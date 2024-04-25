Проклятие на целые семьи

События 1915 года сегодня утрачивает актуальность в мире. На фоне кощунственного вторжения Израиля в Газу, жестокой и бессмысленной войны России в Украине события 1915 года оказались на обочине популярного интереса. Осознали это и в Армении, и теперь предпринимаются попытки вернуть внимание мировой общественности к этому вопросу.

Архиепископ Аршак Хачатрян, глава канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви Первопрестольного Святого Эчмиадзина, пригрозил проклятьем «из поколения в поколение» тем семьям, которые забывают о той трагедии и пытаются стереть историческую память.

Накануне в Ереване прошло факельное шествие, посвященное 109-й годовщине событий 1915 года. Его организовал молодежный союз армянской революционной федерации «Дашнакцутюн». В мероприятии приняли участие бывший президент Армении Серж Саргсян и представители оппозиции. Шествие традиционно началось с сожжения флагов Турции и Азербайджана, от них участники зажгли факелы.

Мероприятие в память о событиях, произошедших на закате существования Османской империи, прошло и в Нью-Йорке на Таймс-сквер, уже 39-й год подряд его провели живущие в США представители армянской диаспоры «Рыцари и дочери Вардананц». В шествии принял участие сенатор-демократ Чак Шумер, известный своей проармянской позицией. Политик посетовал, что вопросу «геноцида» «не уделяется должного внимания».

Если раньше накануне 24 апреля в прокат выходили фильмы, посвященные этой теме, а политики выступали с громкими заявлениями о поддержке Еревана, то сейчас интерес угас. Последняя лента, посвященная этой теме, вышла в прокат пару лет назад. «Рассвет Авроры» — совместное производство Армении, Германии и Литвы, в фильме рассказывается о девушке, потерявшей семью в 1915 году и бежавшей в США.

Слишком большое влияние

Армянское лобби в Соединенных Штатах действительно считается одним из самых могущественных в мире. Там существуют сразу две большие организации: Армянская ассамблея Америки (ААА) и Армянский национальный комитет Америки (ANCA). Их главная задача — оказывать влияние на Конгресс и Белый дом, чтобы сокращать сотрудничество США с Турцией, а также поддерживать Ереван.

Масштабы влияния армянского лобби характеризует хотя бы тот факт, что сразу после начала очередного обострения отношений между Азербайджаном и Арменией двухпартийная группа в Конгрессе, которую возглавлял демократ Адам Шифф, тут же выпустила резолюцию, осуждающую действия Баку.

Это один из немногих примеров, когда Конгресс столь стремительно отреагировал на события, происходящие в далеком от США регионе.

В сентябре 2022 года занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела с визитом в Ереван. Все мировые СМИ облетели кадры, на которых видно, как она прослезилась во время посещения мемориала Цицернакаберд — памятника жертвам тех событий. Эта поездка состоялась в момент обострения противостояния между Арменией и Азербайджаном.

Многие американские аналитики тогда пришли к выводу, что поездку пролоббировала армянская диаспора в США. Такое влияние на американскую внешнюю политику считается абсолютно легальным, и его степень напрямую зависит от обеспеченности той или иной диаспоры.

Американские политики стремятся перетянуть на свою сторону представителей крупного бизнеса, чтобы потом заручиться электоральной поддержкой их диаспор. Армяне в США часто спонсируют поездки чиновников и дипломатов в Армению с такими акциями, как и у Пелоси.

Не остаются в стороне и другие представители армянской диаспоры. С 2015 года американская телезвезда Ким Кардашьян стала активно использовать свою популярность для того, чтобы привлечь внимание к Армении.

Под давлением армянского лобби в Палате представителей были приняты две антитурецкие резолюции, одна из которых касалась «геноцида», ее автором выступил все тот же конгрессмен Адам Шифф, а вторая — призывала Белый дом ввести санкции против Анкары за операцию в Сирии и покупку российских систем С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно призывал «заинтересованных» оставить вопрос на рассмотрение историков. Ранее Турция открыла своих архивы и неоднократно призывала Армению сделать то же, дабы тщательно исследовать события без политизации этого вопроса.

Необъективная позиция Франции

Ситуация во Франции сопоставима с происходящими политическими процессами в Штатах, где армянское лобби уже давно ведет подрывную деятельность против Азербайджана и Турции. Его влияние стало особенно заметно на фоне боевых действий в Карабахе. Хотя армяне в стране представляют не столь многочисленную национальную группу, как в США, где их около 2,5 млн человек, лобби довольно значимо и политически мобилизовано.

Французские политики стремятся заручиться поддержкой армянской диаспоры, ведь тех, кто поддерживает Армению, диаспора обеспечит голосами и симпатиями политически активного электората. Они полагают, что справедливая позиция по армяно-азербайджанскому урегулированию выгоды им не принесет и лишь настроит армянское лобби против них.

Париж на протяжении почти 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель оставался безучастным, никак не реагируя на этнические чистки в отношении азербайджанцев. Не заметила Франция и того, что 20% территорий Азербайджана превратились в безжизненную пустыню. Для значительной части общественности, которая не вникает в ситуацию и не знает фактов, отношения Баку и Еревана сводятся к стереотипным представлениям о противостоянии большого сильного государства и маленькой слабой страны, чем с успехом и пользуются политические элиты во Франции.

Когда в сентябре 2020 года Баку начал операцию по освобождению своих международно признанных земель в Карабахе, которые находились под армянской оккупацией с 1992 года, ООН подчеркнула оправданность действий Баку, а Турция поддержала Азербайджан в этой борьбе, армянская диаспора прибегла к антитурецкой и антиазербайджанской пропаганде во французских СМИ, распространяя фейки.

Появилась дезинформация о том, что якобы в Карабахе убивают мирное армянское население. Под давлением армянского лобби один из французских телеканалов TF1 даже был вынужден удалить репортаж, в котором были правдиво отображены реалии конфликта.

Сопредседатель Совета армянских организаций Франции (CCAF) Франк Мурад Папазян и вовсе начал угрожать автору репортажа, журналистке Лизерон Будул. После этого инцидента во французских СМИ удалялась вся информация о правомерности действий Баку с точки зрения международного права.

В настоящее время западным странам выгодно поддерживать Ереван, учитывая и прозападный вектор, который взяла республика. По итогам войны Азербайджан создал новую ситуацию, укрепил свою позицию регионального лидера и углубил сотрудничество с Турцией и РФ. Происходящее оказалось не по нраву Западу, который взялся интенсивнее поддерживать Армению. Подобным образом США и ЕС ставят целью противостоять влиянию России в регионе Южного Кавказа, а также помешать укреплению позиций Баку и его союзу с Анкарой.

Придумала советская пропаганда

Директор Института по правам человека НАНА, доктор юридических наук, депутат Милли Меджлиса Айтен Мустафазаде отметила, что в 2015 году, когда армянская общественность отмечала 100-летие трагедии, стало ясно, что круглая дата «не привлекла пристального внимания мировой общественности» и не была столь помпезной.

«Стало ясно, что «порох» армянской диаспоры и общественности начинает сыреть и эта тема не приносит прежних дивидендов. Недавно известный американский политик Брюс Фейн — экс-советник бывшего президента США Рональда Рейгана заявил, что разговоры о «геноциде» не имеют под собой почвы, поскольку в 1915 году гораздо больше, чем армян, погибло турок», — отметила эксперт.

Она привела в пример рассказ Фейна о расследовании, проведенном по заданию президента Рейгана. «Были обнаружены материалы, которые хранились в военном архиве стран Европы и архиве тогдашней Османской империи. Сказки об событиях того года являются плодом воображения армянских историков. Армянские бандитские группировки убили более 2 млн турок», — подытожила она.

Схожий аргумент приводит и американский профессор Гюнтер Леви. Он публично отрицает геноцид, ссылаясь на отсутствие доказательств. Он сообщает, что это доказано многими турецкими и западными историками.

Историк приводит в качестве примера спекулятивное сфальсифицированное исследование профессора Ваагна Дадряна, который ссылается на несуществующие документы. Оригиналы были утеряны, поэтому проверить достоверность материалов невозможно. То, на что ссылается армянская сторона, также нельзя проверить, поскольку Ереван не предъявляет эти документы.

«Турция неоднократно призывала Армению и ее зарубежную диаспору открыть архивы, которые могли бы пролить свет на произошедшее в 1915 году. Но Ереван избегает создания совместной комиссии по изучению всех архивных материалов. В первую очередь речь идет о Бостонском частном архиве партии «Дашнакцутюн», который все эти годы однозначно закрыт для исследователей и ученых», — резюмировал эксперт.

Историк, профессор Олег Кузнецов в свою очередь отметил, что тезис о геноциде появился в 1962 году. Это доказывает работа турецкого исследователя Джандана Бадема.

«В это время возник Карибский кризис, когда СССР разместил свои ракеты на Кубе, а США — в Турции. Москва вывела свои ракеты с острова, а Вашингтон — оставил свои ядерные вооружения в Турецкой Республике, на базе Инджирлик. Тогда перед Советским Союзом встал вопрос: каким образом заблокировать активность южного фланга НАТО. Так была придумана идея «геноцида», — пояснил эксперт.

Он добавил, что после этого началась идеологическая обработка диаспоры, после чего СССР получил инструмент давления на Анкару, чтобы реализовывать свои геополитические интересы в регионе Передней Азии и Ближнего Востока.

«Так что тезис о "геноциде"» — это продукт советской пропаганды, обеспечивающий интересы СССР в условиях холодной войны на протяжении 30 лет», — подчеркнул специалист.

По его мнению, армяне прекрасно знают, что доказать достоверность этого пропагандистского термина невозможно историческими или юридическими документами. «Поэтому утверждения о так называемом "геноциде"» — не более чем вымысел», — резюмировал историк.