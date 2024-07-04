«Беларусь выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества», — торжественно объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 24-м саммите ШОС в Астане.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал показательным и символичным то, что год принятия в ШОС совпал с 80-летием освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. «Это прекрасный подарок белорусскому народу», — заявил глава государства.

Таким образом, состав объединения расширился до 10 членов и выглядит следующим образом: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

ШОС — это не военно-политический блок и не экономический союз, отметил в разговоре с TRT на русском белорусский политолог Валерий Карбалевич. Но это и не формальный клуб БРИКС. То есть ШОС имеет свою штаб-квартиру, секретариат, руководящий орган и прочие структуры, которые говорят о том, что это международная организация.

Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участники, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, а также развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.

Для Минска участие в объединении мало что может дать, кроме символических вещей, отмечает Карбалевич: «Начнем с того, что в самих учредительных документах ШОС говорится, что это региональная организация. Она решает проблемы стран, находящихся в азиатском регионе, и для расположенной в центре Европы Беларуси, эти проблемы неактуальны. Логистические и транспортные потоки опять же далеки от этого региона».

Участие в организации предоставляет Лукашенко возможность присутствовать на саммитах и встречаться с лидерами азиатских государств, пусть и эти встречи не предполагают длительного общения.

«Каких-то дивидендов от таких коротких встреч я не вижу, поскольку эти визиты не дают значительного экономического эффекта. Я бы рассматривал этот жест как символический. Теперь пропаганда сможет утверждать, что Беларусь не находится в изоляции, а Лукашенко встречается с руководством великих держав. Вот, собственно, и вся польза», — считает политолог.

Вместе с тем, по словам экономиста Ярослава Романчука, законный статус члена организации позволит Минску укрепить и наладить новые экономические и финансовые связи для нейтрализации давления санкций.

«Одновременно с этим участие в ШОС предоставляет некоторые инструменты влияния на Россию в лице Китая в случае, если Москва решит полностью интегрировать и поглотить Беларусь. Поэтому это такая игра между влиянием Китая и России», — поясняет TRT на русском аналитик.

По его словам, с одной стороны, Минск сможет активно работать на российском рынке и пользоваться его ресурсами, а с другой — получать комплектующие, сырье, деньги и кредиты от Китая. Что касается выгоды от участия Беларуси для ШОС, то он сводится к тому, что «пусть будет».

«Между странами есть личные связи на уровне компаний и чиновников меньшего уровня, которые также могут отчитаться о выполнении инвестиционных проектов, — подчеркивает Романчук. — Опять же работа с белорусским ВПК, реализация финансовых схем. Если страны находятся в одном информационном поле, то у них всегда будет больше возможностей друг другу помогать. КНР может еще больше заводов построить в Беларуси, чтобы обслуживать рынок России, тем самым увеличивая свою экспансию»