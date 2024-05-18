Марш несогласных

«Мы не согласны с решениями правительства и собрались тут, чтобы выразить свое несогласие. Главарь правительства настолько напуган, что окружил здание полицейскими. Власти живут в атмосфере страха, поскольку им есть чего боятся — они действуют против государственных интересов Армении, подписывают документы и сдают армянские населенные пункты Азербайджану. Вы ответите по всей строгости закона. Предательское антинациональное правительство вскоре будет изгнано», — заявил один из лидеров манифестации в Армении, депутат от фракции «Айастан» Гарник Даниелян.

Протесты вспыхнули в стране после того, как стало известно, что 19 апреля Ереван и Баку договорились о начале процесса делимитации с Тавушской области. Согласно договоренностям между двумя странами, Азербайджану должны отойти четыре села, которые были оккупированы Арменией в начале 90-х.

Передача этих территорий была предусмотрена и ранее, вопрос о демаркации и делимитации границ решался еще в ноябре 2020 года, после поражения Армении в Карабахской войне. Однако некоторые силы в Ереване решили воспользоваться ситуацией и попытаться захватить власти в свои руки.

По стопам самого Пашиняна

Шествие началось из Тавуша в армянскую столицу. Духовным лидером движения стал глава Тавушской епархии Армянской Апостольской Церкви, архиепископ Баграт Галстанян.

Он призывает главу правительства Никола Пашиняна подать в отставку. Участники акций протеста заявляют, что процесс делимитации «противоречит закону» и «власти сдают территории жизненной важности». Жители сел Воскепар и Киранц, а также ряда других населенных пунктов опасаются, что в результате делимитации их дома окажутся на азербайджанской территории.

Как пояснил Даниелян, армянские власти попросили азербайджанских коллег пока повременить со сдачей дороги в селе Киранц, однако в ближайшее время это будет сделано.

3 мая из Киранца, расположенного в 160 километрах от армянской столицы, началось шествие на Ереван. Оно стало довольно символичным: ведь в мае 2018 года занимающий сейчас пост премьер-министра Никол Пашинян взял власть, придя пешком из регионов в столицу.

Через две недели после начала шествия участники движения «Тавуш во имя Родины» собрались у здания правительства, где проходило заседание кабинета министров. Полицейским пришлось перекрыть улицу, на которую выходит служебный вход, а также окружить здание, выстроившись с щитами в несколько рядов. В ответ демонстранты стали перекрывать улицы с помощью мусорных баков и скамеек. В результате около 40 протестующих были задержаны, всего за время акций были арестованы свыше 170 человек.

Демонстранты не раз перекрывали дороги, в том числе международную трассу, ведущую из Армении в Грузию.

Тем временем архиепископ Баграт призывает к «тотальным забастовкам, чтобы парализовать Ереван», он также утверждает, что для начала процедуры импичмента господина Пашиняна не хватает голосов 20 депутатов в парламенте.

Отличие этих протестов от предыдущих

Нынешние протесты отличаются от предыдущих акций тем, что с самого начала их активно поддерживают священнослужители во главе с Багратом Галстаняном. К активистам, которые стали называть себя движением «Тавуш во имя Родины», присоединилась армянская оппозиция, в целом недовольная действиями Никола Пашиняна и его правительства.

В частности, на сторону манифестантов встали политики из альянса «Армения», которые входят в блок партии «Дашнакцутюн», «Возрожденная Армения» и «Единая Армения».

Тем временем власти заявляют, что не понимают, чего именно хотят протестующие. Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян подчеркнул, что Ереван «не идет на односторонние уступки, а фиксирует свою границу» с помощью «карт, имеющих правовую основу».

В целом правительство всячески демонстрирует, что не боится смены власти в результате марша из Тавуша в Ереван, отмечая, что изменить состав правительства можно будет лишь по итогам парламентских выборов 2026 года.

Это далеко не первая попытка противников Никола Пашиняна заставить его пойти на уступки или даже отправить его в отставку. В результате довольно сильных протестов в Армении, вспыхнувших после проигранной в 2020 году Карабахской войне, а затем осенью 2023 года, когда Баку полностью вернул контроль над Карабахом, Пашинян смог спокойно удержится у премьерского руля.

Впрочем, тогда духовенство не играло ведущую роль в антиправительственных манифестациях, до этого протестные акции организовывали политики, оказавшиеся в оппозиции. Среди них были бывшие президенты Серж Саргсян и Роберт Кочарян.

Кресло премьера

Вероятнее всего, и в этот раз армянская оппозиция не сможет добиться отставки премьера. Во-первых, протест не настолько системный, по своим масштабам несопоставим с так называемой «бархатной революцией» 2018 года, когда к власти пришел Пашинян. Лидерство нынешнего движения вызывает вопросы, к тому же глава правительства знает, как бороться с подобными акциями.

Во-вторых, сам Пашинян привык сражаться за власть до конца. В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение о прекращении огня, недовольные властями армяне даже захватили резиденцию премьер-министра. Однако, несмотря на это, он усидел.

При этом то, насколько быстро может сплотиться оппозиция, насколько массовыми стали протесты в Армении, показывает, что в обществе все больше недовольны Николом Пашиняном и шагами, которые он предпринимает.

В связи с этим под вопросом может оказаться и дальнейшее выстраивание диалога между Арменией и Азербайджаном. Ереван должен отдать Баку еще четыре села, которые расположены не возле границы. Азербайджанские власти предлагают армянской стороне разные взаимовыгодные аспекты взаимодействия и сотрудничества.

Пашинян в целом делает шаг навстречу, однако нельзя исключать, что он может поменять свои решения под давлением протестов. К тому же явно не способствует диалогу и то, что Париж продолжает накачивать Армению оружием. Баку необходимы гарантии безопасности, а также гарантии того, что в будущем конфликт не повторится.

Армянские власти реагируют на протест. В частности, началась информационная война в отношении архиепископа Баграта Галстаняна, которого обвиняют в том, что на организацию в стране оппозиционного движения он якобы получает деньги из Москвы.

Перспектива нынешних демонстраций зависит от того, насколько жесткой будет реакция властей на устраиваемые протесты. Если она будут умеренной, то Пашинян останется в кресле премьера, но если меры будут чересчур жесткими, то даже те люди, которые не поддерживают протесты, могут впоследствии выйти на улицы.

Впрочем, учитывая, что Армения — государство с высокой политической турбулентностью, даже успех протеста не обещает прихода к власти лидера, который сможет вывести страну из кризиса.