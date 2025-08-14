Минфин США временно ослабил часть санкций против России, чтобы подготовить личную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, запланированную на 15 августа в Аляске.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина в среду выдало специальную лицензию, разрешающую российским чиновникам, находящимся под санкциями, въезд в штат для участия в саммите. Исключение распространяется на все действия, напрямую связанные с мероприятием, и действует до 00:01 по восточному времени 20 августа.

Представитель Минфина сообщил CNN, что большинству россиян из санкционных списков, направляющихся на Аляску, ранее уже давали разрешение на поездки в США. По словам чиновника, OFAC в прошлом выдавал аналогичные послабления для визитов высокого уровня. Так, в апреле было временно разрешено прибыть в Вашингтон главе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллу Дмитриеву.

При этом новая лицензия четко оговаривает: она не предусматривает разблокировку или освобождение каких-либо замороженных российских активов в США. Исключение касается только конкретных действий, необходимых для организации и проведения саммита.

Путин находится под санкциями США с февраля 2022 года, как и министр иностранных дел Сергей Лавров, который также примет участие в переговорах в Анкоридже. Оба политика ограничены в поездках и финансовых операциях после начала войны России и Украины. В Москве неоднократно называли эти меры незаконными.

Встреча пройдет на фоне напряженных американо-российских отношений. Для Трампа это шанс укрепить имидж переговорщика перед выборами. Для Путина — возможность прорвать дипломатическую изоляцию и напрямую пообщаться с американским президентом, к чему он стремится с начала войны.