Президент Украины Владимир Зеленский начал масштабную чистку украинского правительства, чтобы добиться большей эффективности и слаженности работы. С весны своих должностей лишились десятки чиновников. Однако, как обратило внимание агентство Bloomberg, освобождая пространство от старых друзей, президент окружает себя новыми — креатурами главы администрации Андрея Ермака.

Издание напомнило, что 6 сентября новым главой МИД страны был назначен Андрей Сибига, который ранее работал под руководством Ермака. «Перестановка на прошлой неделе прошла без особых объяснений и оставила западных союзников в недоумении. Она следовала схеме, согласно которой Зеленский возвышал тех, кто был ближе всего к его внутреннему кругу, включая Сибигу», — говорится в публикации.

Растущая концентрация власти в Офисе президента Украины вызывает беспокойство среди некоторых западных союзников, отмечается в сообщении. Помимо Дмитрия Кулебы (экс-глава МИД) должности также лишился заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, у которого якобы был конфликт с начальником. 8 сентября Зеленский распорядился назначить Ермаку еще двух заместителей.

Андрей Ермак познакомился с Владимиром Зеленским задолго до того, как тот стал лидером государства. Они вместе работали в студии «Квартал – 95». Будущий глава Офиса президента в то время был юристом и кинопродюсером. После выборов в 2019 году он сперва стал помощником президента, а затем осенью 2020-го — возглавил администрацию.

После этого в СМИ стали регулярно появляться сообщения о том, что Ермак якобы чрезмерно влияет на кадровую политику правительства. Например, на место ушедшего в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пришел генерал Александр Сырский. Ряд СМИ сообщали, что глава Офиса президента якобы конкурировал с бывшим главкомом ВСУ, поэтому решил отдалить его от главы государства.

Как пишет издание «Украинская правда», люди, которых глава Офиса президента Украины приводит на освободившиеся должности, делятся на три категории. Первая — это те, с кем он знаком лично. Вторая — люди, которых рекомендовали члены команды, заслужившие его доверие. И третья группа — это «люди Ермака», специалисты по рынку.

В СМИ называются разные причины для беспокойства в связи со сложившейся ситуацией. Одна из них — значительное влияние и близость к президенту делают Ермака самым влиятельным человеком в стране. Некоторые переживают, что глава государства, окружая себя ставленниками близкого друга, и сам теряет часть авторитета. И в какой-то момент перекос сил в пользу Ермака может вызвать у него большие амбиции, нежели должность главы администрации.

Однако обеспокоенность западных СМИ может быть вызвана и другими факторами. Ермак проводит самостоятельную и независимую политику, а это может не устраивать чиновников, которые хотели бы видеть на тех или иных должностях лояльных людей.

«Я бы не стал говорить о растущем влиянии Ермака — оно и так было и остается очень сильным. Он — вторая по влиянию фигура в украинской политике. Он имеет влияние на Верховную раду, кабинет министров, СБУ, Совет нацбезопасности и обороны, «Нафтогаз» и на огромное количество других институтов власти», — отмечает в разговоре с TRT на русском политолог Константин Бондаренко.

Речь идет не об усилении Ермака, а о сохранении его влияния, продолжает собеседник агентства: «Новый министр иностранных дел Сибига ориентирован на главу Офиса президента, но точно так же ставленником был и предыдущий министр — Кулеба. Западные круги обеспокоены не столько ростом влияния Ермака, как тем, что Западу не удалось усилить свое влияние на кадровую политику в Украине».