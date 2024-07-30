Во всем обвинили Ливан

Военный кабинет Израиля провел заседание, по итогам которого уполномочил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта решить, в какой форме и когда ответить на атаку ливанского проиранского движения «Хезболла» по Голанским высотам, оккупированным Израилем.

27 июля друзский район Мадждаль-Шамс на севере оккупированных Израилем Голан подвергся ракетному обстрелу, в результате погибли 12 человек, которые в этот момент находились на футбольном поле. В Тель-Авиве заявили, что за этим нападением стоит «Хезболла», поскольку ракета, которую идентифицировали как иранскую Falaq-1, «была выпущена со стороны Ливана».

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил движение в пресечении всех красных линий, предупредив о близости полномасштабной войны, в которой «Хезболла» и ее лидер Хасан Насралла «будут разгромлены, а Ливан серьезно пострадает».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил ливанскому движению «сокрушительными ударами, которые там не видели до сих пор». Начальник штаба израильской армии генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил, что его военные готовы «к следующему этапу боевых действий» на севере.

Как пишут израильские СМИ, власти страны уже определились с целью ответной атаки. Как пояснили одному из изданий в органах безопасности, «это ограниченная, но важная цель». Отмечается также, что ответ Израиля «будет жестким», однако у Тель-Авива «нет намерения разжигать региональную войну».

При этом в самой «Хезболле» причастность к атаке на Мадждаль-Шамс отвергают, назвав сообщения Израиля «ложными обвинениями вражеских медиаплатформ и СМИ». Одно из американских изданий со ссылкой на чиновников в США предположило, что случившееся могло стать результатом удара израильской ракеты ПВО. В американской разведке также предположили, что ракета могла быть выпущена со стороны Ливана, однако «неясно, наносили ли боевики удар намеренно или же допустили осечку».

Израиль оккупировал Голаны

Израиль оккупировал большую часть Голанских высот во времена Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) аннексировал их в одностороннем порядке. Совет Безопасности ООН осудил это решение. Согласно международному праву, Голаны относятся к Сирии. Единственной страной, признающей их принадлежность Израилю, с 2019 года считаются США.

Тель-Авив уже провел воздушную атаку с 27 на 28 июля, израильские ВВС нанесли удар по схронам с оружием «Хезболлы» «как в глубине ливанской территории, так и на юге страны».

США поддержали Израиль — госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о вероятной причастности ливанской группировки к атаке по друзской деревне.

Израиль призвал международное сообщество возложить ответственность за атаку на Иран, а также объявить Революционную гвардию Ирана террористической организацией.

В иранском МИД выпады Тель-Авива назвали «попыткой Израиля отвлечь внимание мировой общественности от своих военных преступлений в секторе Газа».

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности Анкары противостоять действиям Израиля в отношении палестинцев, опираясь на достижения страны в оборонной промышленности.

«Как мы вошли в Карабах, как мы вошли в Ливию, так же мы поступим и с ними. Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы предпринять эти шаги», — пригрозил глава государства.

Турецкий лидер также напомнил о разрыве торговых и дипломатических отношений с Израилем в ответ на его действия в Палестине.

Нетаньяху не перестанет воевать

Атаки Израиля на Ливан продолжаются с октября 2023 года. В результате бомбардировок погибли 500 ливанцев, из них 90 — мирные жители. С израильской стороны погибли 22 солдата и 24 мирных жителя.

Однако теперь произошедшее в деревне Мадждаль-Шамс может развязать руки израильскому премьеру, и он может провести военную операцию на юге Ливана. Учитывая неудачи в секторе Газа — цели войны не выполнены, а движение ХАМАС, которому израильские власти объявили войну, даже расширил свое присутствие, для Нетаньяху вопрос войны на два фронта может стать вопросом политического выживания. Чтобы и дальше удерживать власть, премьер и его правительство раскручивают спираль эскалации.

Внутри страны дела у Нетаньяху обстоят не очень — парламент ушел на летние каникулы и не исключено, что, вернувшись в ноябре, новая сессия Кнессета может начаться с роспуска парламента, а значит и последующего проведения досрочных выборов.

Опросы общественного мнения в Израиле также неутешительны для Нетаньяху: 72% опрошенных хотели бы, чтобы он поскорее ушел в отставку. Так что мир ему явно не нужен.

При этом израильские власти осознают, какие риски может нести открытие второго фронта — военный потенциал «Хезболлы» гораздо выше ХАМАС. К тому же «Хезболлу» могут поддержать и другие проиранские негосударственные акторы в Сирии и Ираке, входящие в так называемую «ось сопротивления». Это может стать одним из сдерживающих факторов для Тель-Авива.

Однако все же нельзя исключать, что Нетаньяху под предлогом «исходящей с севера угрозы» может прекратить боевые действия в секторе Газа и переключить внимание израильтян на «Хезболлу».

Востоковед, публицист, автор Телеграм-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков считает, что бойцы «Хезболлы» не настроены на эскалацию и войну.

«В движении отрицают, что осуществляли обстрел Мадждаль-Шамс. Ливанские власти осудили любые нападения на гражданских. Иначе говоря, официальному Бейруту масштабные боевые действия тоже не нужны», — отметил эксперт в беседе с TRT на русском.

Однако, по мнению политолога, Израиль и дальше будет наносить удары по Ливану.

«Можно предположить, что сейчас ряд заинтересованных стран находится в контакте и согласовывает масштаб предстоящей атаки. Лично для Нетаньяху сейчас появился прекрасный шанс развязать войну и выйти из тупика, который сложился вокруг Газы. Вот только интересы премьера все больше расходятся с интересами Израиля и его граждан, которым придется платить жизнями и шекелями за политические амбиции главы кабинета», — подытожил специалист.