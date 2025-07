Протестующие стали громить отели

В Великобритании все больше набирают силу антимигрантские протесты. Накануне демонстранты напали на отель Inn Express в городе Тэмворт — забросали его бутылками с зажигательной смесью и разбили окна. После этого на стене здания появилась надпись «Убирайтесь из Англии».

Помимо этого бунтовщики запускали фейерверки и нападали на полицейских. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются выявить виновных. До этого митингующие пытались поджечь отель Holiday Inn в городе Ротерем, где также живут мигранты.

Волна беспорядков захлестнула Великобританию с конца июля, когда стало известно об убийстве трех маленьких девочек в городе Саутпорт, расположенном на северо-западе Англии. 29 июля на них напали с ножом во время занятий в детской студии йоги и танцев. Еще несколько детей и взрослых получили ранения. По горячим следам полиция задержала 17-летнего подростка.

Суд Ливерпуля предъявил ему обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти, а также хранении оружия.

После этого поползли разные слухи о его личности нападавшего. В СМИ просочилось его имя — Аксель Муганва Рудакубана. Вначале писали о том, что он якобы проситель убежища, прибывший в Британию на лодке. После этого стали писать о том, что он радикально настроенный мусульманин.

Несмотря на то, что потом стала известна более подробная информация о злоумышленнике — он родился в столице Уэльса Кардифе в семье эмигрантов из Руанды, протесты ультраправых под антиисламскими и антииммигрантскими лозунгами «Остановите лодки» и «Спасите наших детей» в Саутпорте уже были запущены.

Вначале демонстранты напали на мечеть. Через пару дней беспорядки перекинулись на другие города — Бристоль, Ливерпуль и Халл, постепенно география расширялась и в выходные протесты дошли до Белфаста.

При этом если изначально на улицы вышли те, кто выступает против мигрантов, к акциям протеста присоединились и борцы с расизмом.

В ходе беспорядков бунтовщики бросали в полицейских кирпичи и бутылки, поджигали магазины и полицейский участок. В результате пострадали десятки человек, среди них несколько стражей порядка.

В происходящем обвинили Россию

Столь масштабные уличные беспорядки происходили в стране 13 лет назад, когда полиция застрелила в Тоттенхэме темнокожего мужчину Марка Даггана, подозреваемого в торговле наркотиками. Иммигранты устроили акции протеста в Лондоне, которые потом перекинулись на Бирмингем, Бристоль, Глостер, Ливерпуль, Манчестер и Ноттингем. На протяжении недели протестующие грабили магазины, жгли машины и нападали на полицейских. Тогда пострадали 35 стражей порядка, около 3 тыс. человек были задержаны за насилие и мародерство.

Британские власти сильно обеспокоены происходящим. Премьер-министр страны Кир Стармер провел совещание с министрами, пообещав «полную поддержку в борьбе с экстремистами, которые пытаются посеять ненависть, запугивая общины».

5 августа глава британского правительства решил провести экстренное совещание чрезвычайного комитета из-за беспорядков в стране. Он также пообещал, что те, кто участвует в беспорядках, «столкнутся со всей силой закона».

Глава британского МВД Иветт Купер сообщила, что стражи порядка получили право «принимать максимально жесткие меры против протестующих».

При этом The Daily Mail обвинил в происходящем Россию. В издании вышла статья под заголовком «Россия связана с фейковыми новостями, которые спровоцировали беспорядки вокруг мечетей». К такому выводу пришли на основании того, что фейк о личности нападавшего появился на подозрительном интернет-портале Channel3 Now. Несмотря на то что он зарегистрирован в США, журналисты The Daily Mail заподозрили Москву в причастности к организации беспорядков.

В посольстве России в Великобритании эту информацию опровергли, назвав подобные комментарии безответственными. Российский МИД в свою очередь призвал Лондон воздержаться от «необоснованного и непропорционального» применения насилия по отношению к протестующим по всей стране ультраправым.

Число протестов может возрасти

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с TRT на русском отметила, что история борьбы с нелегальной миграцией, связанной с ней преступностью, и принятием мигрантов в британском обществе тянется уже давно.

«Их порой воспринимают как чуждых, тех, кто разрушает традиционные устои, образ жизни, кто перехватывает работу. На бытовом уровне это хорошо видно, в официальных отчетах эта проблема не так заметна. В Британии большой акцент сделан на то, чтобы сформировать институты с участием мигрантов, в частности мигрантов-мусульман, и вовлечением их в политическую жизнь», — отметила политолог.

По ее словам, многие мигранты в Британии из стран Содружества, поэтому власти не могли активно противодействовать миграции, хотя и пытались ее ограничить.

«Однако выход Великобритании из состава ЕС — это стремление обезопасить себя в условиях обширных миграционных потоков. Ужесточением миграционных законов в стране занялись с 90-х годов. Сейчас же совпало несколько проблем — наличие мигрантов, потому что в Британию довольно часто приезжали семьями, а также сохранение проблемы нелегальной миграции», — добавила эксперт.

По ее словам, зачастую молодежь из среды мигрантов во втором, третьем поколении, из-за отсутствия образования, проблем с трудоустройством легко вербуют террористические группы.

«Британцы долгое время сами спонсировали разные террористические группы, поощряли это в разных регионах, более того сами формировали системы банковских структур, через которые шло финансирование тех или иных групп радикалов. То, что произошло 29 июля, это экстремизм, проявление ненависти. Во многом это порождение неверной, некорректной политики самой Великобритании, негативного отношения к другим странам», — считает аналитик.

Еремина полагает, что это очень серьезная проблема, в которой множество факторов.

«Решить ее быстро не получится. И население это понимает. Общество выражает таким образом свое недовольство, это далеко не первый протест в Британии, не исключено, что их число будет только расти», — резюмировала политолог.