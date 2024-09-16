В воскресный день на сайте Министерства иностранных дел (МИД) Израиля появилось сообщение, которое могло бы остаться незамеченным, если бы не одно существенное «но». В нем осуждалось «абсурдное и позорное решение» Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об издании ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Проблема заключалась в том, что никакого решения МУС еще не принимал.

В Израиле поспешно объяснили инцидент технической ошибкой. По их версии, непутевый сотрудник МИД случайно опубликовал заранее подготовленное заявление. Однако возникает вопрос: действительно ли это было простой оплошностью?

Игра в шпионов

Этот инцидент заставляет задуматься: не располагает ли Израиль информацией, которая пока скрыта от мировой общественности? Возможно, преждевременное заявление — это не просто ошибка, а результат утечки сведений о грядущем решении МУС?

Чтобы разобраться в ситуации, стоит обратиться к недавнему прошлому. Совместное расследование британской газеты The Guardian и израильских изданий «Сиха мекомит» и +972 раскрыло тревожную картину: израильская разведка вела слежку за прокурором МУС Каримом Ханом.

Согласно данным расследования, израильские спецслужбы пытались «понять, о чем думает Хан», чтобы выяснить его намерения относительно расследования предполагаемых военных преступлений Израиля в Палестине. Слежка велась не только за самим Ханом, но и за его окружением, включая палестинских чиновников.

Благодаря наблюдению за двумя палестинцами, знакомыми с Ханом, власти Израиля узнали, что прокурор МУС рассматривает возможность запросить ордера на арест израильских лидеров, но не делает этого из-за предполагаемого давления США. По словам одного из источников, кампания по слежке за прокурором «заняла первое место в повестке дня», что позволило правительству Израиля заранее узнать о его планах запросить ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

История повторяется

Расследование The Guardian также выявило, что израильская разведка «Моссад» вела наблюдение за предшественницей Хана, Фату Бенсудой, в период ее пребывания на посту прокурора МУС с 2012 по 2021 год. Более того, по информации источников, бывший глава «Моссад» Йоси Коэн даже прибегал к угрозам в адрес Бенсуды.

Издания «Сиха мекомит» и +972 пошли еще дальше, утверждая, что израильские спецслужбы систематически следили не только за сотрудниками МУС, но и за представителями ООН, палестинскими правозащитниками и даже администрацией Палестины. Эти откровения рисуют картину масштабной разведывательной операции, направленной на контроль и влияние на международные институты правосудия.

Международный контекст

Широко известно, что Международный уголовный суд вызывает серьезное беспокойство как у Израиля, так и у Соединенных Штатов. Это стало особенно очевидным в 2020 году, когда Дональд Трамп, позиционировавший себя как наиболее «произраильский президент» в истории США, предпринял беспрецедентный шаг. Он санкционировал введение экономических ограничений и запретов на поездки в отношении главного прокурора МУС и еще одного высокопоставленного представителя прокуратуры.

Причиной столь жестких мер стало расследование, которое вели сотрудники МУС. Оно касалось потенциальных военных преступлений в Афганистане, и под подозрение попали не только американские военные и их союзники, но и работники разведывательных служб США. Такое пристальное внимание к действиям американских сил за рубежом явно не входило в планы администрации Трампа, что и привело к столь резкой реакции.

Нервозность на высшем уровне

Премьер-министр Нетаньяху в последние недели проявляет явные признаки беспокойства. По сообщениям израильских СМИ, он «неестественно напуган и обеспокоен» возможностью выдачи ордера на арест. Нетаньяху даже обращался к международным лидерам, в том числе к президенту США Джо Байдену, пытаясь предотвратить такой сценарий.

Когда прокурор МУС Карим Хан 20 мая потребовал выдачи ордеров на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАС, реакция израильского премьера была крайне истеричной. Он назвал это решение «новым антисемитизмом» и пообещал продолжить борьбу с ХАМАС.

«Как премьер-министр Израиля, я с возмущением отвергаю сравнение прокурора в Гааге между демократическим Израилем и массовыми убийцами ХАМАС. Это абсолютное искажение реальности. Именно так выглядит новый антисемитизм: он переместился из университетов на Западе в суд в Гааге», — заявил политик.

Он подчеркнул, что ничто не помешает Израилю нанести удар по тем, кто, по его мнению, хочет «уничтожить» страну. Нетаньяху также пообещал свергнуть ХАМАС.

Нервозность чувствовалась и в Белом доме. США, верный союзник Израиля, также выступили против возможного ордера. Президент Байден, лидер страны, претендующей на первенство в защите «верховенства права» и «прав человека», назвал решение МУС «возмутительным», а Госдепартамент напомнил, что суд не обладает юрисдикцией в данном вопросе, так как Израиль не подписал Римский статут.

Что это значит?

Преждевременное заявление МИД Израиля, нервозность высшего руководства страны и история слежки за прокурорами МУС — все это складывается в любопытную картину. Возникает вопрос: не является ли «случайная» публикация на сайте МИД признаком того, что решение об ордере на арест уже принято, и Израиль об этом знает?

В мире дипломатии и международного права редко что-то происходит случайно. Преждевременное осуждение несуществующего решения МУС может быть как банальной ошибкой, так и симптомом более глубоких процессов. Независимо от того, какова истинная причина этого инцидента, одно можно сказать наверняка: преступное израильское руководство не избежит правосудия.

Оно уже ощущает тень меча Фемиды за своей спиной, что заставляет его нервозно обзванивать своих покровителей, сотрясать угрозами воздух и совершать скоропалительные ошибочные поступки.