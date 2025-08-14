Москва готовится испытать ядерную крылатую ракету «Буревестник» прямо накануне переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом по Украине, назначенных на пятницу. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные западных аналитиков.
Американские исследователи из Института международных исследований Миддлбери и аналитического центра CNA проанализировали свежие спутниковые снимки Planet Labs. Они зафиксировали оживление на полигоне Паньково на Новой Земле: рост числа персонала и техники, прибытие судов и самолетов, которые уже участвовали в предыдущих тестах ракеты 9М730 «Буревестник».
Эксперты заметили, что укрытие пусковой установки начали сдвигать, что он назвал «прямым доказательством» скорого запуска.
«Полный вперед», — охарактеризовали ученые темпы подготовки.
Западный источник в сфере безопасности подтвердил Reuters, что подготовка к испытанию идет полным ходом. Льюис считает, что запуск может состояться уже на этой неделе и затмить встречу Путина и Трампа.
Пентагон, ЦРУ и Минобороны России от комментариев отказались. Путин ранее называл «Буревестник» — известный в НАТО как SSC-X-9 Skyfall — «неуязвимым» для нынешних и будущих систем ПРО благодаря неограниченной дальности и непредсказуемой траектории.
Разработка ракеты стала главным приоритетом РФ после объявления Трампом о создании американского «золотого купола» ПРО, уточняет Reuters. Однако эксперты сомневаются, что «Буревестник» сможет реально преодолеть оборону Украины или США — и не принесет России принципиально новых возможностей, при этом загрязняя маршрут полета радиацией.
Источники считают, что план испытаний составили задолго до объявления о встрече лидеров. Но Путин мог бы заморозить подготовку, чтобы показать готовность к мирным переговорам и возобновлению контроля над вооружениями. Срок действия главного ядерного договора СНВ-III истекает 5 февраля — но пока ни Москва, ни Вашингтон даже не поднимали этот вопрос на встречах.