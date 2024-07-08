Миротворческие усилия премьер-министра Виктора Орбана были негативно восприняты в Киеве, ЕС и США. Однако крайне позитивно их оценивает сам Орбан. С президентом Украины Владимиром Зеленский он обсудил возможность ускорить мирные переговоры. В числе достижений от визита в Россию называется в целом начало переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

На встрече с председателем КНР Орбан заявил, что Будапешт «всегда на стороне мира и никогда не на стороне войны». А Си Цзиньпин подчеркнул, что скорейшее прекращение огня в Украине отвечают интересам всех сторон. «Мирная миссия 3.0», — озаглавил свое турне Орбан в соцсети Х после прибытия в Пекин. А после добавил: «Следующая остановка — Вашингтон».

Во время так называемого «мирного турне» Орбана Россия нанесла массированный удар по Киеву и другим городам Украины. В Киеве разрушена крупнейшая в городе детская больница «Охматдет». Сколько детей и персонала больницы находится под завалами, пока неизвестно. По предварительным данным властей, в украинской столице погибли 20 человек, 10 человек — в Кривом Роге.

«Различные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница», — говорится в заявлении Зеленского в соцсетях.

О взаимосвязи визитов Орбана с ракетным обстрелом, а также мирных инициативах венгерского премьера TRT на русском поговорил с политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Есть ли взаимосвязь между турне Орбана и сегодняшней трагедией в Киеве, в Кривом Роге и других городах Украины?

— Да, между этими событиями есть прямая взаимосвязь. Это ответ Путина на всю эту миротворческую суету, на призывы к миру и прекращению огня. Когда Орбан приехал в Киев и заявил о своей инициативе, которая предполагает сначала прекратить огонь, а затем начать мирный переговоры, то Зеленский это предложение воспринял со скепсисом...

— Почему?

— У граждан Украины, начиная с 2014 года, есть печальный опыт несоблюдения перемирия со стороны российских властей. Было несколько десятков различных соглашений в рамках Минских соглашений, и все они всегда нарушались. Зеленский с этим также неоднократно сталкивался.

И самое главное, что здесь нужно понимать — это стиль Путина. Он всегда продолжает военные действия во время мирных переговоров, оказывает давление на переговоры через военные действия. Так было и в 2014 году перед первыми Минскими соглашениями. Еще сильнее это проявлялось в 2015-м, когда РФ наступала в районе Дебальцево, перед вторыми Минскими соглашениями.

Это акция устрашения и попытка принудить украинцев к миру на российских условиях. Через войну, через удары по детской больнице.

— Для чего Орбан отправился в это турне?

— Я думаю, что он не пытается добиться каких-то конкретных результатов, выдвигая свои мирные инициативы. Его цель — создать максимальный информационно-политический эффект вокруг этих визитов и вокруг его претензии на роль миротворца, посредника.

Это такой информационно-политический хайп. Он увидел, что тема мира стала модной, трендовой и решил сыграть на ней. Тем более он давно призывал к миру, хотя и на российских условиях. Теперь он решил сделать из этого главную фишку своего председательствования в Европейском Союзе.

Вторая причина — попытка увеличить собственный политический вес через личные прямые контакты с Путиным, с Си Цзиньпином. Возможно, во время пребывания в США на саммите НАТО он также может попытаться встретиться с Трампом.

Орбан — непопулярный политик в Европейском Союзе. Он не имеет никакого большого влияния в Европе, тем более в мировой политике. Подстраиваясь под Путина, Си Цзиньпина, Трампа, он усиливает свой политический вес и пытается тоже стать якобы глобальным лидером, который может помочь принести миру мир.

— Подобные попытки в ЕС не воспринимаются всерьез? Многие эксперты скептично оценивают его усилия.

— Было бы смешно, если бы не было так печально. Когда Найджел Фарадж был членом Европарламента и состоялся Brexit, то он вышел на трибуну и сказал примерно следующее: «Что не смеетесь? А что раньше смеялись?». Это было такое злорадство.

Вот так же и Орбан. Он думает, что раньше над ним смеялись, а теперь он вместе с Путиным и Си Цзиньпином, да еще и претендует на роль главного проводника интересов Трампа в Европе. В этом суть игры.

Это можно со смехом воспринимать, но на самом деле для Орбана это все очень серьезно. Он пытается замутить, скажем так, мировую европейскую политику. Причем «замутить» в буквальном смысле и усложнить все.

Орбан не имеет никаких поручений или мандата на ведение переговоров ни с Путиным, ни с Си Цзиньпином. Но в ходе этих визитов он заявляет, что Венгрия — страна, которая председательствует в Европейском Союзе. И это явное злоупотребление нынешним статусом Венгрии.

Сам факт визита в Москву — это уже плевок в лицо европейской солидарности, потому что был неформальный запрет на поездки европейских лидеров в Россию. Так что и смешно, и печально одновременно, к сожалению.