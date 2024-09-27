Ситуация вокруг скандала с маркетплейсом Wildberries продолжает развиваться. Владиславу Бакальчуку предъявили обвинения, но пока не арестовали. Он раздает различные интервью и продолжает выносить в публичное пространство «сор из избы».

Теперь, по его словам, работников компании под угрозой увольнения заставляют написать обращение на имя главы СКР Александр Бастыркина из-за того, что им якобы угрожает опасность. Он продолжает настаивать: объединение Wildberries с оператором наружной рекламы Russ Outdoor — рейдерский захват.

Сама Татьяна Бакальчук все подозрения опровергает. После стрельбы 18 сентября в офисе маркетплейса она приняла решение изменить свою фамилию на девичью — Ким. Основательница компании также обвиняет супруга в попытке рейдерского захвата.

Действительно, бракоразводный процесс четы Бакальчук буквально закончился в духе «корпоративных войн» тридцатилетней давности. Эксперты стали спорить: Россия вернулась в «лихие» 90-е или и вовсе никогда оттуда не выходила.

Ситуация с Wildberries характерна тем, что сам по себе такой бизнес для России необычный, говорит TRT на русском политолог Илья Гращенков. В стране только два крупных маркетплейса – Wildberries и Ozon. И они долгое время оставались и остаются в какой-то мере в «серой» зоне. То есть нет четкого закона о регуляции маркетплейсов, о правах байеров, селлеров и владельцев площадки.

«Wildberries изначально сформировался как онлайн-магазин, а затем перерос в международную компанию. Когда начался дележ имущества, то мы увидели много интересных людей с обеих сторон, которые в этот бизнес инвестировали. А поскольку их права не были представлены официально, то отсюда и флёр 90-х. Когда ты толком не можешь защитить свои активы, то вынужден привлекать каких-то людей, которые будут вести неофициальные переговоры или даже запугивать», — поясняет эксперт.

Вместе с тем эксперт сомневается, что теперь все конфликты в России будут решаться условно «в драке». Тенденция не затронет компании, в которых все более или менее прописано, а права всех участников защищены.

«С другой стороны, в последнее время мы видим тенденцию покушения на незыблемость прав частной собственности. И это касается не только Wildberries. Есть случаи национализации каких-то активов, которые в 90-е были как-то неправильно приватизированы. Есть случаи, когда суд выносит достаточно странные решение. За всем этим чувствуется некоторая ангажированность», — отмечает Гращенков.

По его словам, за последние годы общий климат отношения бизнеса к правовым устоям в России пошатнулся. И дело Wildberries — одна из линий, которая наносит репутационный ущерб. Но в целом все понимают, что дело лишь в конкретном маркетплейсе. И что этот скандал — скорее исключение из правил.

«Надеюсь, что этот скандал никак не отразится на бизнесе в целом в России, – говорит TRT на русском партнер юридической фирмы СМБ Консалт Максим Плетнев. — Во всяком случае, глобально не видно каких-то резких изменений. С точки зрения влияния на партнеров ВБ, то их больше интересуют гарантии для их собственного бизнеса, то есть удобные и выгодные условия сотрудничества, а не скандалы».

Собеседник агентства убежден: Wildberries будет более крупной компанией, меньше стать она не сможет. А если и станет, то уж точно не из-за перестрелки в офисе маркетплейса или слияния: «Доставка и система поставок может ухудшиться не из-за семейных конфликтов Бакальчук или реорганизации компании, а из-за общей ситуации на рынке в стране. Мы уже сейчас видим глобальную нехватку рабочих рук, работать некому — вот это большая проблема».