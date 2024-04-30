Тысячи граждан Таджикистана, пытающихся попасть в Россию, удерживают в аэропортах Москвы. По данным МИД страны, в зоне временного содержания Внуково по состоянию на конец дня 27 апреля находились 954 человек «без обеспечения надлежащих санитарных условий». Среди них есть студенты, проходящие обучение на территории России по образовательным квотам правительства РФ.

Также на этом фоне в стране продолжаются задержания подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», большинство из которых – таджики. Внешнеполитическое ведомство Таджикистана выдало ноту протеста послу РФ в Душанбе Семену Григорьеву из-за «нарушений прав и свобод» их граждан в РФ.

«Такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений», — подчеркнули в ведомстве. В России настаивают, что проверки касаются всех прибывающих на территорию страны, независимо от их гражданства.

Ситуация в российских городах для иностранцев становится опасной. Таджикские мигранты сообщают, что чаще стали сталкиваться с проявлениями насилия и ксенофобии после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холле». Многие принимают решение вернуться на родину.

«На следующее утро после событий в «Крокусе» я вышел на улицу и понял, что люди на меня косо смотрят. Открыл новости и узнал, что к теракту причастны мои соотечественники. Это был шок», — поделился с TRT на русском выходец из Таджикистана Эркин.

Мужчина переехал в Россию в месте с родителями и младшей сестрой в середине 2000-х годов. Четыре года назад снял отдельное от родителей жилье и устроился на работу в такси. «Я не говорил о своей национальности, когда речь заходила о теракте, чтобы мне не снизили рейтинг. Меньше рейтинг – меньше заказов и денег. Некоторые пассажиры говорили, что таджикам нужно отомстить. Тогда я радовался тому, что большинство людей не отличают таджиков, узбеков или кыргызов», — отметил собеседник агентства.

В начале апреля Эркин выехал из России, чтобы продлить свой срок проживания в стране, но в итоге принял решение пока не возвращаться: «Моя мама сначала переживала и была против такого решения. А на прошлой неделе позвонила и сказала, что лучше переждать какое-то время в другой стране».

Замминистра труда Таджикистана Шахноза Нодири также сообщила о начале массового возвращения трудовых мигрантов на родину. «Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает», — сказала Нодири.

Безальтернативный союз

После Беларуси именно Таджикистан считается главным союзником Кремля. В феврале, выступая на открытии Игр будущего в Казани, президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал своего российского коллегу «другом и братом» и для столь близких отношений есть основания. Лидерам этих стран понятна политика, которую проводит их союзник, а власть в государствах не менялась более 20 лет.

Россия – главный торговый партнер Таджикистана. Товарооборот между странами в прошлом году обновил рекорд и превысил $1,7 млрд. В Москву идут продовольственные товары и сельхозсырье, продукция химической промышленности, а также хлопок. Душанбе закупает минеральные, химические и нефтепродукты, древесину и черные металлы.

Ну и самое важное — треть ВВП Таджикистана составляют денежные переводы трудовых мигрантов, подавляющее большинство которых работает в РФ. И именно по этой причине реакция официальных властей Таджикистана оказалось несколько сдержанной.

«Фактически сегодня мы видим прямой удар по таджикской экономике. Власти это понимают и не делают никаких резких заявлений. Наоборот, было несколько сообщений о том, что в Душанбе понимают обеспокоенность российских властей насчет нелегальной миграции. Нота протеста МИД из-за тысячи людей в аэропорту явно не соответствуют масштабу происходящего», — говорит TRT на русском политолог Парвиз Муллоджанов.

Тем не менее проверки действительно могут носить временный характер. А нынешнее ужесточение мер может быть связано с майскими праздниками и подготовкой к дню инаугурации президента РФ, которая запланирована на 7 мая. Так что, несмотря на ноту протеста, речь не идет об отзыве посла или разрыве дипломатических отношений между государствами.

Некоторые эксперты заявляют, что ухудшение отношений может привести к решению вывести российскую военную базу из Душанбе. Однако Муллоджанов сомневается, что власти Таджикистана пойдут на разрыв отношений в рамках ОДКБ.

«Рынок труда в России безальтернативный для таджикистанских мигрантов, — отмечает политолог. — На Ближнем Востоке слишком большая конкуренция со стороны граждан других стран, которые готовы работать за гораздо меньшую зарплату. Европа и США выдают визы чрезвычайно неохотно. В Казахстане своих проблем достаточно. В Южной Корее жесткий лимит на Центральную Азию. Для поиска рабочих мест потребуется немало времени, и по этой причине Душанбе не пойдет на разрыв отношений».

Разворот на восток и запад

В долгосрочной перспективе действия российских властей по отношению к мигрантам приведут к более серьезным проблемам, считают опрошенные TRT на русском эксперты.

«Возвращение мигрантов в Таджикистан — стратегически невыгодно России. Душанбе может пойти на сближение с другими игроками, которые будут помогать вкладывать деньги в строительство заводов, фабрик, в сферу услуг и обучение специалистов. Если подобные тенденции в России будут сохраняться, то некоторое отдаление стран друг от друга станет неизбежным», — говорит TRT на русском Муллоджанов.

Душанбе, со своей стороны, сделает все возможное, чтобы избежать такого развития ситуации, но если отток трудовых мигрантов продолжится, то понадобятся большие средства для создания рабочих мест в самом Таджикистане. «И тогда, конечно, будут обращаться и к западным донорам, и к международным институтам, и к Китаю, и к Турции для того, чтобы заручиться поддержкой», — добавил политолог.

Многие жители стран Центральной Азии воспринимают Россию в качестве основного источника для заработка, поясняет TRT на русском президент фонда Eurasian Expert Council Foundation Чингиз Лепсибаев: «Но и российская экономика ориентирована на приток дешевой рабочей силы. Без этого она станет неконкурентоспособной».

По его словам, ужесточение миграционного законодательства снизит влияние РФ в регионе, а поддержка ксенофобии на уровне властей приведет к розни уже внутри самой страны: «Любой кейс, который связан с ксенофобией, очень сильно вредит государству, и не только с точки зрения экономики, но и стабильности. Россия просто не может себе позволить никакой ксенофобии, поскольку это приведет к неприятностям, связанным с внутренней устойчивостью».

Еще в 2022 году Эмомали Рахмон эмоционально обратился к Путину с просьбой об уважении. «Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера. Мы хотим, чтобы нас уважали [...]. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу», — заявил тогда лидер Таджикистана.

Сегодня действия российских властей уже привели к ухудшению отношений с Ереваном. А после начала войны в Украине дипломатические отношения фактически разорвала Молдова. Чтобы сохранить оставшихся союзников было бы хорошо начать их «уважать», хотя бы чтобы избежать полной изоляции.