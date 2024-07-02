Вечером 30 июля на окраинах Киева начал подниматься дым. ПВО сбила российскую ракету, ее обломки попали многоэтажный дом в Оболонском районе. В результате вспыхнувшего пожара пострадали две женщины, медики оказали им помощь. Вчера ВСУ предупредило об угрозе ракетного удара по северным областям страны, в столице также были слышны звуки тревожной сирены.

Самыми горячим остаются Покровское и Бахмутское направления. Российские силы там хоть и медленно, но продвигаются. Министерство обороны РФ в субботу заявило о захвате небольшого села Шумы в Донецкой области. Линия соприкосновения на этом участке не менялась с 2014 года. Населенный пункт находится в примерно 10 км от Торецка, который ряд военных экспертов называют важным стратегическим пунктом. ВСУ уже объявили в городе эвакуацию.

«Медленные наступательные операции России на Торецком направлении соответствуют сформулированной президентом России Владимиром Путиным теории победы, которая утверждает, что войска смогут продолжать постепенное ползучее продвижение бесконечно, не позволять Украине проводить успешные оперативно значимые контрнаступательные операции и выиграть войну на истощение против украинских войск», — говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Сработает ли подобная стратегия, сказать сложно. Ситуация на фронте для России сегодня не самая благоприятная. Армия РФ испытывает нехватку вооружений и «снарядный голод», в то время как Украина эту проблему постепенно решает. На прошлой неделе страна получила первую партия боеприпасов по «чешской инициативе». Изменения в лучшую сторону признают и солдаты ВСУ. «Теперь «снарядного голода» больше нет, и мы работаем хорошо», — сказал журналистам военнослужащий одной из частей Донецкой области.

Тем не менее война выкачивает много финансовых ресурсов из обеих сторон, не говоря о колоссальных человеческих жертвах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет затягивания конфликта. «Мы должны найти и подготовить план, выложить его на стол за месяцы. У нас нет времени. Слишком много раненых и погибших на поле боя», — сказал он на совместной встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем с прессой.

По словам украинского лидера, план мирного урегулирования должен быть разработан в ближайшие несколько месяцев. Контактов с российской стороной по этому поводу у Украины пока не было. Предполагается, что план будет представлен РФ во время второй мирной конференции по Украине.

Со своей стороны, российские власти также заявляют о мирных намерениях, но предложения Кремля не выглядят реалистично. План Путина предполагает признание статуса Крыма (был аннексирован в 2014 году), а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области как российских регионов. Кроме того, в Москве требуют отмену санкций и закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины.

Цена уступок

Сейчас в украинском информационном пространстве начали появляться идеи о том, что именно считать победой Украины, говорит TRT на русском политолог Андрей Золотарев. В начале войны единственным рассматриваемым вариантом победы был выход страны к границам 1991 года. Сегодня же со стороны провластных политологов может звучать мнение: раз столица не потеряна, выход к морю и значительная часть территорий не утрачены, то это уже победа. «Это типичный прогрев, когда выбрасывается не воспринимаемый обществом тезис и зондируется общественная реакция. Открывается окно Овертона», — поясняет Золотарев.

По его словам, возможности для диалога с российской стороной сегодня закрыты. «Мы видим, что Кремль делает ставку на то, чтобы дожать Украину военной силой и довести ее до капитуляции, до мира на его условиях. А мир на условиях России — поставить Украину на колени», — говорит эксперт.

Некоторые эксперты и аналитики считают, что конфликт может завершиться буквально за один день. Но, как отмечает Золотарев, это наивное рассуждение. В ближайшие месяцы пик военных действий будет нарастать.

«На данный момент могут рассматриваться два базовых сценария. В первом случае Украине удается удержать ситуацию, и спустя некоторое время позиция российского руководства может стать более компромиссной. Второй сценарий — катастрофический, в котором мы не можем сказать, где именно остановится война и в каких границах. Как повернется ситуация, мы пока не знаем», — подчеркивает аналитик.

Есть две причины, по которым не удастся быстро завершить войну, говорит TRT на русском политолог Николай Капитоненко. Одна из них — высокая цена уступок для политиков с обеих сторон. «Любые компромиссные варианты — очень дорого и рискованно», — отмечает эксперт.

А вторая причина в том, что этот конфликт сложный, продолжает собеседник агентства: «Здесь есть территориальные претензии, идеологический и ценностный конфликты. Нет зоны возможного компромисса, которая должна быть в любой войне, которую можно урегулировать. Кроме того, она стала заложником более широких тенденций в мировом порядке: кризис Запада, усиление Китая и разрушение тех институтов, которые были в предыдущем международном порядке, делают эту войну частью более широкого конфликта».

Эксперт сомневается, что стороны смогут десятилетиями вести боевые действия в нынешнем темпе, но они вполне могут затянуться на годы. «Я могу сравнить ее с ирано-иракским конфликтом, который длился 8 лет. И если считать началом войны в Украине 2014 год, то она уже идет 10 лет. Если речь идет о фазе после полномасштабного вторжения, то я думаю, что срок в 5 лет вполне реален».

На ход и продолжительность войны могут влиять внешние события. Например, выборы в США могут создать возможность для того, чтобы навязать мир обеим сторонам. Но это будет сложно и недолговечно, поскольку ключевые разногласия между сторонами останутся, поясняет эксперт. Не станет решением и заморозка боевых действий. Подобные усилия дорого обойдутся не только руководствам Украины и России, но и посредникам в подобных переговорах и третьим странам.

«Я не вижу схемы, как это могло бы сработать, — отмечает Капитоненко. — Поэтому я думаю, что наиболее вероятный сценарий – это долгосрочная война на горизонте нескольких лет».