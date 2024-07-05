Российские войска захватили микрорайон Канал в городе Часов Яр в Донецкой области. Захват района — часть наступательной стратегии Кремля по продвижению к украинскому городу Торецк. Если ВСУ будут вытеснены со своих позиций, то это может поставить под угрозу такие города, как Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

Уже сейчас население этих городов находится под постоянной угрозой ударов российской авиации. В соцсетях регулярно появляются фотографии разрушенных домов, школ и магазинов. «Вот такое вот «освобождение» нас от жизней, домов, хлебных полей, заводов. Всего, что мы любим», — пишут жители Константиновки.

В украинском обществе есть надежда на поставки F-16, которые смогут изменить ход боевых действий в пользу Украины. Ранее власти Нидерландов официально разрешили экспорт 24 истребителей, первые самолеты будут отправлены в страну в ближайшее время.

О настроениях в обществе и ситуации на фронте TRT на русском поговорил с политологом Алексеем Якубиным.

— Какое стратегическое значение имеет Часов Яр, почему это произошло?

— Сегодня на фронте разворачивается ситуация, при которой украинские войска стараются закрепиться на участках или оттеснить по некоторым направлениям давление российских войск. Специфика ситуации в Часовом Яре в том, что он открывает путь на Константиновку. То есть город может оказаться на линии фронта.

Внутри Украины слышна критика в отношении военного руководства со стороны ряда депутатов и политиков, например Марьяны Безуглой. Есть попытки обвинить главкома ВСУ Александра Сырского.

Однако, на мой взгляд, для такого развития ситуации есть и объективные причины, связанные с задержкой военных поставок. США полгода не могли согласовать помощь, и это не могло не отразиться на фронте.

Есть еще и такой момент: закон о мобилизации был принят весной, но по факту полноценно он начнет работать только после 16 июля.

Так что на ситуацию повлиял комплекс факторов.

— Думаете, могут ли быть отставки в оборонном ведомстве?

— Есть высокая вероятность увольнений. Если критика в обществе продолжится, то могут быть дальнейшие кадровые решения. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Допускаю, что президент может принять дальнейшие решения по военному руководству.

— Могут ли поставки F-16 серьезно изменить ход боевых действий?

— Не стоит воспринимать F-16 как чудо-оружие, которое кардинально поменяет ситуацию на фронте. Да, поставки могут привести к какому-то паритету на линии фронта. Но более важной стала бы возможность использовать ATACMS на несколько километров вглубь международно признанных территории России.

Так что я не думаю, что мы должны повторять ситуацию с Leopard, на которых также были большие надежды, что они сейчас прибудут и смогут переломить ситуацию.

— Почему западные страны тормозят с поставками помощи? Могли ли они делать больше?

— Среди западных стран все еще доминирует идея сдерживания эскалации. Россия — ядерная держава, и это играет существенную роль. Во-вторых, сам Запад находится в периоде обсуждения стратегии в отношении России. Многие опасаются ситуации, в которой Россия может получить значительный проигрыш. Это может подтолкнуть Кремль к ядерной кнопке и еще больше толкнуть Москву в сторону Китая.

Запад пытается балансировать между тем, чтобы Украина не проиграла, но и не дать Киеву победить. Все это отражается на уровне военной поддержки.

— Возможно ли контрнаступление, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский?

— Я объясню, почему эта тема вообще поднимается. На Западе все чаще говорят о новом формате переговоров, и Украина хотела бы войти в него с более сильной позицией. В Киеве считают, что это можно обеспечить усилением позиций на фронте.

Это попытка сделать «реверс» в конец 2022 года. В Киеве думают о том, как вернуться в ту позицию, чтобы РФ понимала, что ничего не может сделать на военном поприще.

— В СМИ появляются много сообщений о потенциальных переговорах и их условиях. Насколько эти переговоры нужны президенту РФ Владимиру Путину? Не может ли быть такой ситуации, что Кремль устраивает нынешнее положение?

— Мне кажется, что Россия по многим параметрам адаптировалась к войне. Есть экономические сложности, но в целом страна адаптировалась к санкциям и так далее.

То есть Путин действительно готов ждать. И тут возникает несколько вопросов. Готов ли он ждать каких-то кардинальных изменений на Западе, или же часть российского политического класса считает, что что-то должно решиться на поле боя и только потом говорить с Западом. Цель Путина, конечно, говорить не с Украиной, а с США.

— А готовы ли США сейчас говорить с Россией?

— Мне, кажется, что нет.