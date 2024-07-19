США разместят в ФРГ ракеты и гиперзвуковое оружие

Вашингтон объявил, что к 2026 году приступит к «эпизодическому» размещению на территории Германии дальнобойных ракет, в частности SM-6 и Tomahawk. Помимо этого, американские власти планируют также разместить там гиперзвуковое оружие, которое пока разрабатывается и «имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал это решение «очень хорошим», которое «вписывается в стратегию безопасности федерального правительства». По его словам, Берлину необходимо «иметь собственную защиту и сдерживание», а для этого потребуется высокоточное оружие.

На вопрос о том, не втянет ли Германию такое решение в новую гонку вооружений с Россией, он ответил, что это в РФ «произошло невероятное наращивание вооружений», включая сферу систем, которые угрожают Европе. Глава немецкого правительства настаивает, что это нужно для сдерживания Москвы, отрицая, что подобная мера может привести к еще большей эскалации между Североатлантическим альянсом и Россией.

Однако эффект будет обратным. Президент России Владимир Путин уже предупредил, что в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира Москва ответит зеркально. Он также добавил, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) России необходимо начать производить такие ракеты и соответствующие поручения уже даны. Западные СМИ выдвигают предположения, что производство уже идет.

В Совете Федерации пообещали «жесткий и адекватный ответ» на размещение дальнобойного оружия в Германии. Это же подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «это очень серьезная угроза для национальной безопасности России».

Немецкая оппозиция — против

В Германии тем временем продолжаются споры по поводу планов Вашингтона разместить на территории страны наземные ракеты средней и меньшей дальности впервые со времен холодной войны.

Оппозиция возмущена тем, почему столь важное решение было принято без консультаций со всеми политическими силами, а граждане ФРГ тем временем указывают на то, что возросли риски большой войны.

Представители левых и правых сил — «Левые», «Союз Сары Вагенкнехт», «Альтернатива для Германии» высказали опасения, что это лишь приведет к гонке вооружений и дальнейшей деградации отношений.

Социологический институт Forsa провел опрос общественного мнения, в результате которого выяснил, что 47% немцев боятся, что решение о размещении новых американских крылатых ракет «приблизит военный конфликт между Россией и странами НАТО», при этом 34% респондентов уверены, что никаких серьезных изменений не произойдет.

На встрече с японским премьер-министром Фумио Кисидой в Берлине немецкий канцлер Олаф Шольц, видимо, все же стремясь сохранить имидж «неястреба» в немецкой политике, попытался объяснить, почему он согласился на размещение в ФРГ американских ракет среднего радиуса действия.

В частности, он заявил, что оружие из США «послужит целям устрашения и предотвратит возможные нежелательные действия РФ в отношении Германии».

При этом канцлер опустил одну важную деталь — с 2025 года в ФРГ начнется установка израильской системы «Железный купол», за который Берлин заплатил 3,6 млрд евро. Завершение развертывания этой системы в Германии запланировано на 2030 год.

Таким образом, складывается ситуация, согласно которой ФРГ, с одной стороны, защищает себя от потенциальных угроз с помощью системы ПРО, а с другой — создает потенциал для организации ракетной атаки на РФ с помощью крылатых ракет США. Что лишь провоцирует Москву.

Мир ожидает еще более серьезная гонка вооружений

Западные эксперты пишут, что «в мире грядет гонка вооружений» — и не двусторонняя, между Россией и США, а более сложная, в которую могут быть втянуты Китай и азиатские союзники Вашингтона, включая Южную Корею и Японию.

Сорок лет назад, в эпоху холодной войны, Вашингтон разместил на территории Европы крылатые ракеты и ядерные комплексы Pershing II для противодействия советским ракетам SS-20. Это еще больше усилило и без того серьезную напряженность. Однако уже через пару лет было заключено историческое соглашение о разоружении.

В декабре 1987 года президент США Рональд Рейган согласился упразднить конкурирующие системы в соответствии с договором, который предусматривал отказ от всех ядерных и обычных вооружений меньшей и средней дальности наземного базирования (РСМД), бьющих на расстояние от 500 до 5,5 тыс. километров.

Этот договор просуществовал до 2019 года — занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп вышел из договора, сославшись на предполагаемые нарушения со стороны России. В Москве все отрицали. Теперь, когда обе стороны сообщили о планах по развертыванию новых систем, очевидными становятся рискованные последствия полного упразднения договора.

«Реальность такова, что и Россия, и США делают шаги, которые, по их мнению, укрепляют их безопасность, независимо от того, идет это в ущерб другой стороне или нет. В результате каждый шаг США и России оказывает давление на противника, вынуждая его отвечать, будь политическим или военным образом. Это и есть определение гонки вооружений, — полагает бывший сотрудник службы контроля над вооружениями США и директор по глобальным рискам Федерации американских ученых Джон Вулфстал.

По мнению старшего научного сотрудника Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Андрея Баклицкого, планируемое развертывание новых систем порождает все «больше сценариев для прямой военной конфронтации между Россией и странами Североатлантического альянса», к которым всем сторонам необходимо подготовиться.

Оба эксперта полагают, что главный риск заключается в том, что это провоцирует дальнейшую эскалацию и подпитывает и без того высокую напряженность.

«Даже если Россия и Соединенные Штаты будут согласны вернуться к договору об РСМД, США не смогут этого сделать из-за Китая, потому что им действительно важно иметь системы, способные составить достойную конкуренцию китайским. Так что есть вероятность того, что мы просто продолжим накапливать и нацеливать эти вооружения друг на друга. Так что впереди нас, похоже, ждет не самое приятное время», — подытожил Баклицкий.