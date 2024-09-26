Андрей родился в Москве, но всю свою сознательную жизнь живет в Ливане. Его папа ливанец, а мама русская. Семья проживает в пригороде Бейрута. TRT на русском поговорил с ним о ситуации в стране, отношении жителей к военным действиям и планах на будущее.

— Как жители относятся к очередным атакам Израиля?

— Эта история агрессии идет с 1982 года. Израиль пытается воплотить в жизнь свой империалистический план в регионе.

Сегодня это не простые удары — это геноцид. Полтысячи людей умерли, тысячи раненых, израильтяне бьют по домам, бьют прямо по мосту и улицам, по которым люди пытались эвакуироваться. Как это еще можно назвать, кроме как геноцидом?

— Какая обстановка сегодня в городе?

— Очень много самолетов. Летят очень низко. Я могу сказать, что они и раньше летали, были воздушные взрывы в качестве меры запугивания людей. Но вот сейчас полноценные бомбежки.

Мы помогали людям из южных регионов на автостраде. Все в основном просто в шоке. Повсюду крики, малыши плачут. На дорогах огромная пробка, люди хотят спастись от бомбежек.

Но это происходит не впервые. И это не то чтобы даже страшно. Как ни ужасно, но люди привыкли. Люди боятся, но не столько даже за себя, сколько за детей.

Наверное, можно сказать, что это болезнь, когда человек привыкает к ненормальному. Люди не должны так жить. И эта внутренняя болезнь никуда не уйдет. Воспоминания об этой жестокой агрессии останутся и будут передаваться из поколения в поколение.

— То есть к такому можно даже привыкнуть?

— Поймите, конечно, это страшно, но это страх какого-то другого рода. 7 октября, когда мы увидели то, что творится в секторе Газа, то у людей щемило сердце.

Но что нам делать? В стране экономический кризис, есть люди, у которых совершенно нет денег. Куда им бежать? Кто нам поможет? Никто. Все молчали, когда били по сектору Газа. И сейчас молчат про Ливан.

— Как изменилась жизнь после начала бомбардировок?

— Масса людей из южных регионов бегут от войны. Им необходимо поделиться этой болью. Волонтеры собирают гуманитарную помощь. Все стараются помочь, кто чем может.

Есть люди, которые 20 часов пешком шли с Сайды — это 40 километров от Бейрута. Кому-то колесо нужно поменять, кому-то залить бензин. Люди кооперируются и помогают друг другу.

Поток беженцев огромный – это и дети, старики, больные люди. В самом Ливане кризис, лекарств нет, люди сидят без матрасов, все школы Бейрута переполнены. Есть люди, которые нашли себе место только на улице. У кого есть возможность, те пытаются приютить их у себя дома.

К сожалению, появились и спекулянты. Например, 5 дней назад маленький матрас стоил 15 долларов, а сейчас он уже стоит 35. Но в основном народ пытается друг другу помочь и поделиться.

— Какие есть ожидания по завершению этого конфликта?

— Никто не знает, как все это закончится. Я не думаю, что Израиль остановится. Им это выгодно, у них есть план на расширение. И пока Израилю и Америке это выгодно, они продолжат убивать людей. А мир молчит. Знаете, как будто ливанцы или палестинцы — это не люди.

Выход из этого и любого другого конфликта только один — люди должны понять, что нельзя убивать. Нельзя оккупировать, нельзя совершать геноцид.

Мы — люди, которые имеют право на эту землю, это наша родина. И здесь, как говорится: у кого правда, тот и сильнее. Оккупант может захватить территорию, но никогда ее не удержит.