БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Турция разблокировала доступ к Instagram
Социальная сеть снова доступна после переговоров с властями. Платформа обязалась соблюдать турецкие законы и бороться с террористическим контентом
Турция разблокировала доступ к Instagram
Фото: Reuters / Others
11 августа 2024 г.

Социальная сеть Instagram снова стала доступна в Турции с 21:30 после двухнедельной блокировки. Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил об этом в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

Блокировка была введена 2 августа из-за политики платформы в отношении каталогизированных преступлений. За это время турецкие власти провели переговоры с представителями Meta, владеющей Instagram.

«Социальные медиаплатформы должны уважать законы Турецкой Республики. В результате переговоров с представителями Instagram мы договорились о выполнении наших требований, особенно в рамках каталогизированных преступлений, и о совместной работе над вопросами цензуры пользователей», — прокомментировал результаты переговоров Уралоглу.

Министр подчеркнул, что Instagram обязался быстро удалять контент, связанный с каталогизированными преступлениями, в соответствии с турецким законодательством. Также были достигнуты договоренности о защите прав пользователей.

«Аккаунты турецких пользователей не будут закрываться без предупреждения. Ранее заблокированные аккаунты будут восстановлены», — заявил он.

Особое внимание будет уделено борьбе с террористическим контентом. По словам Уралоглу, Meta с особой тщательностью будет удалять контент, связанный с террористическими группировками PKK, PYD и FETÖ.

В ближайшее время ожидается визит высокопоставленных представителей Meta в Турцию для дальнейших переговоров и укрепления взаимопонимания.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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