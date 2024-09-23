БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Дуров идет на сотрудничество с силовиками
Основатель Telegram заявил о готовности раскрывать IP-адреса и номера телефонов нарушителей правоохранительным органам по обоснованным запросам
Дуров идет на сотрудничество с силовиками
Telegram / Фото: Reuters / Others
23 сентября 2024 г.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о возможности раскрытия IP-адресов и номеров телефонов пользователей, нарушающих правила, в ответ на обоснованные юридические запросы правоохранительных органов.

Дуров отметил, что команда модераторов за последние недели значительно повысила безопасность поиска в мессенджере, устранив доступ к незаконному контенту. «Чтобы в дальнейшем удержать преступников от злоупотребления поиском Telegram, мы обновили наши Условия обслуживания и Политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие по всему миру», — заявил он.

Это заявление последовало за обвинениями со стороны французской прокуратуры и правоохранительных органов, утверждавших, что Telegram используется для наркоторговли и распространения детской порнографии.

После недавнего задержания и освобождения под залог Дуров пообещал сотрудничество с властями, подчеркнув необходимость защиты безопасности миллиарда добросовестных пользователей от действий преступников

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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