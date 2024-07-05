Хайретдин Барбаросса, также известен как Хызыр Реис, — легендарный флотоводец XV-XVI веков, скончавшийся 4 июля 1546 года. Благодаря своей военной смекалке и таланту стратега он прославился как адмирал османского военно-морского флота. Барбаросса сыграл ключевую роль в усилении морской мощи Османской империи.

Рассказы о путешественниках и мореплавателях продолжают оставаться актуальными и неизменно находят своих читателей и зрителей. Многие из этих историй вдохновлены реальными событиями или личностями. Одним из таких легендарных персонажей был Барбаросса, о котором было написано множество художественных произведений. Также образ бесстрашного мореплавателя стал прототипом для героев многих художественных фильмов. Барбаросса — это прозвище, означающее «Рыжая борода».

О происхождении Барбароссы есть разные мнения, но считается, что он родился в 1475 году на территории современного острова Лесбос. Его отец Якуп был османским сипахи (сипахи — турецкий тяжелый кавалерист Османской империи, или, в более общем смысле — представитель воинского сословия) турецкого происхождения, а мать — православной гречанкой. У супругов было две дочери и четыре сына. О дочерях нет подробной информации, но сыновья — Исхак, Оруч, Хызыр и Ильяс — оставили свои следы в истории. Сам Якуп участвовал в османском завоевании Лесбоса в 1462 году и в качестве награды получил в собственность деревню Бонова на острове.

Все четверо братьев занимались мореплаванием и международной морской торговлей, и первым из них был Оруч, который также прославился своими завоеваниями.

Хызыр, младший из четырех братьев, изначально занимался торговлей. После того как он спас своего старшего брата Оруча, попавшего в плен к рыцарям Родоса, братья перешли под покровительство Шехзаде Коркута. В это время миграция мусульман, вынужденных покинуть Андалусию из-за реконкисты, нарушила прежнее равновесие в регионе. В ответ на это братья Оруч и Хызыр направились в Западное Средиземноморье и после 1504 года начали появляться на североафриканском побережье. В поисках безопасной гавани для своего небольшого флота из двух кораблей они заключили соглашение с султаном Туниса и обосновались в порту Хальк-эль-Уэд (Ла Голетта).

Когда их флот увеличился, братья перебрались на остров Джерба, сделав его своей базой для нападений на побережье Италии. В 1513 году они овладели алжирским городом Джиджель. Там Оруч был провозглашен правителем. Так были заложены основы государства, которое братья Оруч и Хызыр создадут в Северной Африке.

Вернувшись на Лесбос, братья отправили в Стамбул груженый корабль, захваченный ими в 1516 году, с ценными подарками, чтобы заручиться поддержкой султана Селима Явуза. Таким образом они обеспечили себе покровительство Османской империи. После захвата Алжира Оруч Реиса также провозгласили там правителем. Успешные завоевания братьев продолжились.

С поддержкой османов братья начали завоевывать земли в Северной Африке и установили полный контроль над Алжиром после войн с испанскими и генуэзскими захватчиками в 1516-1517 годах.

Все братья Хызыра Реиса погибли в битвах. В 1518 году Оруч Реис погиб в битве с испанцами. Именно Оруча первоначально и называли Барбароссой. После его гибели младший брат Хызыр не только продолжил их общее дело, но и принял это имя.

Барбаросса, контролировавший Алжир в течение некоторого времени, отправил делегацию к османскому султану со стратегическим предложением принять его земли под власть Османской империи. Так Алжир стал частью Османской империи, и Барбаросса был назначен его бейлербеем, что означало почетный чиновнический титул наместника.

Если прозвище Барбаросса его брату, а позже и ему дали европейцы, то от султана Явуза Селима Хызыр получил имя Хайретдин, что означает «лучший из представителей религии». В Турции его называют Барбарос Хайретдин Паша.

Барбароссе была предоставлена возможность набрать добровольцев в Анатолии, отправив таким образом вспомогательные силы, включая янычар и артиллеристов.

Увеличив свой флот до тридцати пяти кораблей, Хайретдин Барбаросса начал угрожать испанскому побережью. Мусульмане Гранады, подвергавшиеся притеснениям и гонениям, нашли в Барбароссе значительную поддержку. Около 70 тыс. андалузских мусульман, которые были вынуждены покинуть свои дома, были перевезены на африканское побережье на турецких кораблях.

Стремясь разгромить европейский альянс во главе с испанцами и установить турецкое господство в Средиземноморье, Барбаросса придавал большое значение созданию сильного флота.

После получения поддержки от султана Явуза Селима, Барбаросса достиг значительных успехов и продолжил свою активную деятельность во времена правления султана Сулеймана, когда Османская империя достигла пика своей мощи и влияния. В 1534 году султан Сулейман возвысил Барбароссу до звания адмирала Османской империи.

Благодаря победам Барбароссы, Османская империя укрепила свою власть и контроль в Средиземноморье. В 1537 году османы захватили ряд Эгейских и Ионических островов, принадлежавших Венецианской республике. В ответ на это сформировался флот крестоносцев. В феврале 1538 года папе Павлу III удалось создать Священную лигу (в состав которой входили папство, Испания, Священная Римская империя, Венеция и Мальтийский орден) против османов. Но силы Барбароссы разгромили объединенный флот под командованием Андреа Дории в битве при Превезе в сентябре 1538 года. Эта победа Барбароссы обеспечила османское господство над Средиземноморьем на следующие десятилетия.

Барбаросса умер 4 июля 1546 года. Легендарный османский адмирал сыграл ключевую роль в расширении морской мощи Османской империи, которая была не только могущественной сухопутной империей, но и одной из ведущих морских держав своего времени. На протяжении веков османы понимали важность контроля над морскими путями для обеспечения торговли и военного превосходства. Победы османского флота во главе Барбароссой над коалициями европейских держав подтвердили их статус на морской арене.

Многие историки считают Барбароссу одним из величайших стратегов морской войны. Его именем названы несколько военных кораблей ВМС Турции и пассажирские суда. В его честь также назван комплекс мечети Барбарос Хайретдин Паша, построенный в стамбульском районе Левент.

В районе набережной Бешикташ расположена площадь Барбароссы, на которой воздвигнут памятник знаменитому мореплавателю, неподалеку находится мавзолей с его останками. К площади примыкает Морской музей, у стен которого установлены пушки, развернутые жерлами в сторону Босфора. Так знаменитый флотоводец несет свою службу наследникам Османской империи и по сегодняшний день.