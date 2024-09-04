Большие перестановки

26 августа потерпел крушение один из истребителей F-16, переданных Киеву западными союзниками. Вначале с самолетом была потеряна связь, потом выяснилось, что он разбился.

В Пентагоне не стали комментировать произошедшее.

Это событие привело к серьезным внутриполитическим последствиям в Украине. Через несколько дней после произошедшего президент Владимир Зеленский отправил в отставку командующего ВВС страны Николая Олещука, занимавшего свой пост с августа 2021 года.

В своей речи украинский лидер не связал напрямую увольнение генерала с потерей истребителя, однако с учетом обстоятельств случившегося это было очевидно. В результате падения F-16 погиб подполковник Алексей Месь, управлявший истребителем. Местные СМИ называют его одним из самых опытных летчиков в государстве.

И хотя министр обороны Украины Рустем Умеров назвал увольнение Олещука ротацией, призвав не связывать два события, сам именно так и сделал. В своем Telegram-канале он процитировал бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного, которого Владимир Зеленский ранее отправил в отставку.

Сообщалось о сильном соперничестве между генералом и президентом Украины. После этого в стране поползли слухи о кризисе в военно-политическом руководстве страны.

Разные версии произошедшего

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая и вовсе заявила, что потерпевший крушение истребитель F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot «из-за дискоординации между подразделениями». Она раскритиковала военное руководство Украины за то, что после инцидента ни один из генералов не был наказан, а командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук не снят с должности.

Командующий на тот момент воздушными силами Олещук раскритиковал депутата Безуглую, назвав ее «инструментом для дискредитации высшего военного руководства в руках неких людей, намеренных повесить всех собак на войско». До этого депутат Верховной рады яростно критиковала бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного.

Умеров заверил, что расследует обстоятельства инцидента с падением F-16 «вместе с партнерами», в частности с США. В пятницу министр обороны встречался в Вашингтоне с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

Пока причины падения истребителя установить не удалось, существуют разные версии случившегося. Среди них «техническая неисправность», «ошибка пилота», а также «признаки поражения истребителя дружественным огнем».

Одна из версий стала особенно болезненной для Киева. Пилот Алексей Миль был одним из десяти граждан страны, которые прошли ускоренную программу обучения на F-16. В связи с этим могут возникнуть вопросы в эффективности столь быстрой подготовки, а формулировка «техническая неисправность» может в свою очередь вызвать слухи о качестве техники, которую Киев получает от союзников.

Американские СМИ и вовсе назвали потерю истребителя негативным событием для Киева и «ударом под дых для Украины», поскольку страна лишилась не только одного из самых опытных летчиков, но и истребителя, который поставил Запад.

Это существенный удар по намерениям Украины встроить истребители в систему военных действий и убедить союзников-натовцев в том, что страна может эффективно обращаться со сложным западным оружием.

Истребители из Европы

Несколько недель назад Украина получила от Нидерландов первую партию истребителей F-16 — 6 штук. Вскоре Киев может получить самолеты из Дании. В течение года в Украину могут поставить около 20 самолетов, в том числе из Норвегии и Бельгии.

В общей сложности эти четыре страны обещали Киеву около 80 истребителей. По словам президента Владимира Зеленского, для успешного противостояния России в воздухе Украине нужны 120-130 истребителей.

Киев использует эти самолеты для усиления воздушной обороны, в частности, для поражения ракет и беспилотников.

Комплексы Patriot, которые представляют собой мощную радарную систему и мобильные пусковые установки, стреляющие ракетами по летящим снарядам, Киеву поставил Вашингтон. Украинские военные часто используют их для защиты от российских воздушных атак.

Изменить расклад в войне

Военные эксперты считают, что вероятность инцидентов, связанных с дружественным огнем, особо возрастает при массовых атаках с задействованием ракет и беспилотников.

«Очень сложно проследить за тем, где свои, где чужие, особенно когда вокруг летают ракеты. Так что дружественный огонь — это огромная проблема», — считает старший советник вашингтонского аналитического Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

При этом нельзя исключать, что истребители терпят крушение и во время учебных миссий, которые проходят в мирное время. Так что в целом едва ли случившееся сильно повлияет на общие военные действия Киева.

«Полеты на таких самолетах — очень рискованное занятие», — пояснил старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Бен Барри.

В целом Украина возлагает большие надежды на F-16 и на то, как они повлияют на расклад сил в войне с Россией. Эти истребители лучше оснащены как для оборонительных, так и для наступательных операций, по сравнению с парком самолетов советской эпохи, которые используют украинские ВВС.

Однако, по мнению экспертов, должно пройти время, прежде чем будет поставлено достаточное количество самолетов и подготовлено необходимое число пилотов, чтобы влияние F-16 проявилось в полную силу.