Осталось одно чтение

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении законопроект «О прозрачности внешнего влияния», известный как «Закон об иноагентах». Все это вызвало негодование оппозиции, всячески пытавшейся этому помешать. Начались акции протеста, доходило до столкновений с полицией. Стражи порядка разгоняли митингующих водометами и слезоточивым газом.

Сторону оппозиции заняла президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она сразу же назвала законопроект «русским», намекая на схожий закон в России, и пообещала наложить на него вето в случае его принятия. Преодолеть его, впрочем, будет несложно — у правящей партии «Грузинская мечта» большинство в парламенте.

Обстановка в Грузии накалилась еще во время первого чтения законопроекта «об иноагентах». Оппозиция покинула зал заседаний в разгар бурных дебатов, скандируя «Нет русскому закону!» и «Русские, русские!» — в адрес депутатов, оставшихся на слушании.

Несогласных депутатов поддержали и на Западе. В ООН призвали грузинские власти отозвать законопроект и «вступить в диалог с согражданами», отметив, что «навешивание на НПО и СМИ, получающие иностранное финансирование, ярлыка «организаций, действующих в интересах иностранной державы», представляет собой серьезную угрозу правам на свободу выражения мнений и объединений».

Посольство США в Грузии раскритиковало правящую партию «Грузинская мечта», подчеркнув, что ее действия «подрывают отношения с США и путь страны к евроинтеграции». В американской дипмиссии отметили, что это несовместимо с демократическими ценностями, которые являются основой членства в Евросоюзе и НАТО.

Одновременно с этим Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую законопроект. В Брюсселе всерьез задумались над приостановкой переговоров с Грузией о евроинтеграции, а также об отмене безвизового режима. Также в документе подняли вопрос о том, стоит ли вводить санкции против представителей грузинских властей, в частности против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.

Так же, как на Западе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне происходящего отказался от визита в США, поскольку Вашингтон потребовал приостановить рассмотрение законопроекта об иноагентах. В Тбилиси подчеркнули, что это «не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимном уважении и доверии».

Спикер парламента Шалва Папуашвили совместно с премьером Кобахидзе объясняют, что законопроект, который они продвигают, не отличается от американского аналога FARA (Foreign Agents Registration Act — Закон о регистрации иностранных агентов), который США приняли в 1938 году.

Закон обязал действующих в интересах иностранного государства агентов предоставлять данные о себе в Минюст, маркировать свои материалы и регулярно подавать отчеты о своей деятельности. Впоследствии эти самые положения применили в законах других стран.

Однако наказания, предусмотренные в рамках FARA, остаются одними из самых суровых. За работу без регистрации грозит штраф в размере до 250 тыс. долларов или заключение под стражу на срок до пяти лет.

Недавно схожий законопроект приняла и нижняя палата французского парламента. Он состоит из пяти статей и предусматривает создание публичного цифрового реестра, где будет публиковаться информация о представителях, действующих в интересах иностранного заказчика.

К зарубежным заказчикам относятся другие государства, кроме членов Евросоюза, подконтрольные другим странам лица, иностранные политические движения. Наказание за невыполнение требований закона — лишение свободы на три года и штраф в размере 45 тысяч евро.

В Тбилиси возмутились, почему Грузия не может принять тот закон, который спокойно действует в западных странах, а также назвали действия Запада «попыткой шантажа».

Суть «законопроекта об иноагентах»

Инициатором «законопроекта об иностранных агентах» стало движение «Сила народа», в него вошли депутаты парламента, известные своими антизападными заявлениями, которые вышли из «Грузинской мечты» в 2022 году.

В документе предлагается признать агентами иностранного влияния СМИ и некоммерческие организации, в которых свыше 20% годового дохода составляет финансирование из-за рубежа.

Каждая организация, признанная иноагентом, должна будет обязательно зарегистрировать этот статус и ежегодно подавать финансовые декларации. Это не будет касаться сотрудников дипломатических ведомств и представительств, а также должностных лиц иностранных государств. В противном случае им грозит штраф в 25 тыс. лари (9,5 тыс. долларов).

Будет принят

До принятия законопроекта в Грузии остается третье финальное чтение. После этого президент Саломе Зурабишвили, как и обещала ранее, наложит на него вето. Потом он вернется в парламент, где сторонники правительства смогут его преодолеть.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе пообещал, что закон «О прозрачности иностранного влияния» обязательно будет принят, несмотря на акции протеста и недовольство местной оппозиции.

Как пояснил в беседе с TRT на русском грузинский политолог Арчил Сихарулидзе, с конца февраля 2022 года на Грузию оказывается большое давление извне, другие страны пытаются повлиять на происходящие внутри государства процессы.

«В правящей партии это прекрасно осознают и хотят получить документальное подтверждение того, что часть денежных средств, поступающих в страну, воплощается не в социальные проекты, а реализуется в политические процессы, включая те, которые приводят к акциям протеста», — отметил эксперт.

По мнению специалиста, «Грузинская мечта» не отступит.

«Закон примут, у партии сильная поддержка в обществе. Это понимают и те, кто выступает против законопроекта. К тому же осенью в стране пройдут парламентские выборы. Голосовать на них будет вся Грузия, которая не согласна с заявлениями о том, что единственное политическое будущее государства связано исключительно с Европой», — резюмировал Сихарулидзе.