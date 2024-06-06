Петербургский экономический форум проводится ежегодно с 1997 года. В этом году программа будет состоять из четырех блоков, посвященных переходу к многополярной модели мировой экономики, целям и задачам российской экономики, технологиям, а также традиционным ценностям и здоровью.

В числе участников мероприятия — главы государств и правительств, а также руководители зарубежных компаний и мировые эксперты. Если в 2019 году мероприятие посетили более 19 000 человек из 145 стран мира, то после начала войны в Украине количество участников сократилось до 14 000 человек.

Изменилась и география участников. В этом году среди иностранных лидеров — президент Боливии Луис Арсе, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и глава Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

Впервые на форуме в Петербурге выступят Мария Воронцова и Катерина Тихонова. Сам президент России Владимир Путин обычно называет их «эти женщины», хотя в Кремле уже подтвердили, что главе государства они приходятся дочерьми.

Гендиректор «Иннопрактики» Катерина Тихонова 6 июня в онлайн-режиме примет участие в сессии о «роли оборонно-промышленного комплекса в развитии технологического суверенитета страны». А член президиума «Российской ассоциации содействия науке» Мария Воронцова лично выступит 7 июня на сессии по биотехнологии.

В первый день ПМЭФ российский лидер пообщался с представителями международных СМИ. Он затронул обширный список тем: от войны в Газе до выборов в США. Но, пожалуй, дольше всего Путин отвечал на вопрос немецкого издания о том, угрожал ли российский лидер канцлеру ФРГ Олафу Шольцу после того, как Берлин решил поставлять Киеву оружие.

«Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем, тем более главе другого государства. Это моветон, это нехороший тон», — начал президент. Он много говорил о том, что война в Украине началась не в 2022, а в 2014 году, влиянии на эти события США, рассуждал о минских соглашениях, вспомнил про Косово и «Северные потоки», после чего заключил словами о том, что Россию «просто водили за нос».

Высказался он и на тему сообщений о намерении России напасть на страны НАТО. «Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, бред собачий», — заверил российский лидер.

По его словам, войну в Украине можно было бы завершить в течение пары месяцев. Для этого западные страны должны перестать поставлять Киеву вооружения: «Могу сказать то, что когда-то сказал господину Байдену. Он мне когда-то прислал письмо, я ему в письменном виде ответил: если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие, и эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев. Вот и все».

TRT на русском обсудил с политологом Виталием Андриевским главные заявления Путина на мероприятии и причины публичного появления его дочерей.

— Начиная с 2022 года ПМЭФ перестали посещать представители западных стран. В этом году в Санкт-Петербург впервые прибыла делегация движения «Талибан», а главным гостем стал президент Боливии. Почему для РФ важен ПМЭФ?

— Российские власти хотят показать, что они не находятся в изоляции. Участие иностранных гостей позволяет называть этот форум международным. Для населения это может показаться достаточным, и никто не будет вдаваться в детали того, какие именно страны присутствуют на мероприятии.

Еще одно желание Кремля — назвать громадные цифры участников. Для примера можем взять Молдову, от которой представлено якобы сразу две делегации, причем очень большие. Одну сформировала оппозиционная партия социалистов, а другую — блок «Победа», которая, по сути, находится в Москве. Предполагаю, что по такому принципу сформированы и другие участники этого форума.

В итоге это такое стремление пустить пыль в глаза и показать, что Россия не изолирована и сохранила отношения со многими государствами, представители которых приезжают в страну, а значит, ее поддерживают.

— Впервые на ПМЭФ выступят обе предполагаемые дочери Путина. С чем может быть связано их появление?

— Я не исключаю, что президент РФ готовит потихонечку дочерей в качестве будущих преемниц. Допускаю, что он может обдумывать такой транзит власти как один из вариантов, но сомневаюсь, что подобный сценарий может быть реализован в ближайшем будущем. Элиты его побаиваются, какая-то поддержка в народе также есть.

В любом случае, как только его влияние пошатнется, то никто особо не будет считаться с его дочерьми. Мы помним российскую историю: еще со времен Петра Первого при смене власти летели головы всех. При таком развитии событий, возможно, ему бы следовало сохранить прежнюю тактику: прятать дочерей и не афишировать их родство.

— Какой главный посыл был в выступлении Путина на ПМЭФ?

— Путин, безусловно, хочет мира с западными странами, но на своих условиях. Его главный посыл, что Россия не собирается воевать с НАТО и что вообще «вы тупые, как этот стол», раз задаете подобные вопросы. Однако риторика российских властей часто расходилась с их действиями. В 2021 году Путин также говорил о том, что войны или тем более оккупации украинских земель не будет. Но все это слова.