Корейская война — конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея), привела к гибели более 2,5 млн человек. Война приобрела международный масштаб в июне 1950 года, когда Северная Корея, получив поддержку от Советского Союза и Китая, вторглась на южную часть полуострова. ООН и США вмешалась в конфликт на стороне Южной Кореи. Турция, также входившая в состав сил ООН, направила в Корею значительный контингент войск, которые сыграли важнейшую роль в конфликте. Боевые действия завершились в июле 1953 года.

38-я параллель

С XVI века Россия активно расширяла свои территории на восток от Урала, простираясь вплоть до Дальнего Востока. Этот процесс продолжался до конца XIX века. В 1895 году, после завершения Первой китайско-японской войны, Япония опасалась, что возможное вторжение России может нарушить ее планы по созданию сферы влияния в Корее и Маньчжурии.

В 1901 году в Россию направился бывший премьер-министр Японии Ито Хиробуми, который, в отличие от правящего кабинета Таро Кацуры, был склонен к менее конфронтационной политике в отношении России. Согласно плану японцев, Корея должна была стать полностью подконтрольной Японии, в то время как Маньчжурия представлялась как сфера влияния России. Однако Россия отклонила предложение и выступила за установление нейтральной буферной зоны между ней и Японией в Корее.

Дальнейшие переговоры и дипломатические усилия Японии для мирного урегулирования вопроса также не увенчались успехом. Это стало причиной войны между странами. В 1904 году Япония атаковала российский Восточный флот в Порт-Артуре (Китай), что повлекло тяжелые последствия для России.

В результате в 1910 году Япония присоединила Корею к своим владениям, управляя страной в течение 35 лет до окончания Второй мировой войны и ее капитуляции 15 августа 1945 года.

Тогда же Корея была разделена на две оккупационные зоны по 38-й параллели. Северная зона находилась под контролем Советского Союза, а южная, соответственно, — под управлением Соединенных Штатов. Собственно в результате этого разделения и были образованы две страны: коммунистическая Северная Корея и Южная Корея.

Пять лет спустя после раздела страны лидер Северной Кореи Ким Ир Сен решил попытаться объединить Корею под своим контролем. К весне 1950 года, при активной поддержке Советского Союза, был разработан план вторжения в Южную Корею. 25 июня 1950 года Северная Корея начала внезапное вторжение в Южную. Эта дата стала началом Корейской войны, которая привела к значительным разрушениям и многочисленным жертвам с обеих сторон.

Коалиция

Международное сообщество, включая США, оперативно вмешалось в конфликт. Президент США Гарри Трумэн тогда под сильным общественным давлением заявил, что они не могут оставить без внимания корейский вопрос, потому что в противном случае «Советский Союз поглотит один кусок Азии за другим». США, продолжая политику противодействия распространению коммунизма в мире, собрали поддержку Совета Безопасности ООН для оказания помощи Южной Корее. Таким образом международная коалиция, сформированная по инициативе Штатов, была развернута в Южной Корее.

На призыв ООН поддержать Южную Корею, оказав серьезное сопротивление силам Северной Кореи, откликнулись 16 государств. Турция стала первой страной после США, которая выразила готовность помочь Корее.

Семьдесят четыре года назад турецкий парламент одобрил предложение тогдашнего премьер-министра Турции Аднана Мендереса о направлении войск для защиты Южной Кореи от агрессии Северной Кореи, поддержанной Китаем и Советским Союзом.

Турецкая Республика выделила значительные войска, которые уступали по численности лишь США, Великобритании и Канаде. Общее число турецких военных, служивших в Корее за все время войны, по разным оценкам составило около 22 тыс. человек.

Первая турецкая бригада под командованием бригадного генерала Тахсина Языджи, состоявшая из 5090 человек, прибыла в Корею и была включена в состав 9-го корпуса 25-й дивизии американской 8-й армии.

Тахсин Языджи, обладавший обширным опытом военной службы еще в период Османской империи, участвовал в боевых действиях в Галлиполийском сражении во время Первой мировой войны и позднее служил в турецкой освободительной армии. В 1934 году его назначили командиром только что созданного танкового батальона. А за год до начала Корейской войны ему было присвоено звание бригадного генерала.

Для большинства турецких солдат этот опыт был новым, а Корея казалась неизведанным берегом. «Мы проходили двухмесячную подготовку в Анкаре. Затем, ранним утром, сели на поезд до Искендеруна. Пересекли Суэцкий канал на корабле. Преодолели океаны и, после нескольких дней пути, наконец прибыли в Корею», — эмоционально рассказал один из турецких ветеранов Корейской войны. Он добавил, что по пути завел несколько друзей, с которыми отправился на войну, но они погибли там. Турецкая бригада прибыла в Южную Корею 19 октября 1950 года.

Турецкая бригада, получившая кодовое название «Северная звезда», выполняла оборонительные задачи, выступая в качестве арьергарда и защищая фланги и тыл американского 9-го корпуса.

В ходе боев, происходивших с 26 по 30 ноября 1950 года, турецкие войска понесли значительные потери, однако смогли обеспечить отступление американских войск, избежав разгромного поражения.

С ноября 1951 года командование турецкими войсками принял Намык Аргюч. Турция ежегодно меняла свои бригады до самого завершения войны.

Вечная дружба

Вклад турецких военных в совместные усилия союзных сил способствовал общей цели обеспечения стабильности в регионе.

Среди 986 турецких солдат, погибших или пропавших без вести во время войны, 462 похоронены на Корейском мемориальном кладбище ООН в городе Пусан в Корее.

Участие Турции в Корейской войне значительно повлияло на ее международный статус, приведя к вступлению в НАТО в 1952 году. Установление дипломатических отношений через четыре года после окончания войны стало отправной точкой для развития связей между Турцией и Южной Кореей.

Бывший посол Кореи в Анкаре Вон Ик Ли подчеркнул, что даже спустя десятилетия Республика Корея не забыла эти жертвы и будет вечно благодарна.

Более того, поступки турецких солдат в Корейской войне не сводились только к их героизму на поле боя. Из всех стран, участвовавших в Корейской войне, только Турция построила школу для корейских детей, оставшихся сиротами из-за войны.

В 2020 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам церемонии в Южной Корее по случаю 70-й годовщины Корейской войны почтил память павших героев и выразил благодарность ветеранам.

В своем послании президент Эрдоган отметил, что турецкие и корейские солдаты, сражавшиеся бок о бок за спокойствие и безопасность корейского народа, обеспечили формирование вечной дружбы между Турцией и Кореей.

В 2012 году двусторонние отношения были подняты до уровня стратегического партнерства и продолжают стабильно развиваться благодаря регулярным визитам на высоком уровне. Турция и Южная Корея также активно сотрудничают в международных организациях, особенно в ООН и G-20. Еще одной многосторонней платформой, на которой взаимодействуют эти две страны, является MIKTA (группа стран, включающая Мексику, Индонезию, Южную Корею, Турцию и Австралию), созданная в 2013 году.

На протяжении многих лет дружба между двумя странами проявлялась в разных областях, включая не только торговые и политические соглашения, но и художественные выражения признательности. Так, в феврале прошлого года корейский художник-иллюстратор Мён Мин Хо представил две картины, на одной из которых был изображен турецкий солдат, заботящийся о сироте во время Корейской войны, а на другой — корейский спасатель после землетрясений в Турции, утешающий турецкого ребенка.

Художник рассказал, что нарисовал картину, чтобы выразить почтение турецким жертвам во время Корейской войны и соболезнования жертвам землетрясения. Он также выразил довольство по поводу активного участия Кореи в спасательных операциях.

Часть картины, изображающая турецкого солдата, также основана на реальной истории. Отголоски и драматические эпизоды войны дошли десятилетия спустя и до наших дней. Особую популярность приобрела история о маленькой корейской девочке-сироте и турецком солдате во время Корейской войны.

История рассказывает о сержанте Сулеймане, одном из солдат бригады, которая холодной ночью находит пятилетнюю девочку, чьи родители были убиты в пекле войны. Сулейман назвал девочку Айла.

На основе этих событий и был снят одноименный фильм 2017 года. Сержант заботился об Айле как о своей дочери, насколько это было возможно при тех обстоятельствах.

Однако, отслужив в Корее год, Сулейман был вынужден вернуться в Турцию. Бюрократия не позволила ему взять ее с собой. Девочку отправили в школу, основанную турками и позже переданную Министерству образования Южной Кореи.

Сулейман и Айла не могли найти друг друга в течение десятилетий. Лишь спустя 60 лет, будучи уже пожилыми людьми, они смогли воссоединиться.

Корейская война была насыщена множеством драматических эпизодов.

Другая история также рассказывает о сироте, которую удочерил турецкий военный.

Спустя годы она, так же как и Айла, прилетела в Турцию. Но к тому времени турецкий военный, который о ней заботился, уже скончался. Однако она познакомилась с его семьей.

Такие моменты подчеркивают личные трагедии и исторические связи между странами, возникавшие на фоне конфликта.

Эта война вошла в историю как первый значительный вооруженный конфликт эпохи холодной войны. Сегодня граница между Северной и Южной Кореей остается одной из самых напряженных в мире.