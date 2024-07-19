В условиях войны с Россией Украина критически зависима от поступления международной помощи. Она позволяет экономике страны оставаться относительно стабильной, а украинская армия имеет возможности для сдерживания наступления противника. Обстановка на фронте для Киева сегодня неблагоприятная — российские войска продолжают наступать в направлении Торецка, ВСУ эвакуирует граждан с части этих территорий.

На этом фоне Германия намерена вдвое сократить объем военной помощи Украине. В 2025 году правительство ФРГ планирует выделить на эти нужды только 4 млрд евро, передает агентство Reuters со ссылкой на проект бюджета. В Берлине ожидают, что Украина сможет профинансировать большую часть своих военных потребностей за счет 50 млрд долларов, которые страны G7 договорились предоставить стане за счет доходов от замороженных российских активов.

TRT на русском обсудил с украинским политологом Андреем Золотаревым причины решения и его последствия:

— Сегодня Украине не хватает финансирования, и его не хватало в 2023 году, когда оно было наибольшим и ежемесячно шли трансферы на поддержку бюджета. С учетом состояния экономики Украины любое сокращение помощи крайне критично. Противник тратит на войну порядка 150 млрд долларов, и это только на ведение боевых действий. Понятно, что Киев кратно отстает, арифметика войны явно не в пользу Украины.

— Почему руководство Германии пошло на этот шаг?

Не прошло и 10 лет, когда у Германии был профицит бюджета в 100 млрд евро. Когда доходы превышали расходы федерального бюджета. Но это были времена Меркель, и они, увы, прошли. Собственно, война очень больно ударила по Германии. Цены на энергоресурсы резко выросли, переориентация на более дорогой американский СПГ привела к тому, что начали закрываться предприятия тяжелой и химической промышленности.

Все это не могло не отразиться на экономике страны — бюджет на 2025 год будет с 17 млрд дефицитом. В этих условиях правительство сокращает статьи расходов, в том числе и поддержку Украины. Военная помощь будет урезана до 4 млрд евро.

— Причины только экономические?

— Есть еще и геополитический момент. Не секрет, что Германия старательно держится линии: не вступать в прямую конфронтацию. На решение влияет и внутриполитическая ситуация. Мы видим резкий рост поддержки Альтернативы для Германии. Естественно, в таких условиях федеральное правительство старается сгладить острые углы.

Тем более что и сам канцлер ФРГ Олаф Шольц не готов идти против течения. За последние 30 лет он наиболее слабый федеральный канцлер. И в этих условиях ничего другого не остается, кроме как пытаться искать компромиссы. Увы, наиболее трагичными эти компромиссы могут оказаться для Украины.

Ситуацию усугубляет и перспектива победы на выборах в США Дональда Трампа, который не горит желанием увеличить поддержку Украины. Он скорее будет стремиться перебросить это на плечи европейских партнеров США по НАТО.

И, как мы видим на примере Германии, европейские партнеры это бремя не тянут.