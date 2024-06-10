Рекордная явка за последние 30 лет

9 июня в странах ЕС прошли выборы в Европарламент. Явка составила 51%, это рекордный показатель за последние 30 лет. Эти выборы показали усиление позиций крайне правых, которые еще недавно считались маргинальными и были вытеснены мейнстримовскими партиями. В ведущих странах победили правые силы, среди них Франция, Австрия, Бельгия, в них голосование было протестным. При этом правящие силы во многих государствах были практически разгромлены.

Одной из главных историй успеха стала победа французского крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен под руководством 28-летнего лидера Жордана Барделля.

На прошлых выборах крайне правые также побеждали, однако тогда перевес был незначительным, в этот раз он был примерно в два раза. Крайне правая партия «Национальное объединение» получила 34,05% голосов на выборах в Европарламент, а партия Эммануэля Макрона «Ренессанс» — 14,44% голосов.

На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон распустил нижнюю палату парламента страны — Национальную ассамблею — и объявил внеочередные выборы. Они пройдут 30 июня и 7 июля.

В стране до Макрона пять раз распускали парламент. Как сообщает политолог Федор Лукьянов, в 1962 и 1968 году на это пошел Шарль де Голль, 1981 и 1988 году — Франсуа Миттеран. Обоим лидерам это помогло укрепить свои позиции. В 1997 году на такие меры пошел Жак Ширак, однако его риски в итоге не оправдались и в результате победили его оппоненты.

У президента Франции сейчас довольно низкий рейтинг, его работой на посту президента страны довольны всего 28% опрошенных.

В Бельгии, в нидерландскоязычной Фландрии, правая партия «Новый фламандский альянс» получила 22% голосов, крайне правая «Фламандский интерес» — 17,5%. При этом либеральная партия премьер-министра Александра де Кроо — менее 7%. Глава правительства уже признал поражение на выборах в Европарламент и подал в отставку.

Однако во франкоязычной Валлонии на первом месте оказались либералы, хотя и не из партии премьера, а от франкоязычной партии — «Реформаторское движение», куда входит глава Евросовета Шарль Мишель. В итоге от Бельгии в Европарламент проходит равное число правых и либералов.

Партия канцлера Германии Олафа Шольца СДПГ и вовсе показала худший результат в истории выборов в Европарламент. Победу на выборах одержали правоцентристы из блока ХДС/ХСС, набравшие 23,8% голосов. Однако второе место заняли крайне правые из «Альтернативы для Германии» (АдГ) с 15,9% голосов, третье — Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца — 13,9%.

Ультраправая Австрийская партия свободы, которая критикует антироссийские санкции и в целом стратегию Запада в отношении войны в Украине, получила 27%, обогнав правящую Австрийскую народную партию. А премьер-министр Италии Джорджа Мелони удвоила число мест «Братьев Италии».

Конец либерализма?

Издание Politico считает, что подъем крайне правых «грозит произвести в Европе политический переворот, равносильный избранию Трампа в США», подразумевая едва ли не конец либерализма в мире. «Для Европы настал момент Трампа», — говорилось в публикации. По мере подъема крайне правых сил судьба ЕС может начать меняться — в ряде стран их усиление носит серьезный характер, а это означает рост напряжения внутри Евросоюза, нельзя исключать и центробежного движения. Однако ультраправым вначале необходимо объединиться.

Сейчас правые в Европе все же находятся в довольно раздробленном состоянии.

В целом общий баланс сил между наднациональными политическими группами и фракциями в Европарламенте останется почти неизменным, поэтому о конце либерализма речи не идет. Хотя ведущие партии немного ухудшили свои позиции, а крайне правые улучшили, доминировать в ЕП будет консервативная Европейская народная партия.

Так что общее соотношение все же не изменилось и, несмотря на победу правых, в некоторых странах Евросоюза, выборы в Европарламент не принесли никаких перемен. Единственное — несколько обвалился рейтинг «зеленых». С четвертого места они упали на шестое.

Первое место сохранила Европейская народная партия (ЕНП), получив 189 из 720 мандатов. Входящая в нее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже объявила о своей победе и заявила, что уверена в своем назначении на новый срок на саммите Евросоюза в конце июня. По ее словам, новое большинство в ЕП будет сформировано лишь ведущими партиями, оно останется «проевропейским и проукраинским». Так что подъем крайне правых в Европе пока никак не изменит украинский фронт

Фон дер Ляйен уже предложила создать коалицию с либералами и социал-демократами, чтобы не допустить усиления ультраправых.

К тому же не исключено, что после завершения выборов Еврокомиссия может с очень большой вероятность принять некоторые резкие меры. В июне она рекомендует начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в Евросоюз, также может запустить ряд новых антидемпинговых расследований в отношении Пекина, что может привести к полноценной торговой войне с Китаем.

Революции не произошло

Согласно прогнозам, изначально было ясно, что выборы упрочат представительство крайне правых в Европарламенте. Однако главный вопрос в том: смогут ли депутаты от крайне правых партий в итоге объединиться и стать хотя бы второй по влиянию политической силой в Европейском парламенте. В этом большой вопрос.

Сигнал этих выборов в Брюсселе скорее всего не услышат. Вероятно, что Урсула фон дер Ляйен вместе с другими представителями брюссельской элиты сделает вывод, что они победили. Так что переоценки ценностей ожидать не стоит, особенно если Урсула фон дер Ляйен сохранит свой пост, а это более чем вероятно.

«Революций не произошло, общий политический дизайн сохранился. Распределение мест в европейских институтах будет решаться, как всегда, в кругу мейнстрима. Наиболее важно — в двух самых крупных и самых значимых странах ЕС — Франции и Германии — правящие силы не пользуются поддержкой населения», — отметил политолог Федор Лукьянов.

Эксперт считает, что сигнал избирателей все же вряд ли повлияет на политику, в частности, по украинскому вопросу.

«Во-первых, современный европейский истеблишмент (мы рассматриваем крупные страны, в небольших ситуация более гибкая) сигналы электората воспринимает своеобразно. Не в том смысле, что надо скорректировать курс, а так, что а) недоработали с убеждением, б) не предотвратили враждебное (российское) влияние. Значит надо не менять направление, а удвоить усилия по проведению в жизнь того, что было», — отметил специалист.

Аналитик полагает, что во внешней политике ЕС сейчас нет альтернативы, поскольку слишком большая ставка сделана на проводимый курс, к тому же это поддерживают США.

«Колебания возможны, но связаны они (как и в США, если придет Трамп) не с пересмотром основ, а с параличом политической системы в случае прорыва к реальной власти несистемных сил», — подытожил политолог.