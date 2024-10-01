США поддержали Израиль

«Наземные силы поддерживаются ударами ВВС и артиллерийских подразделений, которые координируют свои действия с сухопутными войсками, атакуя военные цели в указанном районе. Армия продолжает сражаться, выполняя военные задачи, и делает все необходимое для защиты граждан Израиля и безопасного возвращения жителей севера в свои дома», — говорится в Telegram-канале израильской армии.

Накануне она сообщила о начале «небольшой наземной операции» на юге Ливана. Ее целью в Тель-Авиве называют уничтожение инфраструктуры ливанского движения «Хезболла». Отмечается, что сроки будут зависеть от «оценки ситуации, в том числе в секторе Газа».

Израиль объявил район вокруг трех населенных пунктов Ливана — Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади — закрытой военной зоной, призвав жителей трех бейрутских кварталов эвакуироваться из зданий, расположенных рядом с объектами «Хезболлы». После этого израильские истребители атаковали южный пригород Бейрута.

Шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом операцию израильской армии против ливанского движения, поддержав «действия, направленные на «демонтаж инфраструктуры «Хезболлы» в приграничных районах».

Как сообщается на сайте Пентагона, «Остин подтвердил, что США поддерживают право Израиля на самооборону и защиту от Ирана, «Хезболлы», ХАМАС, хуситов и других поддерживаемых Ираном террористических организаций». При этом шеф Пентагона указал на важность дипломатического решения конфликта и безопасного возвращения домой жителей населенных пунктов по обе стороны ливано-израильской границы.

В убийстве задействовали сверхтяжелые бомбы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит силовую акцию в Ливане после устранения лидера организации «Хезболла» Хасана Насраллы, «пока «Хезболла» не утратит способность создавать угрозу его безопасности».

В конце сентября израильские войска нанесли масштабный удар по штаб-квартире «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута — Ад-Дахия. Были задействованы истребители F-35 и сверхтяжелые бомбы, пробивающие бункеры. В результате был уничтожен лидер движения Хасан Насралла вместе со всем высшим руководством движения. Поводом для бомбардировки, как сообщили израильские СМИ, был отказ Насраллы прекратить связи с ХАМАС в Газе и остановить бои на северной границе.

Атака была совершена в тот момент, когда лидер «Хезболлы» проводил совещание с высшим руководством движения в подземном укрытии под жилым домом. ВВС Израиля за несколько минут сбросило свыше 80 бомб. На месте бункера образовалась огромная воронка, полностью разрушены четыре здания.

Десятки мирных жителей, включая женщин и детей, погибли, еще сотни получили ранения.

В своем выступлении на 79-й Генассамблее ООН Нетаньяху обратился к иранским властям, предупредив, что «кто ударит по Израилю, Израиль ударит по нему», «нет такого места в Иране или на Ближнем Востоке, куда не дотянется длинная рука Израиля».

После этого израильская армия нанесла еще десятки новых ударов по объектам «Хезболлы» на всей территории Ливана. В результате, как сообщили в Тель-Авиве, «было уничтожено около половины огромного арсенала ракет «Хезболлы».

Турция осудила произошедшее

Убийство тщательно охраняемого лидера «Хезболлы» — движения, у которого есть самая большая негосударственная армия в мире, продемонстрировало, что у группировки нет эффективных способов защиты от израильской армии и спецслужб.

Израиль и «Хезболла» регулярно обмениваются ударами с октября 2023 года, однако в последние несколько недель обстановка накалилась. 23 сентября Тель-Авив объявил о начале операции в Ливане «Стрелы севера», цель которой — уничтожение военной инфраструктуры «Хезболлы» и возвращение 60 тыс. эвакуированных жителей страны в свои дома.

Спасаясь от бомбардировок, около 500 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, из них 100 тыс. — за последнюю неделю. В общей сложности число погибших превысило 700 человек.

Операция по устранению Хасана Насраллы стала неожиданностью для ближайшего союзника Тель-Авива в регионе — США. Йоав Галант проинформировал шефа Пентагона в последний момент. Отмечается, что Ллойд Остин пришел в ярость, поскольку такая атака чревата большими потенциальными рисками, в частности для военных объектов США, и отсутствием времени для того, чтобы к ним подготовиться.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Израиля на фоне атак Тель-Авива на Бейрут становятся всë более безрассудными, вследствие чего Анкара намерена поддерживать правительство Ливана.

Глава государства отметил, что правительство Израиля устроило геноцид ливанского народа, поскольку оно избаловано державами, которые обеспечивают его оружием и боеприпасами.

«Ливан и ливанский народ стали новыми объектами геноцида, оккупации и захватнической политики Израиля с 7 октября. В результате жестоких атак Израиля за последнюю неделю было убито множество ливанцев, включая детей. Никто, у кого есть совесть, не может принять, оправдать и узаконить такую резню», — написал турецкий лидер в соцсети Х.

По словам Эрдогана, действия Тель-Авива являются вызовом всей мировой гуманности, гуманитарным ценностям и международному праву. Он призвал все структуры, особенно Совет Безопасности ООН и правозащитные организации, которые отвечают за обеспечение безопасности в мире, принять оперативные меры.

В Москве обвинили Израиль в продолжении политических убийств, отметив, что они «вызывают крайнюю тревогу» и «стали чуть ли не обыденной практикой». По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, развитие конфликта на Ближнем Востоке отражает проблему международной безопасности — она «может быть либо равной и неделимой для всех, либо ее не будет ни для кого».

В Иране в свою очередь осудили действия Израиля, подчеркнули поддержку «Хезболлы», отметив начало нового этапа сопротивления, «которое характеризуется еще большей силой».

Сценарии развития событий

Одним из самых вероятных сценариев развития событий может стать проведение Израилем ограниченной наземной операции для разгрома «Хезболлы».

Второй — начало новых мирных переговоров с учетом устранения Хасана Насраллы. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что «у Бейрута нет иного выбора, кроме дипломатического решения», он подчеркнул, что Ливан пойдет на соглашение, призвав вернуться к выполнению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая положила конец войне в 2006 году. По словам премьера, речь может идти о заключении временного перемирия — худны — на 21 день «для вступления Ливана и Израиля в переговоры об урегулировании пограничных проблем».

После убийства Тель-Авивом Хасана Насраллы глава ливанского правительства призвал граждан страны сплотиться вокруг армии и сил безопасности страны.

В соответствии с резолюцией отряды «Хезболлы» должны быть отведены от границы за реку Литани, на расстояние 30 км, а все неправительственные формирования в этих районах, которые будут патрулироваться ливанскими войсками и миротворцами из временных сил ООН в Ливане, должны быть в итоге разоружены.

Востоковед, публицист, автор Телеграм-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что устранение лидера ливанского движения можно рассматривать как косвенное следствие отсутствия реакции на убийство в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. «Как минимум, «Хезболла» в нынешней ситуации испытывает замешательство, как максимум, она деморализована», — пояснил политолог.