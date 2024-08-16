Президент Беларуси Александр Лукашенко дал двухчасовое интервью телеканалу «Россия». Речь шла о безопасности Беларуси и России, ситуации в Украине и путях разрешения военного конфликта.

Оказалось, что еще до начала войны в Украине Лукашенко предупреждал президента РФ Владимира Путина о возможной международной изоляции. «Я ему говорил: «Знаешь, мы можем ссориться сколько угодно, но мы должны видеть интересы собственного народа, во-первых. Во-вторых, придет время, когда будем стоять спиной к спине и отстреливаться вдвоем», — пересказал он разговор с российским коллегой.

Он также особо подчеркнул, что Минск и Москва — самые ближайшие союзники, и белорусы никогда не позволят «стрелять русским в спину».

Вместе с тем Лукашенко считает, что война в Украине нужна только «высокопоставленным людям американского происхождения». По словам белорусского лидера, Москве и Киеву необходимо сесть за стол переговоров и закончить «эту драчку». «Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди», — сказал глава государства.

Накануне Лукашенко также распорядился стянуть технику и военных к границе с Украиной. По его словам, если Киев или западные страны зайдут на белорусскую территорию, то ответом станет применение ядерного оружия. Минск не потерпит нападения на своего союзника, предупредил белорусский президент.

О том, какое значение имеют заявления главы государства, TRT на русском рассказал политолог Валерий Карбалевич:

— После операции в Курске белорусские власти сохраняли молчание трое суток, а потом приступили к активности. Лукашенко рассказывал про украинские беспилотники, Минобороны предупредило, что стягивает войска к границе, и даже МИД выступил с заявлением.

Я считаю, что это желание продемонстрировать союзничество. Можно предположить, что в Москве было высказано некоторое недовольство и теперь в Минске доказывают, что являются реальным партнером, в котором не стоит сомневаться.

— Для чего необходимо еще и интервью?

— Первых заявлений о стягивании войск к границе оказалось недостаточно, потребовалась дополнительная операция по вызову в Минск российского ведущего для интервью.

Лукашенко повторил то, что он говорил и раньше: он надежный союзник, защищает Россию с тыла от западных стран. И что Украина в ответ также была вынуждена привести войска к границе, а это уже некая помощь и облегчение для РФ в ее тяжелых боях за Курскую область.

Москва нахмурила брови, и Минск показывает, что в его лояльности сомневаться не стоит.

— Некоторые военные блогеры высказывают мнение, что Беларусь косвенно причастна к событиям в Курске. Якобы в июле Минск отвел от границы войска и Киев получил дополнительные резервы.

— Конечно, Лукашенко не очень приятно, когда российские блогеры или военные корреспонденты обвиняют его в предательстве. Но в данном случае его реакция никак с этими нападками не связана. Здесь поступил сигнал из более высоких российских инстанций.

— Отношения между Москвой и Минском могли испортиться?

— Нет, я не думаю, что как-то все кардинально могло измениться. Но Лукашенко реагирует на малейшее недовольство Кремля, что говорит о чувствительности вопроса и нежелании портить отношения.

У России много рычагов давления: военные, экономические, политические. В случае чего речь может пойти об увеличении цен на энергоресурсы и встанет вопрос использования российских портов для экспорта белорусской продукции.

Ставки достаточно высоки, и в Минске избегают любого недовольства со стороны союзника.