерия Китая, обеспечивает питьевой водой более четверти миллиардного населения страны. Однако в кризисное лето 2022 года в определенных местах количество осадков сократилось до половины от обычного, что привело к высушиванию значительных участков реки и множества ее притоков, а также к истощению водохранилищ гидроэлектростанций практически наполовину.

Более того, река Янцзы играет ключевую роль в транспортной сети, имея важное значение не только на местном или региональном, но и на глобальном уровне. Но в связи с затянувшейся экологической аномалией, судоходные маршруты в среднем и нижнем течении реки пришлось закрыть.

Из-за обострения энергетического кризиса во всем регионе, вызванного засухой, такие гиганты промышленности как Toyota Motor, Volkswagen, Foxconn, один из крупнейших в мире поставщиков электронных комплектующих, и Contemporary Amperex Technology, ведущий производитель аккумуляторов, также вынуждены были временно приостановить работу своих заводов в провинции Сычуань.

Естественно, что запоздалое окончание знойного периода суровой засухи летом и осенью в регионах Китая оказало всестороннее воздействие на сельское хозяйство, вызвав серьезные проблемы с урожаем и водными ресурсами, а также на экономику в целом.

В связи со всеми этими обстоятельствами Китаю приходится беспокоиться по ряду вопросов. Одна из проблем состоит в модели развития местного самоуправления, которая часто основывается на надежном водоснабжении. Стоит отметить, что дешевая гидроэнергия в некоторых регионах стимулирует межпровинциальный экспорт. Так, по данным исследовательского центра Lowy Institute, провинция Юньнань экспортировала до 45% своей электроэнергии в Гуандун.

Кроме того, лишь четыре процента водных ресурсов страны сосредоточены в северных регионах, где активно развито сельское хозяйство. Также, согласно Lowy Institute, почти 90% подземных вод в Китае не пригодны для питья и только половина из них подходит для использования в сельском хозяйстве и промышленности. Загрязнение воды в значительной степени связано с быстрым развитием промышленности.

Байкал — и решение и проблема

Спор о водных ресурсах в современном мире становится все более острым, и одним из важнейших объектов этого спора является озеро Байкал. Китай, столкнувшийся с проблемой нехватки воды в своих регионах, рассматривает Байкал как потенциальный источник решения этой проблемы. Однако этот вопрос вызывает серьезные опасения и протесты в России, что может привести к обострению отношений между двумя странами. Особенно остро проблема проявляется на низовом уровне, среди граждан России, а также среди малого бизнеса.

Байкал, крупнейшее пресноводное озеро в Евразии, имеет огромное экологическое значение и представляет собой одно из самых ценных природных богатств как для России, так и всего мира. Это обусловлено не только его водным запасам, но и его уникальным биологическим разнообразием.

Особые качества Байкала делают его объектом интереса и желанным плодом для некоторых крупных игроков на геополитической доске — в частности, Китая, который, по-видимому, рассматривает озеро в контексте решения своих проблем, таких как нехватка воды, и намерен использовать различные инструменты влияния для достижения своих целей.

За эти годы не раз выходили статьи в различных китайских новостных и аналитических изданиях об исторической и географической связи Байкальского региона и Китая. Впрочем, китайские источники нередко вспоминают, что почти вся Сибирь, а также другие восточные регионы России так или иначе имеет прямое отношение к китайской цивилизации.

Так, в прошлом году государственный «Картографический сервис» в Китае выпустил набор географических карт, на которых он относит часть территории России к Китаю. В частности, на картах указывается, что весь Большой Уссурийский остров на реке Амур принадлежит Китаю. Это и неудивительно, поскольку Тарабаров и другие соседние острова поменьше уже были переданы Китаю в 2008. На данный момент официально часть Большого Уссурийского все еще под российской юрисдикцией, однако тенденция такова, что Китай, похоже, уже не морочится по поводу этого «недоразумения».

Что касается самого Байкальского региона, то в 2019 году в российских СМИ появился текст из китайского издания, в котором отражается реакция на возмущение некоторых жителей Иркутской области, направленное на приостановку строительства китайского завода по упаковке питьевой воды в одном из районов области. Статья упоминает петицию, которая была запущена на сайте Change.org в 2017 году с призывом противодействовать строительству завода на озере Байкал. Подписавшие петицию, коих в итоге оказалось больше миллиона, направили ее в Министерство природных ресурсов и экологии России, а также адресовали ее президенту Владимиру Путину.

В петиции выражается недовольство по поводу возможного ущерба, который проект китайцев мог бы нанести Байкалу и экосистеме региона в целом. Также отмечается, что продукция, выпускаемая на заводе, была предназначена для экспорта в Китай.

Примечательно, что женщина, управлявшая компанией, которая строила завод, ранее была вовлечена в дело о крупномасштабной контрабанде сибирского леса в Китай. «Управляющая», возможно, громко сказано, поскольку, как оказалось, 99% акций принадлежали китайцам.

На том же сайте в тот же год вышла смежная петиция на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко под названием «Внимание! интервенция по-китайски. Нужна помощь по спасению Священного озера Байкал!». К слову, петиция по-прежнему доступна. На сегодняшний день ее подписали более 120 тыс. человек, а поскольку петицию так и не закрыли, подписи в ней все еще появляются. За последнюю неделю ее подписали еще десятки человек.

В довольно эмоциональном ключе в этой петиции отмечается потенциальная угроза завоевания России со стороны Китая и выражается необходимость принятия соответствующих мер для защиты страны и ее регионов. По словам автора петиции, китайцы активно скупают землю в регионе, в связи с чем во многих поселках объявления о продаже земельных участков обязательно переводятся на китайский язык.

«На наших глазах совершается настоящая интервенция», — говорится в петиции. «Заполучив кусок нашей земли, эти люди относятся к ней абсолютно по-варварски. Они загоняют тяжелую технику, срывают горы, нарушая природный ландшафт озера, которому 25 млн лет! Гостиницы их огромны – от края до края участка», — пишет автор петиции.

В более ранние годы российские СМИ писали о возможностях и перспективах снабжения Китая пресной водой как одно из направлений для российского экспорта.

Конечно, перспектива того, что китайцы будут продавать россиянам их же байкальскую воду, а большую ее часть и вовсе увозить в Китай, многих не порадовала. Собственно, петиций, нашедших широкий отклик, и массовых протестов оказалось достаточно, чтобы проект приостановили уже тогда. Суд в Иркутской области вынес решение о запрете китайской компании на возведение завода для розлива бутилированной воды на участке площадью более 16 тыс. квадратных метров в поселке Култук на побережье Байкала.

Схожих обращений к народу и чиновникам с условным лейблом «Китайцы выпьют Байкал» набралось предостаточно. Через год после запрета, согласно информации от Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, районный суд в Улан-Удэ удовлетворил иск прокуратуры и признал другое китайское предприятие не имеющим права собственности на три земельных участка, на которых планировалось возведение завода для розлива воды из озера Байкал.

Инициаторы петиций и другие авторы также сетуют на то, что китайцы задумывали построить трубопровод, который бы перекачивал воду из озера Байкал через Монголию в Китай. О проекте писала еще газета The Guardian. Довольно амбициозный план, считается, должен был обеспечить водой значительную часть населения страны.

За последние годы количество противников «красного туризма», который стоит понимать шире, чем просто ознакомление с местными ландшафтами, только увеличилось. Некоторые также сетуют на значительный рост числа сделок по продаже земли китайским гражданам в этом регионе, что вызвало увеличение стоимости земли и сделало ее приобретение чрезмерно дорогостоящим для местных жителей. На территории региона китайские компании также возводят различные заводы и предприятия, после чего осуществляют экспорт продукции за рубеж, в основном домой в Китай. Так, например, в прошлом месяце в Улан-Удэ был открыт первый завод по производству масла, запущенный с участием китайских инвесторов.

Таким образом, несмотря на не раз декларируемую «безграничную дружбу», Байкал может стать одним из главных источников напряженности в российско-китайских отношениях. Стремление Китая к получению доступа к озеру в условиях усиливающейся конкуренции за водные ресурсы может вызвать серьезные конфликты и проблемы в регионе.