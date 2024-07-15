Просвистела пуля

13 июля, около 18:15, на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания, произошла стрельба. Прозвучало восемь выстрелов, в результате которых бывший президент США Дональд Трамп получил ранение — пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, один человек погиб, еще двое получили ранения и находятся в критическом состоянии. Самого стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. К расследованию случившегося привлекли ФБР.

Весь мир облетели кадры, на которых Дональд Трамп в ярко-красной кепке, активно жестикулируя и поворачиваясь в разные стороны и размахивая руками (вероятно, это и спасло ему жизнь), говорил на свою любимую тему — о рекордном числе нелегальных мигрантов, пересекающих южную границу США.

Речь политика внезапно прервали выстрелы, он упал, но его тотчас закрыли собой представители Секретной службы США. После этого он поднялся, но на его правом ухе была кровь.

Когда сотрудники Секретной службы стали уводить его со сцены, пытаясь закрыть со всех сторон, республиканец закричал: «Подождите! Подождите! Подождите!»

После этого под крики «США! США!» Трамп со следами крови на лице протиснулся сквозь людей в черном и вскинул вверх сжатую в кулаке руку, энергично приветствуя толпу.

Исторические фотографии с 45-м президентом США уже появились на футболках республиканцев, которые провели параллели между Трампом и Иисусом Христом со словами: «Пострадали за правду».

Окружной прокурор Батлера Ричард Голдингер пояснил, что стрелок находился в здании, прилегающем к месту проведения митинга на расстоянии 125 метров, но за пределами охраняемой зоны. А значит, не проходил через рамки металлоискателей.

По предварительным данным, покушение совершил 20-летний пенсильванец Томас Мэтью Крукс. Он находился на крыше соседнего здания и выстрелил около восьми раз из винтовки семейства AR.

Причины, побудившие Крукса совершить покушение, пока не установлены. СМИ обнаружили запись обращения Томаса Мэтью Крукса, в котором он объявил, что ненавидит республиканцев и лично Дональда Трампа. При этом в издании The Washington Post подозреваемого назвали зарегистрированным членом Республиканской партии, который однажды отправил пожертвование демократам, а одет он был в майку с эмблемой популярного YouTube-канала про оружие.

Атаки на президентов США и конспирологические теории

Всего в истории США были застрелены четыре действующих президента: Авраам Линкольн, Джеймс Абрам Гарфилд, Уильям Мак-Кинли и Джон Кеннеди. Только что вступивший в должность президента США Рональд Рейган также подвергся покушению, однако его жизнь спасли врачи.

На фоне покушения на Трампа появились разные конспирологические теории. Одни писали, что за стрельбой в экс-президента могут стоять демократы. Другие увидели в произошедшем с бывшим американским лидером постановку, устроенную самими же республиканцами, чтобы экс-президент наверняка выиграл выборы.

Единственное, в чем сходятся эксперты — 45-й американский лидер, который последние месяцы и так опережал лидера демократов президента Джозефа Байдена, а после дебатов, произошедших в конце июня и вовсе упрочил преимущество, сейчас еще больше оторвется от демократа.

К тому же учитывая, что у Трампа и так было больше шансов, чем у Байдена, выиграть выборы, вряд ли он стал бы рисковать с инсценировкой. Ведь если бы правда впоследствии всплыла, он потерял бы надежду переизбраться.

Общество расколото

На первый взгляд, может показаться, что покушение на Трампа объединило расколотое американское общество — насилие в отношении бывшего президента вызвало однозначное осуждение, попытку убить кандидата в президенты США осудили десятки мировых лидеров.

Американский лидер Джозеф Байден выступил с официальным обращением к нации и даже созвонился со своим политическим оппонентом, хотя детали их разговора остались тайной. Однако на деле произошедшее стало поворотной точкой, после которой и поляризация общества, и политическая борьба внутри страны, могут лишь усилиться.

Посыл республиканцев сводится к тому, что президент Джозеф Байден вместе с демократами создали в США атмосферу ненависти, выставляя Трампа главной угрозой американской демократии, а основной целью — не допустить его возвращения в Белый дом.

Политолог Федор Лукьянов отметил, что, по мнению многих в Демократической партии, покушение на Трампа сняло с повестки вопрос о замене Байдена в качестве кандидата.

«Внимание переключилось, сторонникам ухода Байдена будет трудно вернуть тот мощный импульс, который дали конфузные дебаты. Что называется, проехали. Как будто бы состояние здоровья Байдена внезапно поправилось и проблемы больше нет», — пояснил эксперт.

По его словам, теперь не совсем понятно, что же делать организаторам избирательной кампании Байдена. «Она и так катилась под уклон из-за состояния здоровья кандидата, теперь вся повестка поставлена с ног на голову. Обычными средствами справиться с волной, скорее всего, не получится», — уверен аналитик.

Специалист особо отметил один из заголовков в европейских СМИ «Как все могло зайти так далеко, Америка?».

«Европа, которая в последние годы полностью положилась на США, какие бы при этом слова о самостоятельности она ни произносила, пребывает в шоке от происходящего за океаном. Демократам нужен совершенно новый молодой и энергичный кандидат, который имеет основание и моральное право объявить, что политическая Америка зашла в тупик, нужен совсем другой курс. Лозунг объединения общества, эмпатии и прочее», — подытожил Лукьянов.

Республиканцы и демократы считают друг друга врагами

Эксперт РСМД, американист Алексей Наумов отмечает, что «накал страстей сегодня в американской политической системе настолько велик, что оппоненты видят друг друга буквально врагами, которых нужно уничтожить».

«Это мир Карла Шмитта или Томаса Гоббса. Выстрелы в Трампа могут сделать его президентом. Покушение на Дональда Трампа в разы усилит его образ мученика, и так созданный возбужденными против него уголовными делами», — считает политолог.

Эксперт полагает, что сейчас политически очень многое зависит от реакции демократов.

«Но дело еще и в том, что в американском обществе сейчас такой уровень взаимной ненависти , что зубоскальство скрыть будет трудно — в твиттере уже набирает силу хэштег с фразой «Да как ты мог промахнуться». И на этом фоне я не вижу повода для сплочения вокруг флага и примирения двух лагерей, что помогло бы демократам несколько нейтрализовать «образ жертвы» Трампа. Полагаю, что мы увидим еще больший раскол», — резюмировал специалист.