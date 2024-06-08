В Турции введена в оборот новая монета номиналом 5 турецких лир. По данным Министерства финансов и казначейства, выпуск осуществлен в соответствии с Законом о чеканке разменных и памятных монет от 28 мая 1970 года Генеральным директоратом монетного двора.

Новые 5-лировые монеты имеют диаметр 28,15 мм, толщину 1,70 мм и вес 8,25 грамма. Гурт монеты гладкий рифленый. На аверсе использован мотив восьмиконечной сельджукской звезды. В центре - логотип «Век Турции» и надпись «турецкая лира».

Оборотная сторона монеты украшена рельефным портретом Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики окружающей надписью «Турецкая Республика».

Постановление о выпуске новых 5-лировых монет, реализацию которого будет курировать Министерство финансов и казначейства, вступило в силу в день публикации в официальном вестнике - Resmi Gazete.