Во время Второй мировой войны США потеряли около 400 тысяч солдат, причем почти половина из них погибла в боях против Японии. Потери на Окинаве сильно волновали американцев, которые готовились к вторжению в Японию. Японские лидеры, нанеся США большие потери, надеялись подорвать решимость американской общественности.

Ближе к середине 1945 года Германия капитулировала, и война в Европе завершилась. Однако Япония не приняла условия Потсдамской декларации. Американцы считали, что для безоговорочной капитуляции Японии потребуются беспощадные меры.

Утром 6 августа 1945 года американский самолет B-29 сбросил на Хиросиму урановую бомбу «Малыш» (Little Boy), которая уничтожила 70 процентов города. Взрыв разрушил все в радиусе 1,5 километра, мгновенно убив десятки тысяч мирных жителей.

Уже через три дня после Хиросимы американцами была сброшена вторая бомба «Толстяк» (Fat Man) — на этот раз на японский город Нагасаки. Половина города с населением 195 тысяч человек была уничтожена.

В общей сложности бомбардировка привела к гибели около 140 000 человек в Хиросиме и 74 000 в Нагасаки. В последующие годы многие выжившие страдали от лейкемии, рака и других тяжелых последствий радиации.

США, сбросившие атомные бомбы на японские города, вошли в историю как первая страна в мире, применившая атомные бомбы.

Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

К лету 1945 года Соединенные Штаты при поддержке союзников в рамках «Манхэттенского» проекта завершили разработку первых действующих образцов ядерного оружия. Проект «Манхэттен», секретная программа США по разработке атомного оружия, начался в 1942 году. Главным научным директором проекта был физик-ядерщик Роберт Оппенгеймер. Этот масштабный проект также объединял усилия других ведущих ученых и инженеров, таких как Энрико Ферми и Нильс Бор.

Исследования и разработки велись в нескольких ключевых центрах: Лос-Аламос в Нью-Мексико, где осуществлялось непосредственное создание ядерных боеприпасов; Ок-Ридж в Теннесси, где велись работы по обогащению урана — именно здесь был произведен уран для бомбы, сброшенной на Хиросиму; и Хэнфорд в Вашингтоне, где производился плутоний. В июле 1945 года на испытательном полигоне Тринити в Нью-Мексико успешно был проведен первый ядерный взрыв, что стало предвестником применения атомных бомб в атаке на Хиросиму и Нагасаки в августе того же года.

Комитет по выбору целей рекомендовал несколько объектов для применения атомного оружия. Среди них были: Киото — крупнейший индустриальный центр и культурная столица Японии, Иокогама — важный центр военной промышленности, Кокура — один из крупнейших в Японии производителей боеприпасов, и Ниигата — военный порт и центр машиностроения, где также находились сталелитейный и алюминиевый заводы и нефтеперерабатывающий завод, и Хиросима — один из ключевых военных центров Японии.

Город Хиросима являлся одним из главных баз японского флота и центром производства торпед в годы войны. Однако считается, что Хиросима была выбрана для бомбардировки не только по этим причинам. Город находился на побережье и был окружен горами, и это, как считается, также сыграло роль в выборе цели.

Город Нагасаки позже был выбран вместо Кокуры. Нагасаки был выбран в качестве мишени в первую очередь из-за наличия крупных промышленных предприятий. Нагасаки служил важным центром военной промышленности, включая верфи, оружейные заводы и другие стратегически важные объекты.

Таким образом Хиросима и Нагасаки стали местами применения атомных бомб. Перечисленные факторы сделали оба города стратегически важными целями для американских военных.

Атомная бомба на основе урана, сброшенная на Хиросиму 6 августа 1945 года, взорвалась на высоте около 600 метров над землей, высвободив энергию, эквивалентную 15 000 тонн тротила. Взрывная волна разрушила и сожгла около 70 процентов зданий в городе и привела примерно к 140 000 смертей. Температура в эпицентре достигла 3000 градусов Цельсия. Бомбардировка вызвала рост заболеваемости раком и хроническими заболеваниями среди выживших.

Три дня спустя более мощная плутониевая бомба взорвалась над Нагасаки, разрушив 6,7 квадратных километра города и убив 74 000 человек. Бомба взорвалась на высоте около 500 метров, высвободив энергию, эквивалентную 21 000 тонн тротила. Температура на земле в эпицентре взрыва достигала 4000°C, вызывая пожары и мгновенные разрушения. После взрыва также выпал радиоактивный дождь, что привело к дальнейшему загрязнению окружающей среды и увеличению числа заболеваний среди выживших. Множество людей скончались, не получив медицинской помощи.

Через пять-шесть лет после бомбардировок у выживших, известных как «хибакуся», значительно возросла заболеваемость лейкемией. Примерно через десятилетие они начали чаще болеть раком щитовидной железы, груди, легких и другими видами рака.

У беременных женщин значительно увеличилась частота выкидышей и смертности среди новорожденных; их дети чаще страдали от умственных отклонений, задержек в развитии и повышенного риска возникновения рака.

Многие выжившие также страдали от посттравматического стрессового расстройства, депрессии и других психологических проблем. Они также сталкивались с дискриминацией и стигматизацией в обществе. Люди боялись вступать в брак с «хибакуся» из-за риска генетических аномалий у потомства.

Радиоактивное загрязнение оказало длительное воздействие на окружающую среду. Земля, вода и воздух в зонах взрывов были заражены, что привело к гибели растений и животных, а также к долгосрочным экологическим проблемам.

15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии, и 2 сентября 1945 года был подписан акт, завершивший войну.

Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года стали одними из самых значимых трагических событий современной истории, а также первыми и единственными случаями боевого применения ядерного оружия.

Бомбардировки также стали поворотным моментом в истории человечества. Эти события положили начало международным усилиям по контролю над распространением ядерного оружия и предотвращению ядерной войны. Было создано множество международных соглашений и организаций, таких как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которые работают над снижением угрозы ядерного конфликта.

Ежегодно 6 августа в Хиросиме и 9 августа в Нагасаки проводятся траурные церемонии, на которых люди со всего мира собираются, чтобы почтить память погибших и выразить стремление к миру.