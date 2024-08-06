На переговорах Масуд Пезешкиан подчеркнул необходимость дальнейшего развития ирано-российских отношений, сообщает агентство IRNA. «Мы считаем, что эпоха изоляции со стороны некоторых держав, в том числе США, закончилась. Сотрудничество между Ираном и Россией в продвижении многополярного мира приведет к дальнейшему укреплению глобальной безопасности», — отметил президент.

Он также высказался о вероломном убийстве в Тегеране главы ХАМАС Исмаила Хании, пишет Financial Times. Израиль «определенно получит ответ за свои преступления и наглость», —сказал Пезешкиан.

TRT на русском обсудил ситуацию с востоковедом, публицистом, автором Telegram-канала «Восточные ворота» Андреем Онтиковым:

— Эта встреча готовилась еще до того, как был убит Исмаил Хания в Тегеране. То есть она была запланирована.

Судя по сообщениям, которые мы видели в СМИ, обсуждался целый ряд вопросов. Это касается России и Ирана, которые вплотную приблизились к подписанию договора о всеобъемлющем сотрудничестве. Думаю, что стороны могли обсудить его последние технические моменты.

Плюс у Ирана и России есть совместные транспортные проекты. Предполагаю, что также обговаривалась ситуация вокруг армяно-азербайджанского конфликта. И, конечно, затрагивались ситуации в Сирии, происходящее в секторе Газа, убийство Исмаила Хании и возможная иранская реакция.

Конечно, эта встреча важна. Мы видим, что Иран и Россия в последние пару лет начали достаточно быстрое движение друг к другу. И Россия говорит об Иране как о важном союзнике.

Так что такая встреча является продолжением тех контактов, которые мы наблюдаем уже достаточно давно. Ожидаем подписание договора о всеобъемлющем сотрудничестве между странами, которое выведет взаимодействие на новый, еще более высокий уровень.

— Какие сценарии ответа Израилю могут быть у Ирана?

— Перед Ираном стоит непростая задача. Хочу напомнить, что в апреле израильтяне уже атаковали иранское консульство в Дамаске, убили высокопоставленного генерала. Тогда ответом стала масштабная атака по Израилю с применением беспилотников и баллистических ракет. В ее отражении участвовали некоторые европейские страны, США, сам Израиль и ряд арабских государств.

Проблема в том, что убийство Исмаила Хании в Иране является еще более вызывающим, потому что это произошло в день инаугурации нового президента, да еще и в Тегеране. То есть пощечину стране нанесли довольно серьезную.

И, соответственно, Ирану нужно, с одной стороны, повысить ставки и сделать так, чтобы ответ был более масштабным и внушительным, чем тот, который мы видели в апреле после бомбежки иранского консульства в Дамаске.

С другой стороны, нужно не развязать крупномасштабную войну в регионе, потому что подобный сценарий страну не устраивает. В Тегеране понимают, что военный потенциал группы стран, которые встанут на защиту Тель-Авива, будет намного выше, чем военный потенциал самого Ирана.

Поэтому Ирану нужно найти некое промежуточное решение, которое бы позволило сохранить лицо и не развязать конфликт.