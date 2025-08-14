Москва готовится испытать ядерную крылатую ракету «Буревестник» прямо накануне переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом по Украине, назначенных на пятницу. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные западных аналитиков.

Американские исследователи из Института международных исследований Миддлбери и аналитического центра CNA проанализировали свежие спутниковые снимки Planet Labs. Они зафиксировали оживление на полигоне Паньково на Новой Земле: рост числа персонала и техники, прибытие судов и самолетов, которые уже участвовали в предыдущих тестах ракеты 9М730 «Буревестник».

Эксперты заметили, что укрытие пусковой установки начали сдвигать, что он назвал «прямым доказательством» скорого запуска.

«Полный вперед», — охарактеризовали ученые темпы подготовки.

Западный источник в сфере безопасности подтвердил Reuters, что подготовка к испытанию идет полным ходом. Льюис считает, что запуск может состояться уже на этой неделе и затмить встречу Путина и Трампа.